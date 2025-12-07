  • Новость часаКремль назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США
    Польский гонор настиг Германию
    Эксперт объяснил нежелание стран ЕС конфисковывать российские активы
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    Лурье отказалась отзывать жалобу после заявлений Долиной о возврате денег
    Проевропейские министры и оппозиция Сербии потребовали отнять NIS у России
    МИД назвал потери Европы за четыре года санкций
    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    Украинская журналистка удивилась грязи в резиденции Макрона
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    10 комментариев
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    27 комментариев
    7 декабря 2025, 06:55 • Новости дня

    Кремль назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США

    Песков назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В новой стратегии национальной безопасности США более не говорится о России как о «прямой угрозе», в Кремле считают это позитивным шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Изменение стратегии национальной безопасности США, в которой Россия более не указана как «прямая угроза» и содержится призыв к сотрудничеству по стратегической стабильности, Кремль считает позитивным шагом, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Мы считаем это позитивным шагом».

    Он также подчеркнул, что Кремль намерен внимательно ознакомиться с документом и провести его анализ, чтобы понять все новые положения. Представитель Кремля добавил, что в обновленной стратегии содержится предложение наладить взаимодействие с Москвой в вопросах стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач в Европе.

    Белый дом обозначил приоритет, чтобы европейские страны взяли на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.

    Публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону.

    5 декабря 2025, 20:28 • Новости дня
    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине

    Ушаков: Возможный мирный план по Украине будет писать Кушнер

    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине
    @ Kevin Lamarque/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основные положения возможного мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может создать именно предприниматель Джаред Кушнер, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Если появится проект документа по урегулированию ситуации, «ручкой вводить во многом будет именно господин Джаред Кушнер», заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине.

    Комментарии (6)
    5 декабря 2025, 20:48 • Новости дня
    Медведев предложил США отправить подлодки к берегам Франции
    Медведев предложил США отправить подлодки к берегам Франции
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев саркастически отреагировал на критику со стороны французского президента Эммануэля Макрона в адрес США, прозвучавшую во время телеконференции европейских лидеров.

    Макрон выразил опасения, что США могут «предать Украину в вопросе территории», не предоставив четких гарантий безопасности, следует из стенограммы телеконференции, фрагмент которой опубликовал германский журнал Der Spiegel, передает ТАСС.

    «Может быть, пора отправить к берегам Франции пару «лучших в мире подводных лодок?», – отреагировал Медведев в своем англоязычном Telegram-канале, добавив к публикации смеющийся смайл.

    В конце сентября президент США Дональд Трамп заявил, что «направил атомные подлодки к российским берегам после слов о ядерном оружии».

    Медведев сравнил сообщения американского лидера о присутствии атомных субмарин США у российских берегов с поиском несуществующей «черной кошки в темной комнате».

    Комментарии (6)
    6 декабря 2025, 19:55 • Видео
    Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

    Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 02:07 • Новости дня
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США и Украины рассмотрели будущее развитие и экономические инициативы страны в рамках подготовки к послевоенной реконструкции.

    Вопрос послевоенного восстановления Украины обсуждался на встрече делегаций Вашингтона и Киева, передает ТАСС.

    В заявлении Госдепа США указано, что стороны отдельно рассмотрели перспективы будущего процветания Украины, вопросы поддержки предстоящей реконструкции, а также детали совместных экономических инициатив и долгосрочных проектов по восстановлению.

    По данным документа, в переговорах принимали участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Украины Андрей Гнатов.

    Переговоры были посвящены, как отмечает Госдеп, поиску вариантов глубокого сотрудничества, способного ускорить восстановление ключевых отраслей экономики.

    Среди обсуждавшихся тем выделялась координация усилий США и Украины по созданию долгосрочных программ, направленных на привлечение инвестиций и обеспечение стабильного роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США начали давить на Европу, чтобы заставить отказаться от конфискации замороженных российских активов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у Европы реальных инструментов давления на Россию для переговоров по конфликту на Украине.

    Зять президента США Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций.

    Комментарии (5)
    5 декабря 2025, 17:59 • Новости дня
    5 декабря 2025, 17:59 • Новости дня

Посол США заявил о готовящемся отказе Турции от С-400 и возврате в программу F-35

    Посол США Баррак заявил о возможной покупке Турцией истребителей F-35 и отказе от С-400

    Посол США заявил о готовящемся отказе Турции от С-400 и возврате в программу F-35
    @ JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара рассматривает полный отказ от российских комплексов С-400, чтобы восстановить контакты с Вашингтоном по теме истребителей F-35, заявил посол Штатов в Турции Том Баррак.

    Турция больше не использует российские комплексы С-400 и близка к их окончательному отказу, вслед за чем станет возможна закупка американских истребителей F-35, передает ТАСС со ссылкой на заявление посла США в Турции Тома Баррака.

    «Я уверен, что эти вопросы будут решены в течение следующих четырех-шести месяцев», – заявил Баррак на конференции в Абу-Даби, сообщает агентство Bloomberg. Дипломат дал однозначный ответ «Да» на вопрос, собирается ли Анкара отказаться от российских систем.

    Баррак пояснил, что, по информации США, Турция сейчас не использует российские ЗРК С-400, однако продолжает их хранить на своей территории, и именно этот факт осложняет отношения между Турцией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ отметил, что США отказали Турции в поставках истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских комплексов С-400.

    При этом Анкара 6 ноября подтвердила отсутствие планов по полному отказу от российских С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

    До этого в сентябре Москва предложила Анкаре комплексное обслуживание зенитных ракетных систем С-400 и заявила о готовности обсуждать другие направления военно-технического сотрудничества.

    Комментарии (5)
    5 декабря 2025, 12:22 • Новости дня
    5 декабря 2025, 12:22 • Новости дня
Белый дом назвал приоритетом восстановления стратегической стабильности с Россией
    Белый дом назвал приоритетом восстановления стратегической стабильности с Россией
    @ Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач в Европе. Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности США.

    В обновленной Стратегии национальной безопасности США, обнародованной Белым домом, отмечается, что восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией стало одним из главных внешнеполитических приоритетов для Вашингтона, передает ТАСС.

    В разделе, касающемся Европы, особо подчеркивается: «Приоритетом нашей политики в Европе должно стать восстановление стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией».

    В стратегии также говорится о желании США изменить восприятие НАТО. Администрация заявляет, что политика в отношении Европы должна ставить во главу угла прекращение представления НАТО как постоянно расширяющегося альянса и предотвращение превращения этого восприятия в реальность.

    Помимо этого, документ содержит заявление о противоречиях администрации президента Дональда Трампа с рядом стран Европы из-за того, что многие из них, по мнению Вашингтона, «топчут принципы демократии» ради подавления оппозиции.

    Согласно тексту, «Администрация Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые возлагают нереалистичные надежды на войну, опираясь на нестабильные правительства меньшинств, многие из которых топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о возможности обострения ситуации в сфере глобальной безопасности, если США не примут российское предложение по ограничениям в рамках ДСНВ.

    Вопрос обсуждения стратегической стабильности между странами отложен, однако в будущем возможно обсуждение с участием Британии и Франции.

    Комментарии (2)
    4 декабря 2025, 19:40 • Новости дня
    Путин заявил о желании американских компаний вернуться в Россию
    Путин заявил о желании американских компаний вернуться в Россию
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие американские компании, ранее покинувшие российский рынок, заинтересованы в возвращении в Россию, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

    Он подчеркнул, что уже получил от американских компаний письма с просьбой о возвращении, передает ТАСС. «Я покажу вам некоторые письма, которые шлют нам американские компании. Они ждут, когда все проблемы решатся, чтобы вернуться. Они этого очень хотят», – сказал Путин.

    Ранее специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что американские компании выразили готовность вернуться на российский рынок, однако намерены дождаться благоприятных условий.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 17:13 • Новости дня
    WSJ: Европа шокирована новой стратегией нацбезопасности США
    WSJ: Европа шокирована новой стратегией нацбезопасности США
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону, пишет Wall Street Journal.

    Новая стратегия национальной безопасности США, опубликованная Белым домом, шокировала европейских политиков формулировками о положении Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в The Wall Street Journal. Согласно материалу, документ требует от стран Европы самостоятельности в вопросах обороны и прямо заявляет о расхождениях с европейскими чиновниками по конфликту на Украине, особенно на фоне «нереалистичных ожиданий» с их стороны.

    В статье отмечается, что в 30-страничном документе европейские страны описываются как «своенравные, находящиеся в упадке державы», утратившие часть суверенитета в пользу Евросоюза и управляемые правительствами, которые «подавляют демократию и голоса сторонников националистического курса». Для многих европейских столиц это стало «ведром холодной воды», подчеркивается в публикации.

