    Глеб Простаков Глеб Простаков Миграционная политика обрела зрелость

    Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    5 января 2026, 18:50 • В мире

    Мировые СМИ: США разрушают собственный глобальный порядок

    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Андрей Резчиков

    Дональд Трамп и члены администрации США после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро сделали ряд громких заявлений в адрес стран, которые вызывают раздражение у Вашингтона. По оценкам мировых СМИ, это дает повод говорить о ренессансе силовой версии доктрины Монро. В какой следующей стране возможно повторение венесуэльского сценария?

    Последние два дня мировая пресса продолжает анализировать последствия событий в Венесуэле, чей президент Николас Мадуро был вывезен вместе с женой из страны в ходе военной операции США. Агентство Bloomberg пишет о том, что действия США в Венесуэле вызвали шок во всем мире – от Бразилии до Китая.

    Пока Мадуро ожидает суда в нью-йоркской тюрьме, Трамп подогревает слухи о своих следующих целях. Среди них были неоднократно упомянуты Куба и Колумбия, чьему президенту Густаво Петро следует, говорит американский лидер, «следить за своей задницей». На вопрос, может ли он отдать приказ военным США провести операцию против Колумбии, Трамп ответил: «Мне это кажется хорошей идеей».

    Вновь прозвучали заявления о Гренландии, которая является частью территории Дании, союзника США по НАТО. «Нам нужна Гренландия из-за ситуации с национальной безопасностью», – заявил Трамп в воскресенье на борту президентского самолета.

    Американский лидер высмеял усилия Копенгагена по укреплению национальной безопасности Гренландии, заявив, что датчане добавили «еще одну собачью упряжку» в арсенал арктической территории. Но больше всего гренландцев и датчан возмутила публикация в соцсетях супруги замглавы Белого дома Кэти Миллер с картой Гренландии в цветах американского флага с подписью: «Скоро».

    Ранее Трамп намекал на то, что Канада станет 51-м штатом, и угрожал атаковать Панаму, чтобы помешать Китаю оказывать слишком большое влияние на Панамский канал. В интервью Fox News в субботу он предупредил, что «мы должны что-то сделать» с Мексикой, учитывая, по его словам, неспособность президента Клаудии Шейнбаум бороться с наркокартелями.

    Как говорится в материале Bloomberg, разобраться в логике американской администрации в отношении удара по Венесуэле мешают противоречивые заявления ее ведущих деятелей. На канале NBC госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что захват Мадуро является пересмотренной версией доктрины Монро XIX века, согласно которой США объявили Западное полушарие закрытым для колонизации другими странами. Но в интервью журналу The Atlantic Трамп говорит, что дело не в полушарии, а «в отдельных странах». На борту президентского самолета он заявил, что, по его мнению, Куба рухнет сама по себе: «Я не думаю, что нам нужны какие-либо действия».

    По мнению газеты The New York Times, после венесуэльской интервенции США снова стали центром притяжения в Латинской Америке. Издание приводит высказывание Трампа в день свержения Мадуро о том, что «в рамках нашей новой стратегии национальной безопасности американское доминирование в Западном полушарии никогда больше не будет подвергаться сомнению». Трамп, подчеркивает издание, продемонстрировал готовность вмешиваться экономически, политически, а теперь и в военном отношении против стран, которые ему противостоят.

    Агентство The Associated Press делает вывод, что комментарии Трампа и Рубио подчеркивают серьезный настрой администрации США на расширение своего влияния в Западном полушарии. По мнению NBC News, реакция основных европейских союзников США «свидетельствуют о возрождении старых опасений по поводу американского интервенционизма».

    Азиатские союзники США, пишет Bloomberg, такие как Япония, Южная Корея, Австралия, Таиланд и Филиппины, избежали осуждения. Эта сдержанность контрастировала с более резкими реакциями в мире, но объясняется сильной зависимостью этих стран от США в вопросах безопасности.

    В экспертном сообществе отмечают решимость Трампа не останавливаться на достигнутом, но здесь немаловажны внутренние и внешние факторы, которые будут влиять на следующие шаги действующей американской администрации.

    «Уже есть все внутренние и внешние предпосылки для решимости Дональда Трампа идти дальше. Он поставил задачу сосредоточить политический класс Америки и остальные страны в Западном полушарии на том, что от Европы стоит отказываться: она стоит дорого и культурно чужда США. А в Западном полушарии хватает своих вызовов и предстоит еще много «славных» дел», – отмечает американист Дмитрий Дробницкий.

    По его мнению, следующим шагом скорее станет не Иран или Гренландия, а Панама, «но сперва администрации Белого дома потребуется системная работа по управлению Венесуэлой».

