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    18 октября 2026, 12:30 • Новости дня

    Во Франции задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков

    Полиция Франции задержала более 1,8 тыс. участников беспорядков

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании свыше 1,8 тыс. человек во время масштабных акций протеста и столкновений с полицией.

    Во французских городах прошли масштабные уличные выступления, переросшие в противостояние протестующих с силами правопорядка, передает ТАСС.

    «На данный момент задержаны 1,8 тыс. человек, проводится расследование с целью выявления виновных, чтобы они предстали перед судом», – заявил Нуньес.

    Министр внутренних дел подчеркнул, что в ходе пресечения беспорядков ранения получили более 500 сотрудников полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек. В Париже после массовых протестов правоохранители задержали более 850 человек. В субботу полиция применила водометы на акции против роста цен.

    17 октября 2026, 23:01 • Новости дня
    Колокольная башня рухнула из-за поджога протестующими мэрии Лиможа
    Колокольная башня рухнула из-за поджога протестующими мэрии Лиможа
    @ CNEWS/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В мэрии французского Лиможа, здание которой штурмовали и подожгли радикалы, пожар перекинулся на колокольную башню, после чего конструкция обрушилась на крышу мэрии, сообщил телеканал France 3.

    Пожар в мэрии Лиможа вспыхнул после того, как несколько групп радикалов ворвались в здание и подожгли несколько помещений на первом этаже. Затем были подожжены несколько машин у мэрии, позже они взорвались, передает ТАСС со ссылкой на телеканал France 3.

    Пожарные в течение часа пытались локализовать возгорание, однако огонь перекинулся на крышу исторического здания. Спустя еще час пламя охватило колокольную башню, являющуюся частью мэрии, и горящая конструкция завалилась набок, проломив часть крыши в центре здания.

    «Нет слов, чтобы осудить то, что произошло: настолько это подло. Для страны это хаос», – заявил мэр Лиможа Гийом Герен. Он сказал, что погромщики пришли, чтобы убивать, что видно на записях с камер, и пообещал подать жалобу и добиваться наказания всех причастных к разрушению мэрии.

    Здание мэрии Лиможа, где сейчас продолжается тушение пожара, было построено в 1883 году под руководством архитектора Шарля Альфреда Леклера и входит в число охраняемых исторических объектов Французской Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу протестующие против роста цен во Франции подожгли здание мэрии Лиможа.

    Французская полиция задержала около 400 человек в ходе акций против подорожания жизни.

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    17 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    В Ницце протестующие начали нападать на магазины и полицию

    Протестующие в Ницце начали нападать на магазины и полицию

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе акции протеста в центре Ниццы агрессивно настроенные демонстранты начали нападать на торговые точки и сотрудников правоохранительных органов.

    В сообщении префектуры говорится о незарегистрированной акции протеста в центре города. Уточняется, что группы людей в масках и черной одежде активно перемещаются в районе проспекта Медсена и вокзала, нападая на магазины и правоохранителей, передает РИА «Новости».

    По информации канала BFMTV, изначально акция носила мирный характер, но позже переросла в стычки с полицией.

    В субботу во Франции стартовали масштабные протесты против роста цен и экономической политики. Ожидалось участие различных групп, включая ультралевых, школьников, бывших «желтых жилетов» и представителей профсоюзов. МВД Франции сообщало о планах проведения около 500 акций по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

    В тот же день в Париже из-за протестов закрыли несколько станций метро.

    Во вторник во французских городах начались столкновения школьников с полицией.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Участники протестов в Марселе ворвались в мэрию и сломали бюст Марианны

    La Provence: Протестующие против роста цен на топливо ворвались в мэрию Марселя

    Tекст: Мария Иванова

    В Марселе участники демонстрации против роста цен проникли в здание мэрии, выломав входную дверь, и повредили имущество.