    Документ фиксирует резкое изменение внешнеполитического курса США при администрации Дональда Трампа, что, по мнению издания, способно усугубить внутренние противоречия в НАТО. Старший научный сотрудник Chatham House Катя Бего указала, что «ознакомившимся с документом европейским лидерам стоит допустить, что устоявшиеся взаимоотношения с НАТО мертвы».

    Издание подчеркивает, что стратегия подробно рассматривает только европейское будущее, в то время как другие регионы не получают такого внимания. Журналисты пишут, что Россия в документе не упоминается вовсе, хотя роль США, Китая и России определена как определяющая для глобального баланса.

    Директор Института международных отношений в Риме Натали Точчи выразила мнение, что стратегия демонстрирует видение мира, где тремя главными игроками остаются США, Китай и Россия, а Европа становится «объектом колониального доминирования». Она также поставила вопрос: «Что еще должно произойти, чтобы мы, европейцы, осознали это?»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили радикальные изменения в стратегии США по обеспечению своей безопасности.

    При этом Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач.

    А вот Ближний Восток больше не имеет доминирующего значения для формирования внешней политики Соединенных Штатов.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 08:21 • Новости дня
    В Майами завершилась встреча делегаций США и Украины

    Украинские СМИ сообщили о завершении встречи делегаций США и Украины в Майами

    Tекст: Вера Басилая

    Американская и украинская делегации провели переговоры в Майами, однако по итогам встречи подробности и результы не разгоашаются, сообщили украинские СМИ.

    Как сообщает украинский телеканал «Общественное», встреча американской и украинской делегаций в Майами, в которую входили спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, завершилась, передает РИА «Новости».

    Украину на мероприятии представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Точные детали обсуждения и возможные договоренности стороны не раскрывают.

    Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что основной темой переговоров должно было стать обсуждение позиций по итогам контактов между США, Украиной и Россией. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что спецпосланник президента США лишь донесет до Украины позицию России по итогам переговоров в Москве.

    Информация о ходе встречи и ее результатах остается закрытой. Украинские и американские представители официально не комментировали достигнутые договоренности.

    До этого МИД Турции сообщил о переговорах Фидана с Умеровым в Брюсселе.

    Представители США ранее посетили Москву и провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером необходимой и полезной. Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 20:44 • Новости дня
    США разрешили сделки с заправками «Лукойла» за рубежом до апреля

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минфин США позволил проводить необходимые операции с зарубежными автозаправками «Лукойла» вплоть до конца апреля 2026 года.

    Министерство финансов США предоставило генеральную лицензию, разрешающую операции с Lukoil-International и всеми дочерними структурами компании за пределами России до 29 апреля 2026 года, передает РИА «Новости».

    Лицензия позволяет совершать сделки, необходимые для покупки товаров и услуг, а также для технического обслуживания, эксплуатации и ликвидации физических автозаправочных станций компании, расположенных вне России, включая Соединенные Штаты.

    В ноябре американский Минфин предоставил временные лицензии на сделки, связанные с продажей международного бизнеса «Лукойла», и операции с болгарскими структурами компании.

    «Лукойл» заявил о необходимости обеспечения непрерывной работы иностранных предприятий при смене собственника после продажи активов.

    Казахстанские проекты «КПО» и «Тенгизшевройл» при участии «Лукойла» получили исключение из санкций, по информации министерства энергетики Казахстана.

    Комментарии (2)
    5 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    Макрон признал невозможность ЕС принудить Россию к переговорам по Украине

    Макрон: Европа не в состоянии принудить Россию к переговорам по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у европейских стран реальных инструментов воздействия на Россию для переговоров по украинскому конфликту.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами в ходе визита в Китай заявил, что европейские страны не способны заставить Россию начать переговоры об урегулировании ситуации на Украине, пишет ТАСС. Макрон отметил: «Глядя на вещи реалистично, можно сказать, что мы не находимся в ситуации, которая бы заставила Россию сесть за стол переговоров».

    Глава французского государства подчеркнул необходимость сохранять единство между США и Европой, чтобы продолжать военную поддержку Киева. Он выразил убеждение, что только совместные усилия Запада могут сохранить устойчивость выбранной политики в отношении украинского конфликта.

    Заявление было сделано на фоне разногласий между союзниками по поводу стратегии по Украине и обсуждения возможностей для политического диалога с Москвой. Макрон подчеркнул, что несмотря на отсутствие рычагов давления на Россию, Европа не должна ослаблять поддержку украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Макрон призвал европейские страны ввести зимний мораторий на удары по энергетическим объектам на Украине.

    Напомним, ЕС предложил новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный Британией, Германией и Францией. Документ стал ответом на предложение Дональда Трампа и состоит из 24 пунктов.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков 3 декабря заявил, что Россия ведет закрытые переговоры по Украине только с США. На фоне этих событий в Европе возникла тревога из-за диалога России и США.

    Комментарии (2)
    7 декабря 2025, 04:55 • Новости дня
    Келлог назвал вопросы ЗАЭС и ДНР ключевыми для урегулирования на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разрешение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР, по мнению спецпосланника президента США Кита Келлога, может стать ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    Вопросы принадлежности Запорожской АЭС и Донецкой Народной Республики остаются ключевыми при урегулировании ситуации на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».

    По его мнению, если урегулировать эти два вопроса, остальные аспекты кризиса можно будет решить относительно просто.

    Келлог отметил, что Запорожская АЭС сейчас находится в состоянии холодного останова, но при этом является крупной атомной станцией. Он подчеркнул, что решение этих вопросов откроет путь к движению в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса.

    «Если мы уладим эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится достаточно хорошо», – сказал Келлог.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Путин также рассказал о разногласиях по ряду пунктов американского плана урегулирования и заявил о необходимости консультаций.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 09:10 • Новости дня
    5 декабря 2025, 09:10 • Новости дня
Daily Mail: Рубио переключился с Украины на Венесуэлу ради политических целей
    Daily Mail: Рубио переключился с Украины на Венесуэлу ради политических целей
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский госсекретарь Марко Рубио сменил приоритеты в своей внешнеполитической деятельности, отказавшись от активного участия в украинской тематике и сосредоточившись на отношениях с Венесуэлой, сообщили СМИ.

    Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники, Рубио рассматривает украинский вопрос как невыгодный для своей политической карьеры и пытается укрепить свои позиции за счет венесуэльского направления, передает РИА «Новости».

    Источник поясняет, что основной интерес Рубио связан с необходимостью заручиться поддержкой влиятельных венесуэльцев, проживающих во Флориде. По словам американского дипломата, «ему нужно удовлетворить... состоятельных венесуэльцев во Флориде, которые могут оказаться полезными для его политического будущего».

    Также дипломат отметил, что Рубио считает тему Украины неактуальной и даже вредной для себя в современных внутриполитических условиях, поскольку среди сторонников движения MAGA эта тематика не пользуется поддержкой.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления госсекретаря США Марко Рубио действительно отражают предмет разногласий на переговорах по украинскому урегулированию, и призвали к спокойному диалогу без публичных обсуждений.

    Напомним, Рубио отметил, что ключевым предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% территории ДНР, находящейся под контролем Киева.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 12:22 • Новости дня
    Путин заявил о сложностях в работе над планом США по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин указал на разногласия по ряду пунктов представленного американской стороной плана урегулирования по Украине и назвал консультации необходимыми.

    Россия не согласилась с отдельными пунктами американского мирного плана по Украине, сообщает ТАСС.

    Путин заявил в интервью India Today, что работа над этим документом оказалась сложной, поэтому обсуждение с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжалось более пяти часов. Он отметил: «Поэтому нам пришлось пройтись по каждому пункту, поэтому и столько времени. Так что это нужная была беседа, абсолютно конкретная».

    По словам российского президента, до встречи в Москве не было новых инициатив от Вашингтона, и их пришлось тщательно анализировать. Путин подчеркнул, что не по всем вопросам удалось достичь согласия, и дискуссии касались только тех пунктов, с которыми Россия смогла согласиться далее обсуждать. По другим Россия заявила о невозможности компромисса.

    Президент также отметил, что 28 пунктов предложенного США мирного плана по Украине по-прежнему находятся в повестке. Сейчас, как отметил российский лидер, американская сторона предложила разбить их на четыре отдельных «пакета» и обсуждать поэтапно. Однако, по сути, речь идет о тех же тезисах, которые были предложены ранее.

    Вместе с тем, по словам Путина, Дональд Трамп действительно стремится найти консенсусное решение украинской проблемы, однако подчеркнул, что это крайне сложная задача. Российский лидер уверен, что президент США искренне заинтересован в достижении компромисса между противоборствующими сторонами, несмотря на все трудности переговоров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, портал Politico сообщал, что американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей. При этом Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 03:33 • Новости дня
    США и Украина продлили переговоры на 6 декабря

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры представителей США и Украины по урегулированию кризиса продлятся, ключевыми темами стали прекращение огня и восстановление страны, заявил Госдеп.

