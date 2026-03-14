  • Новость часаЧисло сбитых над Москвой БПЛА превысило 30
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Румыния затягивает Украину в приднестровский конфликт
    Иран назвал Украину законной военной целью
    Столтенберг допустил развал НАТО при президентстве Трампа
    Из-за дефицита топлива европейцам придется отказываться от автомобилей
    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun
    Пушилин: «Купол Донбасса» еженедельно сбивает до 500 украинских БПЛА
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    В Словении прогнозируют присоединение страны к лагерю Орбана в ЕС
    Мнения
    Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    12 комментариев
    Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    11 комментариев
    Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    28 комментариев
    14 марта 2026, 19:14 • Новости дня

    Премьер Бельгии призвал ЕС начать переговоры с Россией

    Барт де Вевер назвал сделку с Россией единственным решением по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Европа не способна бесконечно оказывать поддержку Украине без участия США, и назвал переговоры с Москвой единственным выходом.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «Сделка с Россией, похоже, является единственным возможным решением», – заявил в интервью бельгийскому изданию Echo де Вевер.

    По его словам, Европа не может бесконечно поддерживать Украину и продолжать поставки вооружений Киеву без участия США.

    Де Вевер подчеркнул, что Евросоюз не способен повлиять на президента России Владимира Путина ни военными, ни экономическими методами без американской поддержки. «Поскольку мы не можем угрожать Путину, поставляя оружие Украине, и не можем задушить Россию экономически без поддержки США, остается только один способ: заключить сделку», – пояснил премьер Бельгии.

    Он отметил, что без мандата на ведение переговоров в Москве европейские страны не будут иметь роли за столом переговоров, где США будут оказывать давление на Украину. Де Вевер также добавил, что ожидаемая сделка окажется невыгодной для Евросоюза.

    Де Вевер ранее назвал поражение Москвы в конфликте с Украиной иллюзией.

    Глава МИД Сергей Лавров рассказал о тайных контактах европейских лидеров с российской стороной.

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как усадить Европу за стол переговоров.

    13 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Киев и Бухарест обсудили судьбу Приднестровья за спиной Молдавии

    РИА «Новости»: Румыния и Украина обсудили Приднестровье без Молдавии

    Киев и Бухарест обсудили судьбу Приднестровья за спиной Молдавии
    @ Артем Кулекин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Румынии Никушор Дан и глава киевского режима Владимир Зеленский заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, затрагивающее вопросы урегулирования приднестровского вопроса при полном игнорировании позиции Кишинева.

    Президент Румынии сообщил о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с Украиной во время визита Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Документ напрямую затрагивает интересы Молдавии, хотя представители республики не участвовали в обсуждении.

    «Стороны соглашения будут поддерживать усилия, направленные на достижение прочного политического урегулирования приднестровской проблемы, в полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова», – говорится в тексте документа.

    В соглашении также подчеркивается необходимость усиления трехсторонней координации между Бухарестом, Киевом и Кишиневом. К областям взаимного интереса отнесены сферы обороны и эффективного реагирования на угрозы региональной безопасности.

    Ранее бывший глава республики Игорь Додон заявил, что весной 2022 года украинские власти обсуждали с президентом Майей Санду различные сценарии давления на Приднестровье.

    Также Додон заявил о негативной реакции Евросоюза на идею объединения Молдавии и Румынии.

    Румыния отказалась проводить референдум по объединению с Молдавией.

    Президент Молдавии Майя Санду назвала вступление страны в Евросоюз стратегией выживания.

    Комментарии (5)
    14 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    В Амстердаме прогремел взрыв в еврейской школе

    Власти признали взрыв в еврейской школе Амстердама нападением на общину

    В Амстердаме прогремел взрыв в еврейской школе
    @ REUTERS/Piroschka van de Wouw

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ночного взрыва в еврейской школе Амстердама зафиксирован незначительный ущерб, ведется расследование по факту нападения, сообщают местные власти.

    Взрыв в еврейской школе Амстердама произошел в ночь на 14 марта,. Полиция и пожарные службы прибыли на место происшествия сразу после инцидента передает RT.

    Власти рассматривают случившееся как преднамеренное нападение на еврейскую общину. Мэр города Фемке Халсема заявила: «Это трусливый акт агрессии». Она отметила, что ущерб зданию школы пока незначителен.

    Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва и человека, который активировал взрывное устройство. Власти начали расследование по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого неизвестные совершили поджог синагоги в Роттердаме, власти назвали случившееся проявлением антисемитизма.

    Ранее, 12 марта, в пригороде Детройта в американском штате Мичиган после перестрелки в синагоге госпитализировали десятки сотрудников полиции. Позже выяснилось, что напавший на храм и убитый силовиками мужчина потерял родных из-за ударов Израиля.


    Комментарии (22)
    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    Комментарии (2)
    13 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Трамп: США не нужна украинская помощь в защите от иранских дронов
    Трамп: США не нужна украинская помощь в защите от иранских дронов
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов.

    Журналист Fox News Брайан Килмид во время интервью задал Трампу вопрос о том, оказывает ли Украина какую-либо поддержку в этом вопросе, передает РИА «Новости».

    «Нет», – отметил глава Белого дома. Он подчеркнул, что США не нуждаются в помощи Украины для защиты от атак со стороны Ирана.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Напомним, Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток.

    Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на заявление Зеленского о готовности помочь США в вопросе противодействия иранским дронам, сравнив его с «парнем, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече, а спикер МИД Мария Захарова заподозрила главу киевского режима в употреблении гуталина.

    Комментарии (5)
    14 марта 2026, 15:51 • Новости дня
    Иран назвал Украину законной военной целью

    В Иране признали Украину законной целью за поддержку Израиля

    Иран назвал Украину законной военной целью
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава комиссии по нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что поддержка Израиля сделала территорию Украины законной целью для Тегерана.

    Территория Украины стала для Ирана законной целью из-за поддержки Израиля в операции против Тегерана, сообщил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи в соцсетях, пишет РБК.

    Азизи заявил: «Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана».

    Таким образом, официальный Тегеран напрямую увязал возможные меры против Украины с её военной помощью Израилю. По мнению парламентария, действия Киева дают Ирану международные основания для подобных шагов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на военные базы США на Ближнем Востоке.

    Позже на Украине в связи с этим решением началась резкая критика в адрес Зеленского. А 13 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не нужна помощь Киева с защитой от дронов, так как американские военные сами знают о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями.

    Комментарии (15)
    13 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Azur Air прекратила рейсы в Таиланд из четырех городов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиакомпания Azur Air завершает чартерную программу в Паттайю раньше срока, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    По информации из Telegram-канала АТОР, с 25 марта 2026 года прекращаются чартерные рейсы из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга в Паттайю. В то же время полеты на Пхукет из этих городов продолжатся без изменений.

    Как отмечают представители туристического рынка, программа завершится примерно на месяц раньше запланированного времени. Причиной называют рекомендацию Росавиации – ведомство рекомендовало сократить полетную программу, чтобы Azur Air могла выровнять расписание и снизить число задержек рейсов.

    В Azur Air пообещали в ближайшее время представить план корректирующих мероприятий и отчитаться об их реализации.

    «Авиакомпания Azur Air в кратчайшие сроки подготовит план необходимых корректирующих мероприятий и представит в Росавиацию исчерпывающие данные об их выполнении в установленные сроки», – сообщается в Telegram-канале перевозчика.

    В компании подчеркнули: все действующие обязательства перед пассажирами будут выполнены полностью, а ограничения не скажутся на работе рейсов и уровне обслуживания.

    Ранее Росавиация установила ограниченный срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года после проверки Ространснадзора.

    Напомним, Ространснадзор выявил нарушения в деятельности авиакомпании Azur Air.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 19:56 • Новости дня
    Выросло число погибших при атаке ВСУ на Брянск

    Богомаз: Число погибших при атаке ВСУ на Брянск достигло восьми человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число погибших в результате ракетного удара по Брянску 10 марта увеличилось до восьми человек, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз озвучил обновленные данные на первом заседании Общественной палаты региона седьмого созыва, передает ТАСС.

    «Большое горе для родных, близких, для области. По последним данным, уже окончательным данным, погибло 8 человек, 47 было ранено», – заявил глава региона.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара по Брянску.

    Комментарии (6)
    14 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun

    ВС России сбили тараном датский RQ-35 и польский FlyEye

    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/ZUMA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотники RQ-35 Heidrun датского производства и FlyEye из Польши были сбиты тараном расчетами FPV-дронов центра «Рубикон» Минобороны.

