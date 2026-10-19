Telegraph: Беспорядки во Франции стали предсмертными конвульсиями макаронизма

The Telegraph: Беспорядки во Франции лишили Макрона политического капитала

Tекст: Дмитрий Зубарев

Протесты во Франции, сопровождающиеся погромами, лишили Эммануэля Макрона даже формального повода считать, что у него остался политический капитал после решения о досрочных выборах в 2024 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на британское издание The Telegraph.

«После этого Франция, управляемая правительством меньшинства, едва способным принять бюджет, подобно безголовому петуху, мечется от одного внутреннего кризиса к другому», – говорится в статье.

В субботу по всей Франции прошли масштабные акции протеста против удорожания стоимости жизни, собравшие 550 тыс. человек, из которых 110 тыс. вышли на улицы Парижа. Демонстрации сопровождались ожесточенными столкновениями с полицией, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины, поджигала остановки и автомобили, полиция применяла слезоточивый газ и водометы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эммануэль Макрон отказался принять отставку главы МВД Франции на фоне протестов.

В воскресенье он пообещал наказать участников погромов.

В субботу протестующие против роста цен подожгли здание мэрии Лиможа.