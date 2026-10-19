Макрон отказался принять отставку главы МВД Франции на фоне протестов

BFMTV: Макрон не принял отставку главы МВД Франции на фоне протестов

Tекст: Мария Иванова

Глава МВД Франции подал прошение об уходе с должности из-за продолжающихся в стране волнений, однако Эмманюэль Макрон его отклонил, передает ТАСС со ссылкой на канал BFMTV.

Дополнительные подробности о решении министра пока не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции.

Лидер французских правых Барделла выступил за отставку главы государства из-за погромов.

Правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. участников протестов.