    Группа агрессивно настроенных протестующих в Марселе ворвалась в мэрию города, сломав входную дверь, передает ТАСС со ссылкой на газету La Provence.

    Несколько человек смогли проникнуть в здание администрации и расписать стены краской из баллончиков. По данным телеканала BFMTV, вандалы разбили стоявший у входа бюст Марианны, национального символа Франции. Сейчас спецотряд полиции обезопасил здание, вход охраняют полицейские со щитами.

    Незадолго до этого хулиганы разгромили участок муниципальной полиции в центре Марселя и разграбили несколько магазинов.

    В субботу в Париже и других городах Франции проходят массовые протесты против роста цен на топливо и снижения покупательной способности. Ожидается участие около 190 тыс. человек, из них 40 тыс. в столице. В МВД опасаются беспорядков, к 13:00 мск по всей стране было задержано 166 человек, в том числе 100 в Париже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

    В Париже из-за демонстраций закрыли несколько станций метро.

    В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отметила, что ждет, когда в протестах во Франции найдут «руку Кремля».

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    18 октября 2026, 05:10 • Новости дня
    Протестующие в Париже пригрозили Макрону судьбой Людовика XVI

    Протестующие в Париже пригрозили «обезглавить» Макрона

    Tекст: Антон Антонов

    Участники акций протеста в Париже напомнили президенту страны Эммануэлю Макрону о казни короля Людовика XVI, сообщает RT.

    Демонстранты в Париже во время акций протеста выкрикивали лозунг: «Людовика XVI обезглавили! Макрон, Макрон, мы это повторим!». С таким лозунгом протестующие требовали отставки французского лидера, передает RT.

    В воскресенье к протестам по всей стране, по сообщениям местных СМИ, присоединились школьники, студенты и активисты движения «желтых жилетов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции.

    Число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек.

    В субботу колокольная башня рухнула после того, как протестующие подожгли мэрию Лиможа.

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    17 октября 2026, 13:23 • Новости дня
    В Париже закрыли несколько станций метро из-за протестов

    Минтранс Франции: В Париже из-за протестов закрыли несколько станций метро

    Tекст: Мария Иванова

    Министр транспорта Франции Филипп Табаро заявил, что префектура полиции Парижа закрыла ряд станций метро в качестве меры предосторожности перед началом массовых акций протеста.

    Власти французской столицы ограничили работу подземки на фоне ожидающихся в субботу масштабных демонстраций. «В Париже по требованию полицейской префектуры в качестве меры предосторожности закрыт ряд станций метро», – сообщил Табаро, передает РИА «Новости».

    Глава ведомства добавил, что в связи с акциями наблюдаются затруднения в дорожном движении на нескольких автомобильных трассах.

    По данным канала BFMTV, в субботних протестах в Париже примут участие от 30 тыс. до 60 тыс. демонстрантов, а по всей Франции ожидается до 170 тыс. протестующих. На улицы выйдут ультралевые активисты, школьники, бывшие участники движения «желтых жилетов», таксисты, медсестры, строители и представители профсоюзов.

    В МВД страны заявили, что по всей республике запланировано около 500 акций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу французские школьники устроили протесты из-за грязных туалетов.

    Во вторник Грета Тунберг присоединилась к акциям учащихся во Франции.

    В понедельник протестующие заблокировали здания Сорбонны в Париже.

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    17 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Участники протестов разгромили и подожгли туристическое бюро в Лионе

    BFMTV: Протестующие устроили пожар в здании туристического бюро в Лионе

    Tекст: Мария Иванова

    В здании туристического бюро на площади Белькур во французском Лионе вспыхнул пожар после нападения участников массовых протестов.

    В здании туристического бюро на площади Белькур во французском Лионе вспыхнул пожар после нападения участников массовых протестов. Ранее там начались столкновения между манифестантами и полицейскими, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Отмечается, что скрывающие лица люди разбили витрины туристического бюро, после чего в помещении начался пожар. На месте происшествия зафиксированы случаи мародерства. Ожидается прибытие сотрудников полиции и пожарных служб.

