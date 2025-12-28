Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.7 комментариев
Встреча Трампа и Зеленского началась во Флориде
В поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида стартовали переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским, встреча началась позже запланированного времени.
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским стартовала во Флориде, передает РИА «Новости». Саммит проходит в резиденции Мар-а-Лаго, куда Зеленского привезли на черном бронированном автомобиле американского правительства. Трамп лично встретил украинского лидера у парадного входа.
Церемония началась с опозданием относительно расписания Белого дома. Причины переносы стартового времени администрация не озвучила.
Перед входом в резиденцию установили флаги США и Украины, создавая атмосферу официального приема. По сведениям агентства, при прибытии в аэропорт Майами украинского президента никто из американских чиновников не встречал. Для Зеленского это первая встреча с президентом США, проходящая именно во Флориде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт недавнего разговора между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом.