Грузия решила проигнорировать решение Эстонии перевести посла

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Прерогатива решать подобные вопросы – дело министерства иностранного дела каждого государства. Мы не видим в этом ничего особенного», – сказала она компании «Имеди».

При этом глава грузинской дипломатии отметила, что Тбилиси спокойно отнесется к этому решению Таллинна, если «сама эстонская сторона не будет придавать особой важности вопросу».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, посол Эстонии в Грузии Марге Мардисалу-Кахар, занимавшая должность с 2024 года, отзывается из Грузии и переводится на работу в Армению, диппредставительство возглавит временный поверенный в делах.

Эстония регулярно критикует Грузию за «отступление от демократии», со своей стороны, Грузия заявляет о вмешательстве Таллинна во внутренние дела.

В прошлом году премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна является «абсолютно некомпетентным». Комментируя санкции Эстонии против официальных лиц Грузии, Ираклий Кобахидзе заявил, что министр иностранных дел Эстонии «не оставляет впечатление серьезного человека» и в целом в этой стране во власти «абсолютно неавторитетные люди», как и в других критикующих Грузию странах.