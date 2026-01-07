Почему соседи по Латинской Америке отказались помочь Мадуро

Tекст: Геворг Мирзаян

Много лет считалось, что Латинская Америка является неким единым бастионом антиамериканизма. Эксперты утверждали, что латиноамериканские страны ценят суверенитет, безопасность и левые идеи, что они крайне негативно относятся к любым проявлениям американского интервенционализма – тем более такому, как похищение венесуэльского президента Николаса Мадуро.

«Это нападение направлено не только против Венесуэлы; это нападение на Латинскую Америку и Карибский бассейн. Сегодня это может быть Венесуэла; завтра это может быть любая другая страна, которая решит воспользоваться своим суверенитетом», – говорит министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.

Однако похищение продемонстрировало, что единого латиноамериканского хора нет. «Мы находимся на самом низком уровне межамериканской дипломатии, потому что все страны замкнулись в себе и выработали прагматичные подходы к своим отношениям с этой администрацией», – говорит бывший посол Мексики в США Артуро Сарухан.

Например, громче всех против действий Трампа возмущался президент Колумбии Густаво Петро. Он первым назвал действия США неприемлемыми и потребовал созыва Совбеза ООН.

Понятно, что Петро – бывший левый партизан, чье мировоззрение сформировалось в форме антиамериканизма и неприятия любого вмешательства США в дела латиноамериканских государств. Но кроме того, колумбийский президент понимает, что в свете начала реализации новой американской «Доктрины Монро» в регионе вырастет запрос на лидера, который будет жестко отстаивать суверенитет латиноамериканских стран.

«Для латиноамериканских левых захват Мадуро подтвердил то, о чем некоторые лидеры предупреждали десятилетиями: Соединенные Штаты – это имперская держава, готовая вторгнуться в свои южные страны и эксплуатировать их ради собственной выгоды и природных ресурсов»,

– пишет The New York Times. И Густаво Петро, вероятно, хочет занять эту роль – этакого духовного лидера. Тем более что в середине 2026 году срок его президентства истечет, и он отправится на вольные хлеба.

Наконец, Петро понимает, что после Мадуро он – следующий на очереди. По словам Трампа, Колумбия «управляется больным человеком, который любит производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам». И, мол, «делать он это будет недолго».

Возможно, Густаво Петро и хотел бы пойти по пути лидера Ливии Муаммара Каддафи (который после вторжения США в Ирак не захотел быть следующей жертвой и отказался от оружия массового поражения), но у него не получится. Он не может ликвидировать предпосылки для вторжения – то есть уничтожить наркоплантации и лаборатории. Сам Петро в декабре говорил о том, что его правительство уничтожает по одной лаборатории каждые 40 минут – но этого, как выясняется, недостаточно. В Колумбии их огромное множество и контролируются они многочисленными вооруженными группировками и картелями.

Поэтому гневная риторика Густаво Петро в отношении венесуэльской операции Трампа постепенно перетекает в критику его возможных планов по отношению к Колумбии. «Если США начнут нас бомбить, то крестьяне превратятся в тысячи партизан в горах. А если они арестуют президента, которого большая часть страны любит и уважает, то выпустят на волю народного ягуара», – заявил Густаво Петро. По его словам, «каждый колумбийский солдат получил приказ: любой командир сил безопасности, который предпочитает американский флаг колумбийскому, будет немедленно отстранен от должности», – заявил Петро.

Также громко выступает другая потенциальная жертва вторжения – Куба. По словам главы госдепа Марко Рубио, кубинский режим является «катастрофическим» и управляется «некомпетентными, впавшими в маразм мужчинами».

«Куба осуждает преступное нападение США на Венесуэлу и требует реакции международного сообщества. Наша зона мира подвергается жестокому нападению. Это государственный терроризм против храброго венесуэльского народа и против нашей Америки», – заявил президент Кубы Мигель Диаз Канель. А кубинский МИД назвал похищение Мадуро «трусливыми действия против нации, которая не нападала ни на США, ни на какую другую страну».

Казалось бы, солидаризироваться с протестующими должна Бразилия. Она является региональным лидером в Латинской Америке, и ее отношения с США сейчас находятся на низком уровне – из-за введенных Трампом санкций и ультимативных требований не сажать в тюрьму его идеологического союзника, бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

Однако на деле позиция Бразилии, скорее, похожа не на гнев с какими-то инициативами, а на сожаление с констатацией факта. «Нападение является первым шагом к миру насилия, хаоса и нестабильности, где наиболее жесткие нормы будут преобладать над многосторонним подходом», – говорит президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. «Самое серьезное для меня то, что это возвращение к интервенционизму даже не замаскировано. Никто не говорит, например, о том, что «мы пошли туда для того, чтобы защитить демократию». Нет, есть цель, которая, очевидно, носит экономический характер», – добавляет его главный советник Селсу Аморим.

Аналогичным образом выглядит и совместное заявление Бразилии, Колумбии, Мексики, Уругвая, Чили и присоединившейся к ним Испании. Оно было достаточно травоядным – с «выражением беспокойства» и «осуждением». Как, в общем-то, и заявление Мексики. «История Латинской Америки ясна и неопровержима: интервенция никогда не приносила демократии», – уверяет президент этой страны Клаудия Шейнбаум.

Таким образом, никто из них не хочет идти на прямой конфликт с США и становиться следующей жертвой «Доктрины Монро». Более того, лидеры ряда стран региона не скрывали своей радости от произошедшего.

Например, правые президенты, которые считают себя союзниками и единомышленниками Трампа. Так, глава Аргентины Хавьер Милей назвал Мадуро «тем, кто причастен к кровавой наркотеррористической диктатуре, ставшей раковой опухолью для нашего региона, сеющей болезнь социализма XXI века с его нищетой и смертью». «Всех наркоторговцев-чавистов ждет день расплаты. Вся их сеть в конечном итоге рухнет по всему континенту», – говорит президент Эквадора Даниэль Нобоа. Арест Мадуро поддержал и президент Сальвадора Найиб Букеле, выставивший у себя в соцсети издевательский коллаж.

«Правительство Парагвая давно предупреждало о неустойчивом положении незаконного, хищнического и диктаторского режима Николаса Мадуро, причинившего столько вреда этому благородному народу», – говорит парагвайский президент Сантьяго Пенья. А избранный президент Чили Хосе Антонио Каст назвал похищение Мадуро «отличной новостью для региона» и призвал всех соседей обеспечить отставку всей венесуэльской власти и привлечение ее к ответственности.

Поддержала похищение Мадуро и соседняя с Венесуэлой Гайяна – та самая, у которой Николас Мадуро хотел отнять пограничную провинцию. «Стабильность, уважение закона и демократический транзит власти являются критически важными для Венесуэлы и Америк в целом. С этой точки зрения Гайяна поддерживает меры, которые укрепляют демократические нормы и обеспечивают сохранение региона как зоны мира. Приветствует лидерство президента США в деле укрепления общей приверженности нормам свободы, демократии и региональной безопасности», – говорит президент Гайяны Ифраан Али.

Таким образом, никакого регионального единства, не говоря уже о сопротивлении, в Латинской Америке действиям Трампа нет. Видимо, потому, что оно признано непрагматичным. Вместо этого некоторые страны пытаются интегрироваться в трамповскую «Доктрину Монро», а другие – ее пересидеть. Все это и дает Соединенным Штатам возможность творить в Латинской Америке любые беззакония – вплоть до похищения президента Венесуэлы.