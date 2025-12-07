Кремль назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США

Песков назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США

Tекст: Елизавета Шишкова

Изменение стратегии национальной безопасности США, в которой Россия более не указана как «прямая угроза» и содержится призыв к сотрудничеству по стратегической стабильности, Кремль считает позитивным шагом, передает ТАСС.

Песков заявил: «Мы считаем это позитивным шагом».

Он также подчеркнул, что Кремль намерен внимательно ознакомиться с документом и провести его анализ, чтобы понять все новые положения. Представитель Кремля добавил, что в обновленной стратегии содержится предложение наладить взаимодействие с Москвой в вопросах стратегической стабильности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач в Европе.

Белый дом обозначил приоритет, чтобы европейские страны взяли на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.

Публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону.