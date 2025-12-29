  • Новость часаВстреча Трампа и Зеленского во Флориде завершилась
    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    Появились подробности задержания диверсантов ГУР в Красноармейске
    Умерла актриса Брижит Бардо
    Дмитриев: Сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа
    Трамп указал Украине на угрозу потери новых территорий в ближайшие месяцы
    Зеленский надел черную рубашку и черную куртку на встречу с Трампом
    Лукашенко сообщил о нормальном самочувствии после падения на лед
    Названа средняя стоимость бутерброда с красной икрой
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Нетерпимость к воровству у государства объяснимо выросла

    В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.

    8 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети застревают в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    38 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    5 комментариев
    29 декабря 2025, 00:30 • Новости дня

    FT сообщила о панике в окружении Зеленского из-за беседы Трампа с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой американского государства Дональдом Трампом вызвал панику в окружении украинского лидера Владимира Зеленского, пишет Financial Times.

    Один из источников Financial Times заявил, что разговор Трампа с Путиным «не сулит ничего хорошего». По его мнению, «теперь будет тяжело», передает ТАСС.

    Также издание сообщает, что часть советников Зеленского выступала против проведения новой встречи с Трампом. Опасения были связаны с возможным повторением февральского скандала в Белом доме, когда президент США публично отчитал Зеленского, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Financial Times пишет, что «если Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то он был разочарован». Трамп придерживался прежней дистанцированной позиции, заявило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поместье Мар-а-Лаго во Флориде стартовали переговоры между Трампом и Зеленским. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что до этого состоялся разговор между президентами России и США. Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа.

    28 декабря 2025, 11:40 • Новости дня
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трое диверсантов, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) Украины, были задержаны сотрудниками ФСБ на территории Красноармейска в ДНР, пишут СМИ.

    Задержанные должны были стать «спящими» агентами и дожидаться взятия города силами ВС России, после чего предполагалось, что они легализуются с российскими паспортами и приступят к разведывательной и подрывной работе, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    «Предполагалось, что диверсанты получат российские паспорта и будут ждать дальнейших указаний от украинской разведки», – сказано в публикации. Операцию по пресечению их планов удалось провести благодаря быстрым действиям сотрудников ФСБ.

    Все трое задержанных после ареста рассказали, что были насильно мобилизованы в ряды украинской армии. По их словам, им поставили ультиматум: либо участвовать в боях в штурмовых отрядах, либо сотрудничать с ГУР Украины в качестве агентов.

    Ранее суд приговорил диверсанта СБУ в Донбассе к 22 годам колонии.

    На прошлой неделе группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Комментарии (4)
    28 декабря 2025, 10:42 • Новости дня
    Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина
    Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разногласия между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем обострились на фоне предложения Парижа возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили СМИ.

    По данным немецкого журнала Der Spiegel, инициатива французского президента, судя по всему, не была предварительно обсуждена с Берлином, что вызвало явное раздражение главы германского правительства.

    Отмечается, что после подобного шага Мерцу приходится как можно более демонстративно игнорировать происходящее, чтобы избежать открытого конфликта с Францией, важным партнером по Евросоюзу. В статье отмечается: «Канцлеру остаётся лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю», передает Life.

    Журналисты считают, что противоречия между двумя ведущими европейскими лидерами становятся все очевиднее, а перспектива их открытого дипломатического столкновения уже не кажется невозможной.

    Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил, что Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего Мерца.

    Напомним, президент Франции заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации. По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Первое место заняла Германия (85 баллов), подвинув Британию (80 баллов) на вторую позицию, а Франция находится на четвертом месте.

    Комментарии (6)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    СМИ: Стармер не нашел времени на совещание с Зеленским и лидерами ЕС

    Telegraph: Стармер пропустил разговор лидеров ЕС с Зеленским из-за нехватки времени

    СМИ: Стармер не нашел времени на совещание с Зеленским и лидерами ЕС
    @ Krisztian Elek/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер не принял участие в телефонном разговоре европейских лидеров с Владимиром Зеленским перед встречей главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Daily Telegraph.

    Причиной стала нехватка времени у Стармера, пишет The Daily Telegraph, передает ТАСС.

    Издание уточняет, что участие премьер-министра Британии в этом совещании изначально не планировалось. В ходе телефонного разговора Британию представлял советник главы правительства по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. Он нередко бывает участником подобных обсуждений от имени Лондона.

    Помимо Пауэлла, на звонке присутствовали и другие советники европейских лидеров по вопросам безопасности.

    Напомним, Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом.