    Масштабные акции протеста начались во Франции в субботу. Они направлены против роста цен и экономической политики властей. На улицы вышли ультралевые активисты, школьники, бывшие участники движения «желтых жилетов» и представители профсоюзов. По данным французского МВД, всего в стране запланировано около 500 акций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

    В Париже из-за беспорядков закрыли несколько станций метро.

    В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об ожидании поиска «руки Кремля» во французских протестах.

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    17 октября 2026, 19:59 • Новости дня
    Участники протестов начали грабить магазины во Франции

    Во Франции в ходе протестов против роста цен начались грабежи магазинов

    Tекст: Мария Иванова

    Случаи грабежей магазинов зафиксированы по всей Франции в ходе демонстраций против роста цен и падения покупательной способности.

    Группы людей в масках, присоединившиеся к демонстрациям, организовали массовые беспорядки и ограбили несколько десятков магазинов в Марселе, Бордо, Лионе, Ницце и других крупных городах, передает ТАСС со ссылкой на канал BFMTV.

    В Париже магазины были разграблены в квартале Страсбур-Сен-Дени и на бульваре Капуцинов. Беспорядки в столице продолжаются с полудня, распространившись от площади Республики. Возле Лувра из-за манифестантов образовалась крупная пробка. Группы людей в масках забрасывали автомобили камнями и стульями, полиция применила слезоточивый газ.

    Стычки с полицией также происходят на площади Согласия и Елисейских полях, где протестующие возвели баррикады и разожгли костер. По оценкам профсоюзов, в массовых акциях принимают участие более 500 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция применила водометы на акции против роста цен в Париже.

    Участники протестов ворвались в мэрию французского Лилля. В Лионе они разгромили и подожгли туристическое бюро.

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    17 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Протестующие против роста цен во Франции подожгли здание мэрии Лиможа

    France 3: Протестующие против удорожания жизни подожгли мэрию Лиможа

    Tекст: Мария Иванова

    Участники масштабных акций протеста против повышения стоимости жизни захватили и подожгли здание мэрии города Лимож, на фоне массовых беспорядков премьер-министр Франции Себастьян Лекорню созвал кризисный штаб.

    «Участники манифестации в Лиможе на юго-западе Франции в субботу, 17 октября, захватили здание мэрии и устроили пожар на первом этаже», – сообщил телеканал France 3, передает РИА «Новости».

    Огонь быстро распространился на крышу здания.

    Кроме того, в городе были повреждены и сожжены полицейские автомобили, а несколько магазинов подверглись разграблению протестующими.

    На фоне охвативших страну беспорядков премьер-министр Франции Себастьян Лекорню возглавил межведомственный кризисный штаб, передает BFMTV. В его работе принимают участие министр внутренних дел Лоран Нуньес и министр юстиции Жеральд Дарманен.

    В субботу по всей Франции проходят масштабные манифестации против роста цен. Акции переросли в ожесточенные столкновения с полицией, сопровождающиеся погромами и вандализмом. В Марселе и Лилле участники протестов также проникли в здания администраций, а в Лионе был подожжен туристический офис. Полиция применяет водометы и слезоточивый газ, задержаны более 270 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники протестов во Франции начали грабить магазины.

    Противники роста цен ворвались в мэрию Лилля. Демонстранты разгромили и подожгли туристическое бюро в Лионе.

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    17 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Участники протестов против роста цен ворвались в мэрию французского Лилля

    RTL: Протестующие против роста цен ворвались в мэрию Лилля и устроили погром

    Tекст: Мария Иванова

    В Лилле группа протестующих против роста цен ворвалась в мэрию и устроила погром, сообщила французская радиостанция.

    Участники демонстрации разбили стеклянные двери и проникли в здание через несколько входов, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTL.