    Расчёты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» сбили тараном украинские беспилотники, среди которых был RQ-35 Heidrun производства Дании, передает ТАСС. Об этом проинформировали в Минобороны России.

    В министерстве отметили, что воздушными таранами боевых групп по ПВО центра «Рубикон» были также уничтожены многофункциональный беспилотник «Сыч», разведывательные аппараты «Мары», «Лелека» и «Щедрик», а также дроны FlyEye польского производства. Кроме того, сбиты дроны-камикадзе Vector производства Германии и Hornet производства США.

    В заявлении уточняется, что среди уничтоженных также были разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark и дроны-бомбардировщики Backfire 70. Все перечисленные беспилотники были сбиты в зоне проведения специальной военной операции на Украине расчетами FPV-дронов центра «Рубикон».

    Ранее операторы центра «Рубикон» ранее уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба Яга» с помощью воздушных таранов.

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 13:33 • Новости дня
    Лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО

    Мерц и лидеры семи стран ЕС потребовали запретить въезд бойцам СВО в Шенген

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и главы семи стран Евросоюза настаивают на рассмотрении запрета на въезд бойцов СВО в Шенгенскую зону.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры семи стран Евросоюза призвали рассмотреть возможность запрета въезда в ЕС для участников специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС. В письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште они заявили, что нахождение бойцов СВО в Шенгенской зоне якобы «представляет серьезные риски для внутренней безопасности».

    Авторы обращения подчеркнули, что эта тема требует политического внимания «на самом высоком уровне» и согласованных действий всех стран Евросоюза. Они предложили обсудить вопрос о возможном запрете уже на ближайшем саммите ЕС, который состоится 19 марта.

    Письмо подписали руководители Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции и Эстонии, а также канцлер Германии. Ранее аналогичную инициативу выдвинула глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил исторические случаи въезда российских военных в Шенгенскую зону без виз.

    До этого Эстония установила запрет на въезд в Шенгенскую зону для более 1300 россиян, причастных к боевым действиям на Украине. Между тем, еще в ноябре 2025 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Евросоюз может ввести новые визовые ограничения для граждан России.


    Комментарии (10)
    14 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Новая магнитная атакует Землю несколько часов с постоянной активностью

    Вторая за март магнитная буря обрушилась на Землю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Земле регистрируется устойчивая магнитная буря, вызванная резким увеличением скорости солнечного ветра из-за корональной дыры на Солнце, она стала уже второй в марте, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    Планетарная магнитная буря началась на Земле около полуночи по московскому времени, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Она связана с заметным ускорением солнечного ветра, скорость которого поднялась примерно до 700 километров в час, что вдвое выше обычных значений. Причиной всплеска специалисты называют корональную дыру на Солнце.

    По данным лаборатории, буря демонстрирует редкую стабильность – уже несколько часов подряд индекс геомагнитной активности держится на уровне G1.7, что соответствует среднему классу событий. Ученые подчеркивают, что подобные бури могут оказывать влияние на энергетическую инфраструктуру и радиосвязь на высоких широтах, но в центральных и южных регионах их воздействие минимально.

    В сообщении отмечается, что это вторая магнитная буря марта, однако впервые за сезон она оказалась продолжительной и значимой. Первая, зафиксированная 4 марта, была короткой и слабой. Всего с начала 2026 года зарегистрировано уже семнадцать дней с магнитными бурями, что составляет 23% дней, а прошлый год, по информации лаборатории, стал самым геомагнитно активным за последнее десятилетие с показателем 19%.

    На фоне текущей бури между тремя и семью часами утра по Москве наблюдались интенсивные полярные сияния максимального уровня, однако основная зона свечения сместилась к этому времени в Европу и Канаду. На северо-западе России могли быть заметны остаточные явления аврорального овала.

    Накануне ученые ИКИ РАН прогнозировали, что Землю накроют магнитные бури класса G1-G2 от корональной дыры. В феврале две магнитные бури произошли, но быстро закончились.

    А в конце прошлого года специалисты прогнозировали магнитные бури уровня G2 из-за крупной темной области на Солнце.