    Белый дом сообщал, что Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    Комментарии (13)
    28 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    FT сообщила о планах Зеленского добиться давления от США на Россию

    FT: Зеленский хочет добиться давления на Россию от США после встречи с Трампом

    FT сообщила о планах Зеленского добиться давления от США на Россию
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский, выступая перед лидерами ЕС, заявил, что не рассчитывает на одобрение своего мирного плана Москвой. Его приоритет – добиться от Вашингтона усиления давления на Россию, сообщают СМИ.

    Как пишет Financial Times (FT), Зеленский в ходе телефонной конференции с лидерами ЕС 27 декабря заявил, что не ожидает согласия Москвы на предложенный Киевом мирный план из 20 пунктов. Со ссылкой на два осведомленных источника издание отмечает, что Зеленский в своих заявлениях был максимально откровенен по поводу перспектив принятия российской стороной украинских предложений, передает РБК.

    В ходе разговора Зеленский подчеркнул, что основная цель теперь – добиться смещения фокуса Вашингтона на усиление «давления на Россию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер сообщил, что президент США Дональд Трамп не окажет поддержки плану Зеленского по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее The Hill отметило, что Трамп преуменьшил оптимизм Зеленского относительно предложенного мирного плана из 20 пунктов.

    Напомним, Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    Комментарии (4)
    28 декабря 2025, 21:20 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа

    Ушаков раскрыл реакцию Путина и Трампа на предложения Украины и ЕС

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом продлился 1 час 15 минут, в ходе беседы лидеры обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, а также согласились продолжить переговоры в рамках рабочих групп, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошел по инициативе американской стороны, сообщает ТАСС. Обсуждение состоялось на фоне предстоящей встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго и продолжалось 1 час 15 минут. В начале беседы лидеры обменялись рождественскими и новогодними поздравлениями, после чего приступили к обсуждению урегулирования ситуации на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп внимательно выслушал аргументы Путина и оценки России по возможным путям урегулирования конфликта. «Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренности, весьма подробные аргументы нашего президента о принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже», – отметил он.

    Трамп в ходе беседы подчеркнул, что для него украинский кризис стал самым трудным за весь период президентства. Он также отметил, что вновь убедился в стремлении России урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем. По словам Ушакова, Трамп акцентировал, что войну необходимо завершить как можно скорее, и увидел в этом перспективы для экономического сотрудничества между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

    Лидеры двух стран пришли к соглашению оценивать предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытки затянуть конфликт, поскольку предложения о временном прекращении огня под видом подготовки к референдуму, по мнению президентов, только увеличивают риск возобновления боевых действий. Оба президента договорились вскоре вновь созвониться уже после встречи Трампа с Зеленским.

    Кроме того, Путин поддержал предложение Соединенных Штатов продолжить работу по украинскому урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономическим аспектам. По словам Ушакова, окончательное прекращение боевых действий возможно лишь в случае принятия Киевом решения по Донбассу, соответствующего линии совместной российско-американской работы. Он подчеркнул: «Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    Комментарии (11)
    28 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщает ТАСС. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ответив агентству: «Да, могу подтвердить».

    Сам Дональд Трамп ранее написал в социальной сети Truth Social, что состоявшаяся беседа с Владимиром Путиным была хорошей и очень продуктивной. По его словам, разговор прошел накануне его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    В пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.


    Комментарии (7)
    28 декабря 2025, 13:44 • Новости дня
    На Украине придумали способ увеличить количество ТЦК

    На Украине решили создать ТЦК в сельских населенных пунктах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Украины зарегистрировали в Верховной раде законопроект о создании территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на уровне сельских и поселковых населенных пунктов.

    В настоящее время жители сёл и небольших посёлков прикреплены к районным ТЦК, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что новые сельские и поселковые ТЦК будут наделены такими же полномочиями, как и городские. Они займутся учетом военнообязанных и проведением мобилизационных мероприятий, а также предоставлением административных и социальных услуг, в том числе по вопросам отсрочек от призыва.

    В пояснительной записке к законопроекту, которую подписал министр обороны Украины Шмыгаль, сказано: «Это позволит оптимизировать процессы мобилизации и привлечения к ответственности нарушителей, разгрузить руководителей районных территориальных центров комплектования и повысить эффективность деятельности таких центров», пишет «Страна.ua».

    Кроме того, документ предполагает трансформацию действующих обособленных отделений районных ТЦК, работающих в сельских местностях, в полноценные территориальные центры.

    Ранее депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что территориальные центры комплектования скрывает 99% избиений мобилизованных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники территориального центра комплектования напали на ветерана ВСУ в Черкасской области Украины. Мужчина с инвалидностью третьей группы пострадал при попытке предотвратить насильственную мобилизацию своего брата в поселке Стеблев в Черкасской области.

