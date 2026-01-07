Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.0 комментариев
Почему соседи по Латинской Америке отказались помочь Мадуро
Казалось бы, после преступного похищения Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадура все страны Латинской Америки должны почувствовать себя уязвимыми – и объединиться против американского империализма. Некоторые действительно заявляют об этом. Но другие не только не хотят помогать Венесуэле, но даже радуются действиям США. Почему?
Много лет считалось, что Латинская Америка является неким единым бастионом антиамериканизма. Эксперты утверждали, что латиноамериканские страны ценят суверенитет, безопасность и левые идеи, что они крайне негативно относятся к любым проявлениям американского интервенционализма – тем более такому, как похищение венесуэльского президента Николаса Мадуро.
«Это нападение направлено не только против Венесуэлы; это нападение на Латинскую Америку и Карибский бассейн. Сегодня это может быть Венесуэла; завтра это может быть любая другая страна, которая решит воспользоваться своим суверенитетом», – говорит министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.
Однако похищение продемонстрировало, что единого латиноамериканского хора нет. «Мы находимся на самом низком уровне межамериканской дипломатии, потому что все страны замкнулись в себе и выработали прагматичные подходы к своим отношениям с этой администрацией», – говорит бывший посол Мексики в США Артуро Сарухан.
Например, громче всех против действий Трампа возмущался президент Колумбии Густаво Петро. Он первым назвал действия США неприемлемыми и потребовал созыва Совбеза ООН.
Понятно, что Петро – бывший левый партизан, чье мировоззрение сформировалось в форме антиамериканизма и неприятия любого вмешательства США в дела латиноамериканских государств. Но кроме того, колумбийский президент понимает, что в свете начала реализации новой американской «Доктрины Монро» в регионе вырастет запрос на лидера, который будет жестко отстаивать суверенитет латиноамериканских стран.
«Для латиноамериканских левых захват Мадуро подтвердил то, о чем некоторые лидеры предупреждали десятилетиями: Соединенные Штаты – это имперская держава, готовая вторгнуться в свои южные страны и эксплуатировать их ради собственной выгоды и природных ресурсов»,
– пишет The New York Times. И Густаво Петро, вероятно, хочет занять эту роль – этакого духовного лидера. Тем более что в середине 2026 году срок его президентства истечет, и он отправится на вольные хлеба.
Наконец, Петро понимает, что после Мадуро он – следующий на очереди. По словам Трампа, Колумбия «управляется больным человеком, который любит производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам». И, мол, «делать он это будет недолго».
Возможно, Густаво Петро и хотел бы пойти по пути лидера Ливии Муаммара Каддафи (который после вторжения США в Ирак не захотел быть следующей жертвой и отказался от оружия массового поражения), но у него не получится. Он не может ликвидировать предпосылки для вторжения – то есть уничтожить наркоплантации и лаборатории. Сам Петро в декабре говорил о том, что его правительство уничтожает по одной лаборатории каждые 40 минут – но этого, как выясняется, недостаточно. В Колумбии их огромное множество и контролируются они многочисленными вооруженными группировками и картелями.
Поэтому гневная риторика Густаво Петро в отношении венесуэльской операции Трампа постепенно перетекает в критику его возможных планов по отношению к Колумбии. «Если США начнут нас бомбить, то крестьяне превратятся в тысячи партизан в горах. А если они арестуют президента, которого большая часть страны любит и уважает, то выпустят на волю народного ягуара», – заявил Густаво Петро. По его словам, «каждый колумбийский солдат получил приказ: любой командир сил безопасности, который предпочитает американский флаг колумбийскому, будет немедленно отстранен от должности», – заявил Петро.
Также громко выступает другая потенциальная жертва вторжения – Куба. По словам главы госдепа Марко Рубио, кубинский режим является «катастрофическим» и управляется «некомпетентными, впавшими в маразм мужчинами».