    Комментарии (4)
    14 марта 2026, 17:24 • Новости дня
    В Словении прогнозируют присоединение страны к лагерю Орбана в ЕС

    Премьер Голоб заявил о рисках присоединения Словении к лагерю Орбана в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб выразил опасения, что победа оппозиции приведет к сближению страны с политикой Венгрии в отношении Брюсселя.

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб в интервью газете Delo заявил о том, что в случае победы оппозиции на парламентских выборах 22 марта страна может присоединиться к лагерю противников Брюсселя во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Словения заинтересована в более сильном едином рынке для экономики и стремится к унифицированным европейским механизмам безопасности.

    Голоб отметил, что «многие в Европе всерьез опасаются, что Словения присоединится к лагерю Орбана, то есть если следующим премьер-министром станет Янез Янша». По его словам, консенсус всех 27 стран Евросоюза по каждому экономическому вопросу не обязателен: «Просто те, кто хочет более тесно сотрудничать, могут сделать шаг вперед, в то время как другие присоединятся позже или не присоединятся вовсе».

    Очередные выборы в Государственное собрание Словении пройдут 22 марта. В нижней палате представлены 90 депутатов, для формирования большинства требуется поддержка не менее 46 из них. Партиям необходимо набрать не менее 4% голосов, чтобы пройти в парламент.

    По данным соцопросов, опубликованных порталом Siol 11 марта, оппозиционная Словенская демократическая партия во главе с Яншей лидирует с 22,9% поддержки. За движение «Свобода» действующего премьера готовы проголосовать 19,5% избирателей. Партию «Демократы» поддерживают 9,6% респондентов, «Социальные демократы» и объединенный список «Левые» и Vesna – 7,8% и 6,3% соответственно. Правоцентристский блок партий и евроскептическая Resnica тоже преодолевают проходной барьер. Не определились с выбором 8,9% опрошенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне предстоящих выборов в Словении еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос оказалась в центре скандала из-за обвинений в сотрудничестве с югославской спецслужбой в 1980-х годах.

    Ранее в словенском обществе и правящей коалиции обострилось обсуждение членства страны в НАТО из-за конфликта по поводу резкого увеличения военных расходов.

    По итогам февраля Словения делит девятое место в «Рейтинге недружественных правительств» с 45 баллами.


    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины

    Степашин заявил о трагедии Украины после распада Советского Союза

    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший премьер-министр России охарактеризовал события на Украине после распада СССР как трагедию, отметив, что это мнение разделяют все, включая президента.

    Вся постсоветская история Украины является трагедией, заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин в интервью ТАСС. По его словам, подобное мнение разделяют многие, включая руководство России.

    «Я вам честно скажу, после распада Советского Союза, то, что случилось сейчас с Украиной, – я считаю, это трагедия», – подчеркнул Степашин. Он отметил, что эти взгляды разделяет и президент России Владимир Путин.

    По мнению экс-премьера, понимание трагичности ситуации на Украине лежит в основе решения о проведении специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Степашин рассчитывает, что задачи специальной военной операции будут решены уже в 2026 году. Ранее Степашин напоминал, что Украина в 1922 году подписала соглашение о создании Советского Союза без таких территорий, как Малороссия, Одесса, Харьков, Крым и Севастополь.

    Экс-премьер также отмечал, что в случае присоединения Украины к Евросоюзу объединение может столкнуться с серьезными внутренними проблемами, включая недовольство европейских стран притоком украинских беженцев.


    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 21:36 • Новости дня
    Зеленский встретился с принцем Ирана в изгнании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с находящимся в изгнании принцем Ирана Резой Пехлеви в посольстве Украины во Франции, пишут украинские СМИ.

    В ходе встречи Пехлеви выразил заинтересованность в более прямом диалоге с украинской стороной, пишет издание «Страна». По данным СМИ, он обратился к Зеленскому с просьбой провести личные переговоры тет-а-тет.

    Ранее Пехлеви призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    Он также Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поддержать протестное движение иранцев против действующей власти.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 22:54 • Новости дня
    Орбан заявил о невозможности поддержки Украины Венгрией

    Орбан заявил о невозможности поддержки Украины из-за угрозы нефтяной блокадой

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что закрытие нефтепровода «Дружба» создает угрозу для венгерского народа и исключает поддержку Украины.

