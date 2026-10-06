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    Арест экс-главы разведки ФРГ положит начало охоте на шпионов в Германии
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

    40 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    37 комментариев
    6 октября 2026, 20:45 • Новости дня

    Lockheed Martin провела первый успешный полет новейшей версии F-16

    Американская корпорация Lockheed Martin испытала новую версию истребителя F-16

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский производитель вооружений Lockheed Martin заявил о проведении первого успешного тестового полета модернизированного истребителя F-16 Block 72, предназначенного для ВВС Марокко.

    «Lockheed Martin сообщает о первом успешном полете самолета F-16 Block 72, предназначенного для королевских ВВС Марокко. Это знаменует собой ключевую веху в разработке самолета», – говорится в заявлении компании, которое передает РИА «Новости».

    F-16 Block 72 представляет собой новейшую и наиболее продвинутую модификацию самолета F-16 Fighting Falcon. Машина получила улучшенное сенсорное оборудование, современные системы контроля и безопасности.

    Отмечается, что этот самолет специально разработан для полетов в зонах с высокой активностью средств противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Польша выделила 3 млрд долларов на модернизацию F-16.

    В прошлом месяце Румыния подняла два истребителя F-16 из-за неизвестной воздушной цели.

    В сентябре военный истребитель F-16 разбился на тренировочных полетах в США.

    6 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин заявил о планах обеспечить спрос на аккумуляторы к 2030 году

    Путин: Россия намерена наращивать производство отечественных аккумуляторных батарей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия к 2030 году сможет самостоятельно обеспечивать внутренний спрос на аккумуляторные батареи, заявил президент Владимир Путин.

    «Ожидается, что к 2030 году после выхода новых предприятий на плановые мощности наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы», – заявил Путин в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей.

    Глава государства также подчеркнул необходимость продолжения работы по совершенствованию технологий производства аккумуляторов и освоения новых областей их применения.

    Кроме того, Путин отметил важность формирования нормативной базы с едиными требованиями к качеству и безопасности систем накопления энергии, включая их повторное применение, передает РИА «Новости».

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал запуск Путиным производства электрических батарей.

    В мае Путин оценил работу в ЕАЭС по продвижению импортозамещения.

    В 2024 году было объявлено о планах запуска в России производства аккумуляторов и двигателей для электромобилей в 2025 году.

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    6 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Рар: Задержание экс-главы разведки Германии Ханнинга – беспрецедентный скандал
    Рар: Задержание экс-главы разведки Германии Ханнинга – беспрецедентный скандал
    @ Thomas Koehler/photothek/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Дело о потенциальной госизмене экс-главы немецкой разведки Августа Ханнинга может стать беспрецедентным. В истории объединенной Германии еще не было случая, чтоб в шпионском скандале фигурировал настолько высокопоставленный бывший разведчик, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Если подтвердятся подозрения в шпионаже в отношении экс-главы Федеральной разведывательной службы (BND) Августа Ханнинга, это станет беспрецедентным по своим масштабам скандалом вокруг немецких спецслужб», – отметил германский политолог Александр Рар. «В истории объединенной Германии еще не было предполагаемого случая государственной измены, в котором фигурировал бы настолько высокопоставленный бывший разведчик», – добавил собеседник.

    Спикер напомнил, что для BND это уже второй серьезный инцидент за последние несколько лет. «В настоящее время бывшего руководителя одного из подразделений службы обвиняют в шпионаже в пользу России. Речь идет об утечке совершенно секретной информации о кибероперациях разведки», – указал собеседник.

    «Я лично знал Ханнинга, работал с ним в рамках своей общественной и научной деятельности в Германском совете внешней политики, когда Ханнинг трудился в администрации канцлера Гельмута Коля. Потом он возглавлял BND. Я встретил Ханнинга последний раз десять лет назад в Берлине, когда он уже вышел на пенсию и работал свободным консультантом для немецких фирм» – добавил Рар.