    Комментарии (8)
    28 декабря 2025, 10:20 • Новости дня
    Welt: Трамп не одобрит план Зеленского по Украине
    Welt: Трамп не одобрит план Зеленского по Украине
    @ CNP/Admedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не окажет поддержки плану Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Украине, такое мнение высказал корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер.

    Журналист пояснил, что требования Зеленского о территориальных уступках со стороны России, скорее всего, будут отвергнуты американской стороной, передает РИА «Новости».

    По словам Вайнера, инициатива Зеленского не содержит никаких конструктивных элементов и воспринимается исключительно как «медианаступление». Он подчеркнул, что это предприятие украинского лидера направлено на то, чтобы отвлечь внимание общественности от неудач на поле боя.

    Вайнер также заметил, что параллельно Зеленский пытается создать себе образ миротворца на международной арене. «Это безусловно медианаступление, которое президент Украины начал в краткосрочной перспективе», – подчеркнул немецкий корреспондент.

    Ранее The Hill отметило, что Трамп преуменьшил оптимизм Владимира Зеленского относительно предложенного мирного плана из двадцати пунктов.

    Напомним, Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 07:44 • Новости дня
    Свет, вода и тепло пропали в нескольких районах Киева
    Свет, вода и тепло пропали в нескольких районах Киева
    @ Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве в нескольких районах были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, а также отсутствие водоснабжения и отопления, сообщили очевидцы.

    Один из очевидцев сообщил, что в ряде районов «одновременно пропали свет, вода и тепло». Такая ситуация наблюдалась в Оболонском районе, а также на Шулявке, относящейся к Шевченковскому и Соломенскому районам. Жители Троещины, микрорайона Деснянского района Киева, также пожаловались на отключение электричества и отопления, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света. В украинском Львове также наблюдаются перебои со светом. Пожар произошел на ТЭЦ-5 в Киеве после серии взрывов.

    Комментарии (5)
    28 декабря 2025, 05:19 • Новости дня
    Росатом «развернул работы» над АЭС «Пакш-2»

    Лихачев: Росатом развернул работы над АЭС «Пакш-2» в Венгрии

    Tекст: Антон Антонов

    После снятия Вашингтоном ряда ограничений на финансирование АЭС «Пакш-2» в Венгрии работу удалось вывести на новый уровень, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Мы развернули сейчас работы», – приводит слова Лихачева РИА «Новости».

    Лихачев отметил, что благодаря отмене ряда ограничений по финансированию удалось «запустить финансовые потоки» и вывести работу на новый уровень, «в том числе вместе с венгерскими и европейскими подрядчиками».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов США разрешило проведение финансовых операций для реализации проекта АЭС «Пакш-2» крупнейшими российскими банками. Заливка «первого бетона» для пятого блока АЭС была отложена на 2026 год из-за санкций США против Газпромбанка и его дочерних структур. АЭС «Пакш-2» с двумя энергоблоками реализуется как первый российский атомный проект на территории Евросоюза. Строительная площадка станции находится примерно в ста километрах от Будапешта.

    Комментарии (3)
    28 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Центр» за последние сутки освободили шесть населенных пунктов, в том числе Гуляйполе и Степногорск в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны отмечено: «В результате решительных действий освобождены основные населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное». Также российские войска нанесли значительный урон живой силе и технике противника в ряде других районов ДНР и Днепропетровской области.

    В ведомстве уточнили, что поражения понесли два механизированных, пехотная, две десантно-штурмовые, аэромобильная бригады, три штурмовых полка ВСУ, две бригады морской пехоты, бригада спецназначения «Азов» (признана в России запрещенной террористической организацией), а также часть подразделений теробороны и национальной гвардии в районах населенных пунктов Ленино, Ивановка, Торецкое и других.

    На северном направлении подразделения группировки «Север» улучшили свои позиции и нанесли урон штурмовому полку ВСУ у Кондратовки в Сумской области. На Харьковском направлении подразделения ВСУ потеряли до 140 бойцов и 12 автомобилей в районах Веселого, Избицкого, Старицы и Стогнии, уточнили в ведомстве.

    В сообщении говорится, что в зоне ответственности группировки «Запад» потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 американского производства, три бронированные машины и 10 пикапов. Были уничтожены пять складов боеприпасов в Харьковской области.

    Отмечается, что на Купянском направлении за сутки отражены две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Подолы и Нечволодовка, уничтожены до 15 боевиков и танк Т-64, сообщает Минобороны. Южная группировка заняла более выгодные позиции, причинив потери семи механизированным и аэромобильным бригадам ВСУ.

    Общие потери противника на этом участке за сутки превысили 500 военнослужащих, также уничтожены три бронированные машины, автомобили, склады боеприпасов и станция радиоэлектронной разведки. Группировка «Восток» завершила освобождение Гуляйполя в Запорожской области и продолжает наступление вглубь обороны противника, отметили в Минобороны.

    Под Степногорском, освобожденном войсками группировки «Днепр», ВСУ потеряли более 60 военнослужащих, бронированную машину и семь автомобилей. Российская авиация, артиллерия и беспилотники нанесли удары по энергетическим объектам, заводам, местам дислокации войск и наемников в 148 районах, заявили в пресс-службе.

    Средства ПВО за сутки сбили управляемую авиабомбу и 370 беспилотников. В целом с начала проведения спецоперации на Украине, по данным Минобороны, уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, более 105 тыс. беспилотников, более 26 тыс. танков и боевых машин, более 32 тыс. артиллерийских систем и свыше 50 тыс. единиц специальной военной техники, добавили в ведомстве.

    Накануне командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук сообщил президенту России Владимиру Путину, что силы группировки «Центр» провели успешную операцию в Димитрове, завершив разгром формирований противника и приступив к стабилизации ситуации. Путин поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова.

    В пятницу российские войска освободили Косовцево в Запорожской области. А до этого ВС РФ освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР.

    Комментарии (2)
    28 декабря 2025, 21:41 • Новости дня
    Дмитриев: Сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о резкой реакции сторонников войны на прошедший телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «После телефонного разговора Путина и Трампа сторонники войны впали в полную панику (Warmongers are in full panic mode after the Putin–Trump call)», – написал Дмитриев в социальной сети Х.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, который состоялся воскресенье накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским. Общение продолжалось 1 час 15 минут.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 21:44 • Новости дня
    Встреча Трампа и Зеленского началась во Флориде

    Tекст: Ольга Иванова

    В поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида стартовали переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским, встреча началась позже запланированного времени.

    Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским стартовала во Флориде, передает РИА «Новости». Саммит проходит в резиденции Мар-а-Лаго, куда Зеленского привезли на черном бронированном автомобиле американского правительства. Трамп лично встретил украинского лидера у парадного входа.

    Церемония началась с опозданием относительно расписания Белого дома. Причины переносы стартового времени администрация не озвучила.

    Перед входом в резиденцию установили флаги США и Украины, создавая атмосферу официального приема. По сведениям агентства, при прибытии в аэропорт Майами украинского президента никто из американских чиновников не встречал. Для Зеленского это первая встреча с президентом США, проходящая именно во Флориде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт недавнего разговора между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 22:20 • Новости дня
    Зеленский надел черную рубашку и черную куртку на встречу с Трампом
    Зеленский надел черную рубашку и черную куртку на встречу с Трампом
    @ CNBC-TV18/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Для переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго Владимир Зеленский снова выбрал неофициальный стиль одежды, надев черную рубашку и черную куртку.

    Зеленский вновь решил не соблюдать строгий дресс-код, который обычно требуется для подобных официальных мероприятий. Он прибыл на переговоры в черной рубашке и черной куртке, напоминающей пиджак, как это уже было во время предыдущей встречи с Трампом.

    Президент США, по крайней мере на камеры, решил не обращать внимания на внешний вид украинского лидера, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский поссорился с Трампом прямо в Белом доме в Вашингтоне. Тогда Зеленский пришел на встречу в Овальный кабинет в поло. По мнению западных СМИ, это стало одной из причин провала переговоров.

    Комментарии (2)
    28 декабря 2025, 03:51 • Новости дня
    Названо время встречи Трампа и Зеленского во Флориде

    Белый дом сообщил о переносе встречи Трампа и Зеленского на два часа

    Названо время встречи Трампа и Зеленского во Флориде
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским состоится на два часа раньше, чем сообщалось прежде, говорится в заявлении Белого дома.

    Белый дом предоставил «обновленное расписание», в сответствии с которым встреча во Флориде запланирована на 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    Встреча состоится в Палм-Бич, штат Флорида, где находится гольф-клуб и имение Трампа, передает РИА «Новости».

    Ранее указывалось, что встреча пройдет в 15.00 по местному времени (23.00 мск), передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили, что Зеленский прибыл в США. Зеленский заявил, что обсудил с европейскими лидерами основные документы для встречи с Трампом.

    Комментарии (2)
    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения? Подробности

    На Украине перетряхивают «слуг» Зеленского

    Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило в Верховной раде преступную группу депутатов, которые голосовали за деньги. В коррупционной схеме оказались замешаны десятки человек. Обыски прошли в комитете по вопросам транспорта, возглавляемом Юрием Киселем («Слуга народа») – другом Владимира Зеленского. Как говорят эксперты, украинские силовики начали системную кампанию по ослаблению власти Зеленского. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

