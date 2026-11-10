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Россиянка Андреева победила украинку Свитолину на Итоговом турнире WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над представительницей Украины Элиной Свитолиной в стартовом матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу Андреевой, передает ТАСС.
В другом матче игрового дня белорусская теннисистка Арина Соболенко победила Каролину Мухову из Чехии со счетом 7:6 (7:2), 7:5.
В следующей встрече группового этапа Андреева сыграет против Соболенко в ночь на 12 ноября, Свитолина встретится с Муховой днем ранее. В полуфинал выйдут две лучшие теннисистки квартета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу отказ от традиционного общего фото участниц итогового турнира WTA объяснили нежеланием украинской теннисистки Элины Свитолиной сниматься вместе с россиянками и белорусками.
В прошлом месяце российская теннисистка Мирра Андреева удержала третью позицию в обновленной версии мирового рейтинга WTA.
Мирра Андреева потерпела поражение от представительницы Китая Чжэн Циньвэнь в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации в Пекине.