    Во вторник прокуратура Германии сообщила об аресте бывшего главы Федеральной разведывательной службы (BND) Августа Ханнинга. Ему предъявлены обвинения в предполагаемом шпионаже против ФРГ, разглашении госсекретов, попытке госизмены и работе в качестве агента секретной службы другой страны, сообщает издание Tagesschau. Ханнинг возглавлял агентство с декабря 1998 года по ноябрь 2005 года, после чего перешел в Федеральное министерство внутренних дел, где работал госсекретарем до ноября 2009 года.

    В рамках дела также арестован бывший высокопоставленный сотрудник BND Манфред Д., который с 2012 года по март 2026 года занимал должность начальника штаба у нескольких сменяющих друг друга руководителей службы и имел доступ к большому количеству секретных документов.

    По версии следствия, Манфред предоставил Ханнингу за деньги около 2 тыс. документов, включая секретные файлы. О преступлении фигуранты договорились в 2010 году и продолжали свою деятельность, по крайней мере, до середины 2022 года.

    Большинство материалов представляет собой данные с оперативных совещаний BND, на которых руководители силовых ведомств еженедельно обмениваются информацией. Документы представляют собой крайне секретные отчеты, например, об иранской ядерной программе и российской армии.

    Источники в силовых структурах указывают, что документы также содержат информацию от зарубежных партнерских ведомств. Süddeutsche Zeitung сообщает, что среди переданных материалов были разведывательные доклады, предназначенные для канцелярии германской армии.

    Полиция задержала 80-летнего Ханнинга в его доме в Нордвальде недалеко от города Мюнстер. Манфред был задержан в Баварии. Правоохранительные органы провели обыски в домах обоих подозреваемых, а также в Берлине.

    В настоящее время в Высшем региональном суде Берлина продолжается рассмотрение дела Карстена Л., экс-главы одного из отделов BND, обвиняемого в передаче секретной информации сотрудникам ФСБ. По версии следствия, данные поставлялись через его предполагаемого сообщника – 31-летнего гражданина Германии Артура Э.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Экс-глава разведки Германии Ханнинг арестован по делу о шпионаже
    Экс-глава разведки Германии Ханнинг арестован по делу о шпионаже
    @ Michael Kappeler/DPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший президент Федеральной разведслужбы Германии Август Ханнинг был задержан по подозрению в получении и возможной передаче секретной информации иностранным государствам.

    Бывший президент Федеральной разведслужбы Германии (БНД) Август Ханнинг был арестован по подозрению в шпионаже и разглашении государственных тайн, сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.

    По данным издания, уже после ухода из БНД Ханнинг в течение нескольких лет получал секретную информацию из службы от своего бывшего руководителя аппарата. Следствие проверяет, мог ли он передавать эти сведения иностранным государствам, что может сделать это дело одним из крупнейших случаев шпионажа в истории ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник немецкая разведка ФРГ предсказала скорое военное поражение Украины от России. В августе в Германии по подозрению в шпионаже на оборонном предприятии задержали гражданина Украины. В марте немецкие власти арестовали гражданку Румынии по обвинению в шпионаже в пользу России.

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    6 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    Овечкин назвал причину завершения карьеры в НХЛ

    Овечкин объяснил уход из НХЛ заботой о здоровье и семье

    Овечкин назвал причину завершения карьеры в НХЛ
    @ Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что решение о завершении карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) далось ему нелегко.

    Овечкин признался, что решение завершить карьеру в Национальной хоккейной лиге далось ему нелегко, передает РИА «Новости».

    «Мы с женой говорили, что я должен чувствовать себя хорошо физически. Мне не 20 лет, и я хочу играть со своими детьми, когда они подрастут, в хоккей, футбол, баскетбол. Я хочу быть достаточно здоровым, чтобы заниматься этим», – рассказал хоккеист в видео на сайте клуба.

    Спортсмен добавил, что получил множество звонков и сообщений после заявления об уходе. По его словам, необходимо думать о будущем и сохранять здоровье для полноценной жизни с семьей.

    В понедельник 41-летний форвард объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. В 2025 году он допускал возможность возвращения в московское «Динамо» после окончания контракта с «Вашингтоном» летом 2026 года. Сезон-2026/27 является для него 22-м в лиге, где он удерживает рекорд по голам – 929 заброшенных шайб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин допустил завершение карьеры в НХЛ по окончании предстоящего сезона.

