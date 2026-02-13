  • Новость часаПри ракетном ударе по Белгороду погибли два человека
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    17 комментариев
    13 февраля 2026, 22:05 • В мире

    Россия поможет Кубе пережить экономическую блокаду США

    Россия поможет Кубе пережить экономическую блокаду США
    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Россия продолжит поддерживать Кубу, в том числе материально – на этой неделе стало известно об отправке союзнику очередной партии нефти. В Москве рассчитывают урегулировать вопросы экономической блокады через диалог с США, но не исключают и более жестких сценариев: российские эксперты обсуждают возможность военного сопровождения танкеров. Зачем Москве Гавана, чем еще Россия могла бы помочь кубинцам и какие риски несет сотрудничество с островом под санкциями?

    Россия поддерживает Кубу и уже оказывает ей материальную помощь, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «С Кубой мы, безусловно, солидарны и будем ей помогать, в том числе материально», – подчеркнул дипломат. При этом Москва действует на индивидуальной основе – о совместных мерах в рамках БРИКС речь пока не идет.

    По словам Рябкова, ситуация может измениться в зависимости от дальнейшего развития событий. Он также отметил, что поддержку Гаване оказывают и другие партнеры по объединению – например, Китай. Каждый участник помогает исходя из своих возможностей, делая для Кубы максимум.

    Замглавы МИД обратил внимание на продолжающееся давление США на Кубу. По его оценке, Вашингтон действует в рамках обновленной «доктрины Монро», применяя методы, нарушающие международное право.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает урегулировать вопросы экономической блокады Гаваны через конструктивный диалог с США. Он также прокомментировал возможное введение американских пошлин в ответ на помощь республике: Россия не заинтересована в эскалации, тем более что торговля между двумя странами сейчас фактически отсутствует.

    В конце января Дональд Трамп подписал указ, допускающий введение импортных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу. Одновременно было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы нацбезопасности со стороны Гаваны. По данным американских СМИ, США готовят полную морскую блокаду острова, чтобы прекратить импорт энергоносителей и добиться смены политического руководства Кубы.

    Однако на этой неделе стало известно о решении России отправить на Кубу в качестве гуманитарной помощи нефть и продукты ее переработки.

    Как рассказала газете ВЗГЛЯД проживающая на Кубе Наталья Потемкина, в стране явно наблюдается топливный кризис. «Пустые безлюдные заправки, заправочные автоматы просто одиноко стоят. В турзонах все без изменений – еда, напитки, музыканты, а вокруг турзон есть попрошайничающие кубинцы», – отметила собеседница.

    По ее словам, представители «среднего класса» сидят по домам, а их не заправленные машины стоят в гаражах. «Мне предложили помочь купить сигары на черном рынке за пакет молока и бутылку постного масла. Я не смогла вызвать такси из одного района в другой, потому что машин не было. Села в частную маршрутку, цены на проезд выросли вдвое», – добавила Потемкина.

    В этих условиях кубинское правительство ввело чрезвычайные меры для экономии топлива: госкомпании перешли на четырехдневную рабочую неделю, сокращены часы занятий в школах и вузах, ограничено транспортное сообщение между провинциями и работа крупных туристических объектов.

    Гавана также продолжает добиваться исключения из списка спонсоров терроризма,

    куда была повторно внесена после возвращения Трампа в Белый дом. Кубинские власти активно используют трибуну ООН, чтобы мобилизовать международное сообщество против блокады. При этом руководство страны готово к переговорам с США – но только на условиях равенства, взаимного уважения и отсутствия предварительных требований.

    В экспертной среде подчеркивают: сотрудничество Москвы и Гаваны по-прежнему носит всесторонний характер и опирается на глубокие исторические корни. Именно поэтому две страны продолжат развивать отношения даже в условиях жесткого давления со стороны США, которые называют Западное полушарие своим главным приоритетом.

    Россия продолжит поддерживать Кубу в силу своих возможностей, заявил первый вице-президент российского общества дружбы с Кубой Михаил Макарук. «Мы пытаемся отстоять то, что было достигнуто при Фиделе и Рауле Кастро. Позиция Москвы четко обозначена руководством – мы не оставим Кубу», – подчеркнул он.

