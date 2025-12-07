Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.10 комментариев
Кремль назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США
В новой стратегии национальной безопасности США более не говорится о России как о «прямой угрозе», в Кремле считают это позитивным шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Изменение стратегии национальной безопасности США, в которой Россия более не указана как «прямая угроза» и содержится призыв к сотрудничеству по стратегической стабильности, Кремль считает позитивным шагом, передает ТАСС.
Песков заявил: «Мы считаем это позитивным шагом».
Он также подчеркнул, что Кремль намерен внимательно ознакомиться с документом и провести его анализ, чтобы понять все новые положения. Представитель Кремля добавил, что в обновленной стратегии содержится предложение наладить взаимодействие с Москвой в вопросах стратегической стабильности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач в Европе.
Белый дом обозначил приоритет, чтобы европейские страны взяли на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.
Публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону.