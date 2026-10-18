С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Во Франции задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков
Полиция Франции задержала более 1,8 тыс. участников беспорядков
Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании свыше 1,8 тыс. человек во время масштабных акций протеста и столкновений с полицией.
Во французских городах прошли масштабные уличные выступления, переросшие в противостояние протестующих с силами правопорядка, передает ТАСС.
«На данный момент задержаны 1,8 тыс. человек, проводится расследование с целью выявления виновных, чтобы они предстали перед судом», – заявил Нуньес.
Министр внутренних дел подчеркнул, что в ходе пресечения беспорядков ранения получили более 500 сотрудников полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек. В Париже после массовых протестов правоохранители задержали более 850 человек. В субботу полиция применила водометы на акции против роста цен.