    Спортсмен заявил о планах переехать в Москву после ухода из спорта.

    В понедельник цена билетов на последний матч хоккеиста превысила 1 тыс. долларов.

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    5 октября 2026, 22:15 • Новости дня
    Ученые выявили реакцию человеческого тела на семидневное голодание

    Семидневное голодание привело к изменениям на молекулярном уровне

    Ученые выявили реакцию человеческого тела на семидневное голодание
    @ Thomas Eisenhuth/dpa-Zentralbild/Global Look Press

    Семидневное голодание сопровождается изменениями, которые выходят далеко за пределы сжигания жира. Исследователи обнаружили масштабную перестройку уровня белков, связанных с работой разных органов. Наиболее заметными эти изменения становились примерно после трех суток без пищи.

    Ученые Лондонского университета королевы Марии и Норвежской школы спортивных наук проследили за состоянием 12 здоровых добровольцев, которые в течение недели пили только воду, сообщает ScienceDaily.

    Участники ежедневно находились под наблюдением специалистов. До начала голодания, во время него и после возвращения к обычному питанию исследователи измеряли содержание около 3 тыс. белков в крови. Эти молекулы выполняют множество задач, от построения тканей до передачи сигналов между клетками, поэтому изменения их уровня помогают оценить реакцию организма на отсутствие пищи.

    В первые два-три дня организм постепенно переключался с глюкозы на жировые запасы как основной источник энергии. За неделю добровольцы потеряли в среднем 5,7 кг. При этом сокращалась как жировая, так и безжировая масса, к которой относятся мышцы и другие ткани, содержащие много воды.

    Через три дня после возобновления питания большая часть утраченной безжировой массы восстановилась. Снижение жировой массы сохранялось, а общий вес участников оставался ниже исходного.

    Однако главным результатом стали изменения на молекулярном уровне. Примерно после трех суток без еды ученые начали фиксировать выраженные сдвиги в содержании белков. За период голодания существенно изменился уровень около трети изученных молекул. По оценке исследователей, выявленная картина указывала на согласованную реакцию основных органов.

    Некоторые изменения нельзя было объяснить одним лишь снижением веса. В частности, ученые обнаружили сдвиги в уровне белков, связанных со структурной поддержкой нервных клеток мозга. Схожие закономерности наблюдались у разных участников.

    «Впервые мы можем увидеть, что происходит на молекулярном уровне во всем организме, когда мы голодаем», – заявила директор Института исследований точного здравоохранения Лондонского университета королевы Марии Клаудия Лангенберг.

    Исследователи также сопоставили результаты измерений с генетическими данными крупных популяционных исследований. Это позволило предположить, какие последствия для здоровья могут иметь обнаруженные изменения. Однако сами молекулярные сдвиги еще не означают доказанной пользы для человека.

    В перспективе ученые рассчитывают определить механизмы, которые можно воспроизвести с помощью лечения, не требующего длительного отказа от еды. Такой подход мог бы помочь людям, для которых голодание небезопасно или невозможно из-за состояния здоровья.

    Авторы отдельно обращают внимание на продолжительность эксперимента. Участники полностью отказывались от пищи на несколько дней, поэтому результаты нельзя автоматически переносить на интервальное голодание с короткими перерывами между приемами еды. Исследование под наблюдением специалистов также не доказывает безопасность самостоятельного недельного голодания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом диетолог призвал россиян есть хлеб. В июле специалист назвал опасные в жару продукты. В феврале эксперт рассказал о вреде блинов с икрой на Масленицу.

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    6 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    Сеул назвал недостаточными извинения Украины
    Сеул назвал недостаточными извинения Украины
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил во вторник, что полученное от главы МИД Украины Андрея Сибиги извинение за разглашение передачи двух пленных военных из КНДР в Сеул не соответствует ожиданиям Сеула.