    По данным радиостанции, некоторые участники акции устроили погром в помещении, после чего скрылись. Спустя несколько минут в здание вошли сотрудники полицейского спецназа. В центре города происходят ожесточенные столкновения между манифестантами и полицией.

    В субботу в Париже и других городах Франции проходят массовые акции протеста против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. В ряде случаев манифестации переросли в беспорядки. По состоянию на 15:00 по местному времени по всей стране были задержаны 272 человека, из них более 160 – в Париже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники протестов разгромили и подожгли туристическое бюро в Лионе.

    В тот же день манифестанты в Марселе ворвались в мэрию и сломали бюст Марианны.

    Французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

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    18 октября 2026, 00:51 • Новости дня
    Дмитриев назвал неспособность исправлять ошибки причиной падения Запада

    Tекст: Антон Антонов

    Запад пал из-за неспособности обсуждать и исправлять ошибки, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Запад пал от неспособности обсуждать и исправлять ошибки в вопросах миграции, энергетики и разжигания войн», – заявил Дмитриев в X.

    Таким образом он прокомментировал массовые беспорядки во Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция задержала 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции.

    Протестующие подожгли здание мэрии Лиможа. Пожар перекинулся на колокольную башню, после чего конструкция обрушилась на крышу мэрии.

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    17 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов

    BFMTV: Французская полиция разогнала протестующих слезоточивым газом

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе масштабных акций протеста в Париже и Лионе сотрудники французских правоохранительных органов применили против манифестантов гранаты со слезоточивым газом, начались задержания.

    Французские полицейские применили слезоточивый газ при разгоне манифестантов в Лионе и Париже, вышедших на масштабные протесты против роста цен и экономической политики властей. В Лионе силовики с помощью газовых гранат разогнали около 300 человек у здания местного университета, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BFMTV.

    В столице Франции начались стычки на стихийной акции учащихся. Агрессивно настроенная молодежь провоцировала правоохранителей, переворачивала мусорные баки и металлические ограждения, а также скандировала лозунги с призывами к отставке президента. Полиции пришлось применить спецсредства для пресечения беспорядков.

    На фоне готовящихся протестов столичная префектура полиции провела 40 превентивных задержаний. У активистов изъяли ножи, противогазы, защитные очки и повязки с надписью «полиция». Всего по стране запланировано около 500 выступлений, в которых ожидается участие до 170 тыс. граждан, включая бывших участников движения «желтых жилетов», таксистов, ультралевых активистов и школьников. Учащиеся уже несколько недель бастуют из-за нехватки учителей и перегруженного расписания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу из-за протестов в Париже закрыли несколько станций метро.

    В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова поиронизировала над возможным поиском «руки Кремля» во французских беспорядках.

    Во вторник шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к выступлениям школьников во Франции.

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    17 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Полиция задержала 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции

    МВД Франции сообщило о задержании 400 участников массовых беспорядков

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что в ходе массовых беспорядков на акциях протеста против удорожания стоимости жизни по всей стране были задержаны не менее 400 человек.

    Нуньес заявил, что во время подавления беспорядков, организованных на полях протестных акций против роста цен по всей стране, правоохранительные органы задержали по меньшей мере 400 человек, передает ТАСС.

    Он добавил, что большинство задержанных являются совершеннолетними, и пообещал привлечь к ответственности тех, кого не удалось поймать на месте преступления.

    Между тем в Париже стихийные шествия направились к правительственным зданиям, в том числе к площади Согласия. Полиция сдерживает манифестантов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV,

    Масштабные акции протеста сопровождаются ожесточенными столкновениями, вандализмом и поджогами. Демонстранты крушат магазины и автомобили. Для разгона силовики применяют слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Во время беспорядков манифестанты проникли в здания мэрий Лиможа, Марселя и Лилля. В Лиможе на первом этаже мэрии вспыхнул пожар, который распространился на крышу, а в Лионе был разграблен и подожжен туристический офис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники протестов во Франции начали грабить магазины. Полиция применила водометы на акциях против роста цен в Париже. Манифестанты ворвались в мэрию французского Лилля.

