В Париже после массовых протестов задержали более 850 человек

Колокольная башня рухнула из-за поджога протестующими мэрии Лиможа

Tекст: Антон Антонов

Пожар в мэрии Лиможа вспыхнул после того, как несколько групп радикалов ворвались в здание и подожгли несколько помещений на первом этаже. Затем были подожжены несколько машин у мэрии, позже они взорвались, передает ТАСС со ссылкой на телеканал France 3.

Пожарные в течение часа пытались локализовать возгорание, однако огонь перекинулся на крышу исторического здания. Спустя еще час пламя охватило колокольную башню, являющуюся частью мэрии, и горящая конструкция завалилась набок, проломив часть крыши в центре здания.

«Нет слов, чтобы осудить то, что произошло: настолько это подло. Для страны это хаос», – заявил мэр Лиможа Гийом Герен. Он сказал, что погромщики пришли, чтобы убивать, что видно на записях с камер, и пообещал подать жалобу и добиваться наказания всех причастных к разрушению мэрии.

Здание мэрии Лиможа, где сейчас продолжается тушение пожара, было построено в 1883 году под руководством архитектора Шарля Альфреда Леклера и входит в число охраняемых исторических объектов Французской Республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу протестующие против роста цен во Франции подожгли здание мэрии Лиможа.

Французская полиция задержала около 400 человек в ходе акций против подорожания жизни.