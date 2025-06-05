На Урале арестованы полицейский и коммерсант с сыновьями за легализацию мигрантов

СК: На Урале арестовали полицейского и бизнесмена за легализацию 2 тыс. мигрантов

Tекст: Вера Басилая

По данным СК, полицейский, директор коммерческой фирмы и двое его сыновей были задержаны и арестованы в Екатеринбурге по обвинению в легализации около двух тысяч иностранцев, передает РИА «Новости».

Пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила, что предполагаемым организатором преступной группы являлся 62-летний директор компании. По версии следствия, он привлек к схеме своих сыновей и 35-летнего инспектора отдела миграции полиции.

Следствие установило, что бизнесмен и его сыновья находили иностранцев, которые хотели оформить легальное пребывание в России, заключали с ними фиктивные трудовые договоры, а затем отправляли их в бессрочный неоплачиваемый отпуск. Сотрудник полиции, участвовавший в схеме, фиктивно ставил этих граждан на учет по месту пребывания. Согласно материалам дела, на основании таких трудовых договоров у мигрантов сохранялись патенты на работу, а их регистрация происходила по адресу недвижимости организатора группы.

В СК пояснили, что большинство иностранных граждан регистрировались по фиктивным адресам, в частности, в отдельно стоящем трехэтажном здании в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где проживали вместе с семьями. Отец и сыновья ежемесячно получали от 4 до 10 тыс. рублей с каждого мигранта, а за полгода схема позволила легализовать около 2 тыс. человек.

Задержанным предъявлены обвинения в организации незаконного пребывания иностранных граждан, фиктивной постановке на учет и превышении должностных полномочий. Как отмечают в пресс-службе МВД, в отношении подозреваемых и их руководителей проведут служебную проверку и примут строгие меры в соответствии с законом.

Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых сообщил, что у предполагаемого лидера группы нашли несколько квартир в Екатеринбурге, а сам он уже был под наблюдением силовых структур. Операция стала результатом полугодовой совместной работы полиции, ФСБ и Росгвардии.

Ранее директора международного центра языкового тестирования РУДН им. Патриса Лумумбы и его подчиненных заподозрили в легализации не менее 200 мигрантов в России.

Следственные органы ранее возбудили уголовное дело против начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Ростовской области и начальника одного из отделов за незаконную миграцию.

В Краснодарском крае правоохранители выявили преступную группу, которая помогала мигрантам получать незаконные документы.