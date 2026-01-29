Песков заявил о сложностях создания нового договора по СНВ

Tекст: Елизавета Шишкова

Создание нового договора о стратегических наступательных вооружениях, как это предлагал президент США Дональд Трамп, будет долгим и сложным процессом, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что американская сторона пока не ответила на российские инициативы по ДСНВ, несмотря на ожидания Москвы.

Он отметил: «Мы продолжаем ждать, но срок истекает. Ответа от Соединенных Штатов не было». Песков напомнил позицию Трампа: «Кончится срок этого документа – сделаем новый, который еще лучше. Посмотрим, как будет развиваться ситуация». По словам представителя Кремля, «делать новый – долго и сложно, очень много факторов».

Песков также подчеркнул, что истечение срока действия ДСНВ приведет к серьезному дефициту договорно-правовой базы в сфере стратегической стабильности. Это, по его мнению, не отвечает интересам ни России, ни США, ни всего мира, так как вопрос касается глобальной стратегической стабильности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает считать действующим свое предложение о продлении на один год ограничений по ДСНВ.

Срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях заканчивается 5 февраля.

Президент Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ еще в течение одного года после этой даты.