    Премьер-министр Виктор Орбан в статье для немецкой газеты Welt am Sonntag заявил, что власти Венгрии не имеют причин, возможности и права поддерживать Украину, передает ТАСС. Орбан подчеркнул, что закрытие нефтепровода «Дружба» Киевом представляет экзистенциальную угрозу для венгерского народа.

    Премьер также добавил, что в Брюсселе работают над тем, чтобы лишить Будапешт возможности повлиять на отмену нефтяной блокады. По мнению Орбана, вето Венгрии на выделение Украине 90 млрд евро кредита продиктовано здравым смыслом. Он отметил, что поддержка страны, лидер которой угрожает главе правительства страны – члена НАТО и ЕС, не была частью европейской культуры.

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что Орбан планирует использовать многочисленную венгерскую диаспору на Украине для противодействия действиям Киева.

    Владимир Зеленский пообещал передать номер телефона Орбана ВСУ после того, как Венгрия заблокировала следующий кредит Евросоюза для Украины. А бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес премьер-министра Венгрии.

    Орбан призвал граждан страны к единству на фоне угроз, прозвучавших со стороны Владимира Зеленского.

    Комментарии (2)
    13 марта 2026, 23:54 • Новости дня
    Дело завели на подростка за поджог двух АЗС в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    Подмосковная полиция расследует действия пятнадцатилетнего подростка, который поджог две автозаправки в Истре по указанию неизвестных лиц.

    Уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено в отношении пятнадцатилетнего подростка, совершившего поджог двух АЗС в Истре, передает РИА «Новости».

    Как уточнила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова, подросток действовал по указаниям неизвестных, которые связывались с ним по телефону.

    Пожары произошли на автоматизированных автозаправочных станциях на улице Школьной в поселке Пионерский и на улице Кооперативной в селе Онуфриево. В результате происшествий полностью выгорели две бензоколонки. Полицейские установили личность злоумышленника и допросили его.

    «Следователем Следственного отдела ОМВД России 'Истринский' в отношении 15-летнего подростка, совершившего поджог двух АЗС в Истре, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

    Также по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ», – заявила Петрова. Дела расследуются по статьям об умышленном уничтожении имущества и о террористическом акте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в кафе в подмосковных Мытищах школьник получил ранение после случайного выстрела из сигнального пистолета.

    В подмосковном Путилкове подросток по указанию кураторов облил банкомат горючей жидкостью и поджег его, пострадавших нет. В одном из районов Петербурга подросток устроил поджог на автозаправке, но сотрудники успели предотвратить взрыв.

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 16:08 • Новости дня
    Греция связала удар по танкеру с ослаблением санкций на нефть из России

    Министр Греции связал атаку на танкер с ослаблением санкций на нефть из РФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр судоходства Греции допустил, что атака на танкер у Новороссийска может быть связана с частичным разрешением США на транспортировку российской нефти.

    Удар по греческому танкеру Maran Homer в Черном море может быть связан с недавним частичным смягчением санкций на транспортировку российской нефти, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра судоходства и островной политики Греции Василиса Кикилиаса. Министр отметил, что рассматривает случившееся как часть давления со стороны стран региона, однако воздержался от прямых обвинений Киева в атаке дроном на судно, находившееся недалеко от Новороссийска.

    Греческое издание slpress.gr указывает, что за ударом, вероятно, стоит Украина, реагируя таким образом на решение США частично снять ограничения на транспортировку российской нефти. По данным портала, украинская сторона уже неоднократно совершала подобные нападения на танкеры в Черном море.

    «Предполагается, что удар по танкеру был частью давления, которое оказывают на нас страны региона, и которое, возможно, также связано с частичным разрешением транспортировки российской нефти в течение месяца», – заявил Кикилиас в эфире телеканала ERT-news.

    Министр подчеркнул, что Афины намерены решительно протестовать против подобных атак, предпринимая шаги не только на национальном уровне, но и в рамках Европейского совета. Он добавил, что греческие моряки должны оставаться вне политических конфликтов и не вовлекаться в военные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море в 14 морских милях от Новороссийска. Ранее танкер Matilda подал сигнал бедствия после удара ВСУ.

    В Кремле считают, что действия США по смягчению санкций против российской нефти связаны с желанием повлиять на мировой энергетический рынок.


    Комментарии (0)
    Главное
    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир.

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации