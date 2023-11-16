На выставке «Россия» рассказали о достижениях Кемеровской области

В павильоне №75 Международной выставки-форума «Россия» состоялось открытие единого пространства «Сибирь здесь» и презентация стенда Кузбасса.

«Открывая день нашего региона, хочу сказать самое главное: Кузбасс – это регион, который обладает огромной энергетикой. Этому способствуют удивительная природа и сильные смелые люди, готовые строить новое будущее. И вот этот сплав прекрасной природы и прекрасных людей дает такую энергетику, которая позволяет нашему региону ставить перед собой амбициозные задачи и двигаться вперед», – заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

По его словам, комплексному развитию Кузбасса помогает поддержка президента России Владимира Путина, который особо выделяет настоящий сибирский характер жителей и огромный потенциал развития Кузбасса как мощного промышленного комплекса, центра новой экономики Западной Сибири и всей России.

Также отмечено, что по поручению президента принята программа социально-экономического развития Кузбасса, по которой регион получит самое большое федеральное финансирование за всю свою историю и реализует важнейшие инфраструктурные проекты.

Так, был построен Северо-Западный обход Кемерова, президентское кадетское училище и мемориал Воину-Освободителю. Национальный проект «Наука и университеты» позволил Кемеровской области стать одним из важнейших российских центров науки и образования, открыть Научно-образовательный центр мирового уровня «Кузбасс» и школу для одаренных детей «Сириус-Кузбасс». Благодаря поддержке президента России построены крупные спортивные объекты – ледовый дворец «Кузбасс» и «Кузбасс-Арена». Кроме того, в Шерегеше планируется строительство аэропорта, что позволит создать курорт мирового уровня.

В День региона состоялась презентация «Мы строим новый «Шерегеш». Туристический потенциал Кузбасса». Представители корпорации Туризм.РФ и основные инвесторы обсудили стратегию развития курорта и самые масштабные инфраструктурные проекты. Также прошло мероприятие «Диалог поколений «Таланты Сибири. Сириус. Образование Кузбасса – пространство возможностей», в рамках которого участники обсудили основные тренды государственной политики в сфере образования, трансформацию образования под запросы экономики и другие важные вопросы.

Гости экспозиции узнали, откуда в современном Кузбассе динозавры, и со всех сторон рассмотрели 3D-скелет пситтакозавра сибирского, обитавшего на территории современной Кемеровской области во времена мелового периода. Для детей были подготовили мастер-классы, на которых с помощью 3D ручки и заранее подготовленных трафаретов маленькие посетители могли создать собственную объемную модель динозавра или полезные аксессуары, такие как подставка для телефона в форме динозавра.

Также выступил симфонический оркестр «Легенды Кузбасса», прошел мастер-класс по лепке шорских пельменей и состоялась дискуссия о патриотизме

Также глава региона дал старт акции «Я родом из Кузбасса», он первым оставил свой цифровой портрет на инсталляции «Древо Куzбасса», на котором каждый посетитель, имеющий отношение к Кузбассу, в течение дня может оставить свой персональный «лист».