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    18 октября 2026, 02:42 • Новости дня
    Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Все причастные к погромам и беспорядкам на протестных акциях против удорожания стоимости жизни будут привлечены к ответственности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Нет места для насилия в нашей Республике. Те, кто разрушал, нападал на префектуры и магазины, грабил – вплоть до наших мэрий – будут преследоваться и будут наказаны», – заявил Макрон в X.

    Он также выразил поддержку силам правопорядка. По словам президента, власти намерены единым фронтом противостоять сеятелям хаоса, которые стремятся разрушить институты и мешают мирно выражать свои требования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек.

    Протестующие в Париже атаковали полицейский участок.

    В субботу протестующие против роста цен во Франции подожгли здание мэрии Лиможа.

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    18 октября 2026, 00:02 • Новости дня
    Протестующие в Париже атаковали полицейский участок

    Tекст: Антон Антонов

    Участники беспорядков напали на полицейский участок, сотрудники полиции были вынуждены защищать его, сообщил мэр центральных округов города Ариэль Вайль.

    «Часть сил правопорядка в центре Парижа была вынуждена защищать полицейский участок», – сказал Вайль.

    Он пояснил, что это снизило эффективность полиции в центральной части города, так как «комиссару было трудно распределять личный состав по всем направлениям, поскольку ему также приходилось обеспечивать защиту самого полицейского участка», передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Мэр отметил, что в течение дня обстановка менялась крайне быстро. По его словам, «было очень много погромов, очень много стремительных нападений, при этом нападавшие действовали небольшими и очень мобильными группами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция задержала около 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции.

    Правоохранители в Париже применили водометы для разгона участников акции. Французская полиция также использовала слезоточивый газ при разгоне демонстрантов.

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    17 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Полиция применила водометы на акции против роста цен в Париже

    BFMTV: В протестах против роста цен во Франции участвовали 500 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    В ряде городов Франции прошли масштабные манифестации против удорожания стоимости жизни, которые сопровождались столкновениями с полицией и погромами.

    Во Франции проходят масштабные акции протеста против увеличения стоимости жизни, которые переросли в уличные беспорядки. К демонстрациям студентов и школьников присоединились фермеры, климатические активисты и бывшие участники движения «желтые жилеты», передает РИА «Новости».

    В Париже стычки манифестантов с полицией начались на площади Республики еще до начала шествия. Агрессивно настроенные молодые люди стали забрасывать силовиков камнями, бутылками и петардами. В ответ правоохранительные органы применили шумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.

    Позднее погромы переместились на бульвар Маджента. Примкнувшие к колонне хулиганы в черной одежде разбили витрины магазинов и банкоматы, а также подожгли автобусные остановки и припаркованные автомобили. В ходе столкновений несколько человек получили ранения.

    В протестных акциях по всей стране приняли участие свыше 500 тыс. человек, сообщает телеканал BFMTV, который приводит данные профсоюза «Всеобщая конфедерация труда».

    Стычки демонстрантов с полицией произошли также в Лионе, Лилле, Марселе и Ницце.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники протестов против роста цен ворвались в мэрию французского Лилля.

    В Париже из-за протестов закрыли несколько станций метро.

    Во вторник во французских городах начались столкновения школьников с полицией.

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    Выборы в Конгресс ломают вековые политические традиции США

    Чуть больше двух недель остается до выборов в Конгресс США. Аналитики сходятся во мнении, что если в Палате представителей исход практически предрешен, то в Сенате развернется настоящая битва. Республиканцам, чьи позиции ослаблены топливным кризисом и инфляцией, предстоит отстоять «красные» штаты, где их победы имеют вековую историю. Удастся ли? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

      Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    • Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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