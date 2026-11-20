Tекст: Денис Тельманов

Французская медицинская компания Urgo разработала материал, который поможет людям с тяжелыми ожогами и обширными ранами, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Inter.

«Я не могу описать, как сильно я горд объявить сегодня об этой первой в мире разработке. Впервые мы создали в лаборатории настоящую живую искусственную кожу, готовую к пересадке пациентам», – заявил Ле Лу.

Инновационная кожная ткань создается из живых универсальных клеток, которые структурируются по подобию настоящей человеческой кожи. Для хранения и транспортировки в медицинские учреждения готовый материал будут криоконсервировать при температуре минус 150 градусов.

Разработка призвана заменить процесс аутотрансплантации, требующий проведения болезненных операций по пересадке человеку его собственных тканей. К настоящему моменту исследователям удалось вырастить несколько сантиметров кожи.

В скором времени компания планирует перейти к клиническим исследованиям. Первая пересадка искусственной кожи намечена на 2030 год, а коммерческое производство ожидается к 2040 году.

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