    Южная Корея получила от Украины сообщение с извинениями за раскрытие факта передачи в Сеул двух военнопленных из КНДР, но считает его недостаточным и ниже ожидаемого уровня, после того как президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце публично сообщил о передаче, а его офис отрицал существование договоренности о конфиденциальности, передает Yonhap.

    «Я постоянно нахожусь в контакте с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой по этому вопросу, и он рассказал, насколько сложна ситуация», – сказал Чо на парламентских слушаниях, отвечая на вопрос депутатов о том, извинилась ли Украина. Он уточнил, что в полученных им сообщениях содержались извинения, однако они не соответствуют уровню, которого ожидает Сеул, и пообещал предпринять жесткие меры, включая возможность отзыва посла Южной Кореи на Украине Пак Хи-чана, как предлагали парламентарии.

    Глава МИД подчеркнул, что изначально между сторонами была достигнута договоренность не разглашать операцию по передаче пленных, чтобы защитить самих военнослужащих и их семьи, которые остаются в КНДР, при этом с просьбой не делать дело публичным первой выступила украинская сторона. После требования Сеула дать официальные объяснения и извиниться Сибига назвал произошедшее «дипломатическим недоразумением» и выразил надежду на скорое урегулирование ситуации.

    По данным южнокорейских властей, два военнослужащих из КНДР были захвачены в январе 2025 года в Курской области, где они воевали на стороне России, и прибыли в Южную Корею в середине сентября. Отвечая на вопрос, почему Зеленский мог раскрыть факт передачи, Чо высказал личное предположение, что украинский президент хотел продемонстрировать в ООН, что Киев действует должным образом как либеральная демократия, отметив при этом, что Сеул стремится урегулировать спор по дипломатическим каналам, подчеркивая важность поддержания отношений с Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Южной Кореи пригрозил Украине ответными мерами за передачу Сеулу пленных военнослужащих из КНДР. В прошлом месяце Украина уже спровоцировала дипломатический скандал в Южной Корее, раскрыв детали этой операции с военнопленными. В мае 2026 года Международный комитет Красного Креста сообщил о посещении тысяч военнопленных в России и на Украине.

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    6 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе

    Гендиректор Vitol Харди: Запасы нефти на Западе исчерпаны

    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе
    @ REUTERS/Jason Redmond

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтяные запасы западных стран оказались исчерпаны в результате войны в Иране, заявил генеральный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди.

    Запасы нефти на Западе исчерпаны в результате войны в Иране, заявил Харди на энергетическом форуме в Лондоне, пишет Bloomberg. «Больше на Западе нет запасов, которые можно было бы израсходовать», – сказал он.

    Гендиректор Vitol подчеркнул, что западные страны полностью истощили доступные резервы, и предупредил, что дефицит топлива, вероятно, сохранится и в предстоящие зимние месяцы. Он подчеркнул, что доступные объемы уже использованы.

    В пятницу страны «Большой семерки» и их партнеры объявили о выделении 100 млн баррелей нефти из чрезвычайных резервов. Этому предшествовало давление администрации Дональда Трампа на Европу с требованием активнее сдерживать стремительный рост цен на дизельное топливо. При этом, по словам Харди, конкретные детали высвобождения резервов пока не вполне прозрачны.

    Днем ранее руководитель Saudi Aramco предупредил, что из мировых запасов нефти объемом 6 млрд баррелей на практике доступно менее 10%. Использованию остальных объемов препятствуют различные логистические трудности.

    Харди также отметил, что предложение нефтепродуктов остается крайне ограниченным. Он ожидает, что такая ситуация продолжится в ближайшие месяцы, в том числе в течение зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти.

    Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7.

    В марте в G7 задумались о распечатке нефтяных резервов.

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    6 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт Кнутов: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать
    @ mikhalkov_official

    Tекст: Олег Исайченко

    Армия России в ответ на террористические акции ВСУ продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на вторник противник предпринял попытку удара по Московскому региону.

