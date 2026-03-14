Барт де Вевер назвал сделку с Россией единственным решением по Украине

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

«Сделка с Россией, похоже, является единственным возможным решением», – заявил в интервью бельгийскому изданию Echo де Вевер.

По его словам, Европа не может бесконечно поддерживать Украину и продолжать поставки вооружений Киеву без участия США.

Де Вевер подчеркнул, что Евросоюз не способен повлиять на президента России Владимира Путина ни военными, ни экономическими методами без американской поддержки. «Поскольку мы не можем угрожать Путину, поставляя оружие Украине, и не можем задушить Россию экономически без поддержки США, остается только один способ: заключить сделку», – пояснил премьер Бельгии.

Он отметил, что без мандата на ведение переговоров в Москве европейские страны не будут иметь роли за столом переговоров, где США будут оказывать давление на Украину. Де Вевер также добавил, что ожидаемая сделка окажется невыгодной для Евросоюза.

Де Вевер ранее назвал поражение Москвы в конфликте с Украиной иллюзией.

Глава МИД Сергей Лавров рассказал о тайных контактах европейских лидеров с российской стороной.

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

