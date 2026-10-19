Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.0 комментариев
Макрон отказался принять отставку главы МВД Франции на фоне протестов
BFMTV: Макрон не принял отставку главы МВД Франции на фоне протестов
Президент Франции Эмманюэль Макрон не стал принимать отставку министра внутренних дел Лорана Нуньеса, который решил покинуть пост на фоне массовых протестов в республике.
Глава МВД Франции подал прошение об уходе с должности из-за продолжающихся в стране волнений, однако Эмманюэль Макрон его отклонил, передает ТАСС со ссылкой на канал BFMTV.
Дополнительные подробности о решении министра пока не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции.
Лидер французских правых Барделла выступил за отставку главы государства из-за погромов.
Правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. участников протестов.