«Куба осуждает преступное нападение США на Венесуэлу и требует реакции международного сообщества. Наша зона мира подвергается жестокому нападению. Это государственный терроризм против храброго венесуэльского народа и против нашей Америки», – заявил президент Кубы Мигель Диаз Канель. А кубинский МИД назвал похищение Мадуро «трусливыми действия против нации, которая не нападала ни на США, ни на какую другую страну».
Казалось бы, солидаризироваться с протестующими должна Бразилия. Она является региональным лидером в Латинской Америке, и ее отношения с США сейчас находятся на низком уровне – из-за введенных Трампом санкций и ультимативных требований не сажать в тюрьму его идеологического союзника, бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.
Однако на деле позиция Бразилии, скорее, похожа не на гнев с какими-то инициативами, а на сожаление с констатацией факта. «Нападение является первым шагом к миру насилия, хаоса и нестабильности, где наиболее жесткие нормы будут преобладать над многосторонним подходом», – говорит президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. «Самое серьезное для меня то, что это возвращение к интервенционизму даже не замаскировано. Никто не говорит, например, о том, что «мы пошли туда для того, чтобы защитить демократию». Нет, есть цель, которая, очевидно, носит экономический характер», – добавляет его главный советник Селсу Аморим.
Аналогичным образом выглядит и совместное заявление Бразилии, Колумбии, Мексики, Уругвая, Чили и присоединившейся к ним Испании. Оно было достаточно травоядным – с «выражением беспокойства» и «осуждением». Как, в общем-то, и заявление Мексики. «История Латинской Америки ясна и неопровержима: интервенция никогда не приносила демократии», – уверяет президент этой страны Клаудия Шейнбаум.
Таким образом, никто из них не хочет идти на прямой конфликт с США и становиться следующей жертвой «Доктрины Монро». Более того, лидеры ряда стран региона не скрывали своей радости от произошедшего.
Например, правые президенты, которые считают себя союзниками и единомышленниками Трампа. Так, глава Аргентины Хавьер Милей назвал Мадуро «тем, кто причастен к кровавой наркотеррористической диктатуре, ставшей раковой опухолью для нашего региона, сеющей болезнь социализма XXI века с его нищетой и смертью». «Всех наркоторговцев-чавистов ждет день расплаты. Вся их сеть в конечном итоге рухнет по всему континенту», – говорит президент Эквадора Даниэль Нобоа. Арест Мадуро поддержал и президент Сальвадора Найиб Букеле, выставивший у себя в соцсети издевательский коллаж.
«Правительство Парагвая давно предупреждало о неустойчивом положении незаконного, хищнического и диктаторского режима Николаса Мадуро, причинившего столько вреда этому благородному народу», – говорит парагвайский президент Сантьяго Пенья. А избранный президент Чили Хосе Антонио Каст назвал похищение Мадуро «отличной новостью для региона» и призвал всех соседей обеспечить отставку всей венесуэльской власти и привлечение ее к ответственности.
Поддержала похищение Мадуро и соседняя с Венесуэлой Гайяна – та самая, у которой Николас Мадуро хотел отнять пограничную провинцию. «Стабильность, уважение закона и демократический транзит власти являются критически важными для Венесуэлы и Америк в целом. С этой точки зрения Гайяна поддерживает меры, которые укрепляют демократические нормы и обеспечивают сохранение региона как зоны мира. Приветствует лидерство президента США в деле укрепления общей приверженности нормам свободы, демократии и региональной безопасности», – говорит президент Гайяны Ифраан Али.
Таким образом, никакого регионального единства, не говоря уже о сопротивлении, в Латинской Америке действиям Трампа нет. Видимо, потому, что оно признано непрагматичным. Вместо этого некоторые страны пытаются интегрироваться в трамповскую «Доктрину Монро», а другие – ее пересидеть. Все это и дает Соединенным Штатам возможность творить в Латинской Америке любые беззакония – вплоть до похищения президента Венесуэлы.