    Делегации США и Украины после встречи во Флориде для обсуждения путей урегулирования конфликта и мер по прекращению огня продолжат переговоры в субботу, 6 декабря. Об этом говорится в сообщении Госдепа, передает ТАСС.

    В переговорах приняли участие спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, зять главы государства Джаред Кушнер, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

    В заявлении Госдепартамента отмечается, что шаги по деэскалации важны для предотвращения возобновления конфликта и реализации комплексного плана восстановления Украины.

    Стороны в течение двух дней обсуждали продвижение к «прочному и справедливому миру на Украине» и назвали переговоры конструктивными.

    По сведениям американских СМИ, встречи прошли 4 и 5 декабря в Майами. Переговоры продолжатся 6 декабря.

    Стивен Уиткофф подтвердил на своей странице в социальной сети, что обсуждение между делегациями продолжится и 6 декабря.

    Он подчеркнул, что на переговорах также были затронуты итоги встречи американской делегации с российскими представителями, состоявшейся в Москве 3 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США и Украины обсудили экономические инициативы и развитие страны в преддверии послевоенной реконструкции.

    В Брюсселе не смогли договориться о судьбе российских активов для поддержки Украины, и обсуждение этого вопроса отложено.

    США начали давить на европейские страны, чтобы те отказались от конфискации российских активов, однако крупнейшие страны Евросоюза занимают жесткую позицию, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается убедить Бельгию предоставить доступ к этим средствам.

    Эксперты считают, что Европа рассматривает контроль над российскими деньгами как последний рычаг влияния по украинскому вопросу, а США стремятся извлечь собственную прибыль из этих активов.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 23:25 • Новости дня
    Путин: Российская экономика открыта, Москва не будет повторять действия США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не вводила и не планирует вводить дополнительные таможенные пошлины, как это делают США, российская экономика открыта, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил разницу в подходах между Москвой и Вашингтоном, подчеркнув, что у каждой страны есть собственная экономическая политика и эксперты, влияющие на ее выбор. По его словам, Белый дом принимает решения о тарифах, учитывая мнение своих советников, которые считают такой подход выгодным для американской экономики, передает ТАСС со ссылкой на India Today.

    «Мы никогда не занимались подобными делами, не будем этого делать сейчас и не собираемся делать в будущем, – сказал Путин. – Наша экономика открыта. Мы надеемся, что в конечном итоге все нарушения правил Всемирной торговой организации будут устранены».

    Российский лидер также прокомментировал сотрудничество России и Индии в ядерной сфере. Путин заверил, что ни он, ни премьер Индии Нарендра Моди, несмотря на внешнее давление, никогда не выстраивали совместную работу «против кого бы то ни было». Он добавил, что Россия и Индия действуют исключительно ради собственных интересов и никому не вредят.

    Президент выразил надежду, что такой подход будет понятен и оценен другими мировыми лидерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что оборонное сотрудничество между Москвой и Нью-Дели выходит за рамки обычных поставок. Путин отметил, что Россия делится с Индией военными технологиями. Он также подчеркнул, что у Индии должна быть возможность приобретать российское топливо. Москва выразила готовность обсуждать поставки нефти для Индии, в том числе с участием США.

    Комментарии (0)
    Главное
    Хегсет подтвердил планы США по ядерным испытаниям
    Axios: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером территории и гарантии
    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море
    Молдавия запросила помощь у Румынии из-за отключений света на Украине
    В Белоруссии заявили о национализации крупных предприятий
    Нигерия заявила о намерении вступить в БРИКС
    Россияне столкнулись с «синим экраном смерти» после обновления Windows 11

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Перейти в раздел

    Польский гонор настиг Германию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск поссорились. Их переговоры в столице ФРГ должны были быть посвящены актуальным проблемам НАТО, но превратился в препирательство о том, должны ли немцы заплатить полякам репарации за Вторую мировую войну. России такое развитие событий на руку. Подробности

    Перейти в раздел

    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

    Уголовное дело об осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов вступил в «спарринг» с изваянием. Сам спортсмен не видел в своих действиях ничего предосудительного. По мнению экспертов, этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения и воспитания в субкультуре ММА, но и о других аспектах, которые требуют внимания. Подробности

    Перейти в раздел

    США огорчили Европу своей стратегией безопасности

    Радикальные изменения обозначены в подходе Соединенных Штатов к обеспечению своей безопасности. По крайней мере, именно такие заявления и декларации содержатся в новой Стратегии нацбезопасности США. В чем именно они заключаются, как это касается союзников Вашингтона в Европе – и их текущего противостояния с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации