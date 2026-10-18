Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
В Париже после массовых протестов задержали более 850 человек
В Париже в ходе беспорядков на протестах задержали 855 человек
В ходе беспорядков на массовых протестах в Париже задержаны 855 человек, сообщил глава столичной полиции Патрис Фор.
«Действия правоохранителей привели к задержанию 855 человек», – приводит его слова РИА «Новости».
Как передает телеканал BFMTV со ссылкой на данные властей, в результате столкновений пострадали 13 полицейских и жандармов, а также два пожарных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон пообещал наказать участников погромов.
Число задержанных в ходе беспорядков по всей стране достигло 1,2 тыс. человек.
Протестующие в Париже атаковали полицейский участок.