    «Все зависит от управляемости ситуации. Через несколько дней станет ясно, способны ли США управлять Боливарианской республикой. Одно дело – привезти Николаса Мадуро в США в наручниках. Это было красиво и бессовестно, но дальше надо обеспечить приход в страну нефтяных компаний и показать себя «хорошими полицейскими» Западного полушария, повторить события расцвета времен появления доктрины Монро в XIX веке», – рассуждает Дробницкий.

    Он напомнил, что на следующей неделе Конгресс США, уже одобривший военные расходы на 2026 год, будет обсуждать резолюцию с осуждением операции в Каракасе. Против действий Трампа выступают не только демократы, но и многие республиканцы. «Это происходит потому, что большинство конгрессменов воспитаны в евроатлантической традиции», – пояснил спикер.

    При этом свержение Мадуро ставит перед Россией ряд вопросов, полагает Дробницкий. «С одной стороны, надо говорить о нарушении международного права, а с другой – мы же позитивно отнеслись к новой Стратегии национальной безопасности США», – отметил он. В этом документе, напомним, Европа описана уничижительно; Россия более не называется «прямой угрозой», а отношения между Вашингтоном и Москвой названы приоритетными для стратегической стабильности.

    «При этом там черным по белому прописаны амбиции Трампа в отношении всего Западного полушария. И когда великие державы делают, что хотят – это и есть настоящий многополярный мир, где центры силы принимают решения, исходя из национальных интересов и без оглядки на Устав ООН. Поэтому России тоже придется ответить на этот вызов», – добавил Дробницкий.

    «США внимательно изучат свою силовую операцию в Венесуэле и попробуют повторить ее. Но сделать это будет непросто – нельзя тиражировать уникальное мероприятие. В данном случае большую роль сыграл эффект неожиданности, потому что никто не мог себе такого представить. Наземная операция оказалась такой же быстрой, как ракетный обстрел ядерных объектов Ирана», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его словам, захват Мадуро американцами фактически готовился с 2019 года, когда конфликт Трампа с руководством Боливарианской Республики принял такие формы, при которых использование оружия стало вполне возможным. «Теперь другие государства будут внимательнее следить за тем, что Штаты делают на их территории, чем занято ЦРУ, какие военные ездят в США и готовы предать свое руководство. В случае с Мадуро, очевидно, произошло предательство», – полагает спикер.

    По мнению Ткаченко, Россия тоже будет присматриваться к тому, что произошло. Постоянные члены Совбеза ООН «уже точно не будут ограничены понятием «суверенитет», просто потому что такое крупное государство как США не уважают его».

    «Россия тоже расширяет аргументы своего военно-технического и дипломатического инструментария, наблюдая за тем, как действуют другие. После бомбардировок НАТО в марте 1999 года Югославии мы начали Вторую чеченскую кампанию, а после признания Косова в 2008 году Россия признала Абхазию и Южную Осетию... В этом смысле для нас открываются новые горизонты планирования», – рассуждает политолог.

    Военные действия США против суверенной страны стали не только ренессансом силовой версии доктрины Монро, но и «смертью международного права». «Если набирать по сумме, то ничего удивительного не произошло. Вспомните убийство иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году в Багдаде, различные военные операции США против Ливии и Ирана. А в случае с Венесуэлой мы столкнулись с неплохо исполненным, хотя, возможно, просто купленным шоу», – добавил спикер.

    О мире, в котором все соблюдают правила США, мечтал президент Джордж Буш-младший, «но потом даже такие лидеры как канцлер Германии Герхард Шредер и президент Франции Жак Ширак сказали, что это невозможно».

    «Военные ресурсы США и их влияние в мире, действительно уникальны. Но прямолинейность и заявления о Западном полушарии указывают на перенапряжение. Так происходит, когда одна большая держава пытается решать сразу многие вопросы и рано или поздно ресурсы забрасываются в разные стороны. США могут пойти по пути Британской империи, которая владела четвертью планеты, а затем распалась», – подытожил Ткаченко.

    Добавим, что Иэн Бреммер, президент и основатель Eurasia Group назвал главным геополитическим риском этого года «политическую революцию в США». Об этом говорится, как пишет Axios, в ежегодном отчете Eurasia Group «Главные риски». «Соединенные Штаты сами разрушают свой собственный глобальный порядок», – приходит к выводу Бреммер,

    По его оценке, самая могущественная страна в мире переживает политическую революцию. «За всю нашу жизнь мы никогда не видели американского президента, настолько преданного делу и настолько способного изменить политическую систему и, соответственно, роль Соединенных Штатов в мире», – подчеркнул политолог.

    Мировые СМИ: США разрушают собственный глобальный порядок

    Дональд Трамп и члены администрации США после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро сделали ряд громких заявлений в адрес стран, которые вызывают раздражение у Вашингтона. По оценкам мировых СМИ, это дает повод говорить о ренессансе силовой версии доктрины Монро. В какой следующей стране возможно повторение венесуэльского сценария? Подробности