    По словам старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Магомеда Кодзоева, Россия остается стратегическим партнером Гаваны. Хотя Москва отошла от идеологического наследия СССР, однако в современной системе координат идеологии двух стран снова сблизились.

    «Таких стратегических союзников, как Куба, у России немного», –

    отметил эксперт. Учитывая положение Острова свободы, отдельные поставки российской нефти, по мнению Кодзоева, сейчас не играют решающей роли, но способны смягчить последствия американской изоляции. И то, что помощь идет на индивидуальной основе, а не через БРИКС, подтверждает принципиальный характер поддержки. «Это вопрос нашей национальной гордости и международной репутации. За десятилетия между странами сложилась своя политическая культура, поэтому мы обязаны оказывать всю посильную помощь», – пояснил он.

    Главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец добавляет: укрепление связей Москвы с Гаваной создает для США «зону стратегической уязвимости» у их границ. «Это вопрос не столько экономический, сколько политический. Если Россия ничего не сделает для партнера, кто завтра будет с нами иметь дело? Кубе в первую очередь нужна нефть – остальную гуманитарную помощь она может получить от других стран».

    При этом Хейфец обращает внимание: до сих пор США останавливали лишь суда с венесуэльской нефтью. О том, что то же самое будет происходить с танкерами, идущими на Кубу, напрямую не заявлялось. Исключение – случай с судном Marinera, которое шло под российским флагом. Но Вашингтон тогда подчеркнул, что не считает его российским, поскольку смена флага произошла с нарушениями процедуры. То есть

    прямых прецедентов задержания именно российских танкеров силами США пока нет.

    Макарук считает, что такие риски сохраняются, поэтому нужны дополнительные меры. «Боевые корабли должны сопровождать cуда с нефтью. Охраны на самих танкерах недостаточно. Сейчас изучается вопрос, как обеспечить Кубу топливом, необходимым прежде всего для авиации. Собственная нефть покрывает лишь 30% потребностей, к тому же она высокозернистая и больше подходит для производства асфальта», – пояснил он.

    Хейфец же полагает, что задержание российского танкера стало бы для США шагом к прямой конфронтации, и в Вашингтоне это понимают. Но многое зависит от позиции Москвы: готова ли она обеспечить военное сопровождение хотя бы части судов. Если Россия ограничится выражениями озабоченности, Трампа это вряд ли остановит.

    Вместе с тем развитие отношений продиктовано и экономической прагматикой, напоминает Кодзоев. Куба может предложить никель, кобальт и другие редкоземельные металлы, необходимые для технологий будущего. Они интересуют и Россию, и Китай, и даже США.

    Но ключевой вопрос – энергетика.

    На Кубе всего 11 ТЭЦ, часть работает с конца XIX века, есть и советские. Из-за санкций невозможно приобрести оборудование для ремонта, констатирует Кодзоев. Макарук уточняет: полноценно функционируют лишь пять-семь станций, остальные – с перебоями. В некоторых провинциях свет отключают на три-четыре дня, нет связи, не хватает угля.

    Хейфец обращает внимание на потенциал солнечной энергетики: на Кубе хорошая инсоляция, значительную часть времени страна могла бы обеспечивать себя электричеством за счет солнечных батарей. Однако почему-то этот ресурс почти не используется, хотя у России есть соответствующие наработки. Тем более что кубинские власти уже заявили о ставке на ВИЭ – президент Мигель Диас-Канель сообщал о создании солнечных парков, дающих около 1000 МВт.

    Эксперты сходятся во мнении, что Россия может предложить что-то более эффективное для базовой нагрузки, например, строительство плавучих АЭС (малых атомных станций). «Такая станция не покроет все нужды, но обеспечит электричеством отдельные районы. Это было бы крайне полезно», – полагает Кодзоев.

    Другой ресурс – шельф Мексиканского залива. По разным оценкам, запасы нефти там составляют от 4,5 до 20 млрд баррелей. Но нефть залегает на большой глубине («катакомбная»), и все попытки ее добычи пока не увенчались успехом. «В течение многих лет компании из разных стран, включая Россию, бурили скважины, но все они оказались сухими. Главное препятствие – технологические сложности, а не блокада», – резюмирует Кодзоев.