    «Владимир Зеленский не способен переломить ситуацию в пользу Украины, поэтому стремится отыгрываться на мирном населении России. Отсюда налеты украинских БПЛА на Московский регион, удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Фактически речь идет о тактике международных террористов», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    На этом фоне он упомянул: Зеленский впал в истерику, когда узнал, что FirePoint не может вовремя доделать баллистическую ракету FP-9, которая, по заявлениям, должна долететь до Москвы. «В рамках недавней поездки канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину в немецкую делегацию входили представители крупнейших оборонных компаний. Они окажут содействие в доработке ракеты – в частности, в увеличении ее дальности до 1 тыс. км», – напомнил собеседник.

    По его мнению, все это свидетельствует о планах Киева усилить террористические акции. «Задача противника – вызвать панику и недовольство российских граждан, побудить их выходить на митинги и требовать подписания мира на условиях Украины и Запада», – считает аналитик. Он подчеркнул: ответ России на преступные действия ВСУ будет предельно жестким и не заставит себя ждать.

    «Наша армия продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу заводов ВПК, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность», – акцентировал Кнутов, упомянув сообщение Минобороны об усилении атак в ответ на угрозы Зеленского.

    Эксперт напомнил, что параллельно в России ведется разработка новых средств нанесения ударов по Западной Украине. «Увеличение производства таких дронов, как «Герань-5», а также их аналогов может позволить нам закрыть границу между Западной Украиной и Польшей, что сократит поставки оружия и комплектующих для беспилотников», – уточнил собеседник.

    В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка назвал налет БПЛА «очередным обломом» Украины. По его мнению, целью противника был Московский НПЗ в Капотне, но ему не удалось прорваться. «Хочу отметить превосходную работу ПВО Московского региона, которая оказалась на высоте и не по зубам противнику», – написал он в своем Telegram-канале.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. «Понятно, что массовым налетом дронов на столичный регион «великий полководец» Зеленский решил приподнять настроение жителям бывшей Украины. Дескать вот смотрите, мы шо можем, всех потужно победим. Ого-го, у нас дроны, у нас сила, за нами Европа. Короче, стандартный набор», – рассуждает он.

    Медведев обратил внимание на реакцию в украинском сегменте соцсетей – там царит «радостная перемога». «Но это смех хуторского дурачка на похоронах, причем на собственных, и пляшет он, дурачок этот, посреди пылающего хутора. Налет ничего не изменит, разве что мосты и прочая инфраструктура на Украине будет заканчиваться скорее», – подчеркнул журналист.

    Между тем военкор Александр Коц указал на выбор момента для атаки БПЛА на Московский регион: «американская сторона контактирует с Украиной и Россией и предлагает до конца октября технически в трехстороннем формате провести встречу», а вечером 5 октября на Москву полетели 650 дронов. «На Банковой почему-то полагают: чем больше дыма над Подмосковьем к моменту встречи, тем громче можно торговаться. МИД России еще 3 октября предупредил: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары возмездия». А Минобороны обещает их усилить. Ждем», – написал он.

    В ночь на вторник российские силы ПВО уничтожили 868 беспилотников. Как сообщили в Минобороны, БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

    В Подмосковье в результате атаки погибли два человека, девять пострадали, заявил губернатор Андрей Воробьев. При разборе завалов разрушенного частного дома в Барыбино под Домодедово спасатели нашли тело 71-летнего мужчины. Находившаяся в доме женщина получила ранения. Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа.

    Повреждены 47 частных домов в семи муниципалитетах – Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре. «В селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме: выбиты окна и остекление балконов. Люди не пострадали, эвакуация не потребовалась. Также повреждены окна расположенной рядом котельной», – рассказал Воробьев.

    Кроме того, повреждения получили два автомобиля в Истре и один в Ступино. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада – его уже потушили. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при ночной атаке БПЛА в регионе. Для приема жалоб и оказания правовой помощи работает телефон: 7 (916) 240-31-28.

    На фоне атаки дронов Росавиация вводила ограничения в четырех московских аэропортах. Аэропорт Шереметьево сообщил, что пассажиры во вторник могут столкнуться с длительным ожиданием вылета. Им рекомендовали уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло, приложения, а также через call-центр или чат-бот перевозчика.

    Напомним, в минувшие выходные Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после заявлений Владимира Зеленского. Тот пообещал в ответ на удары по предприятиям ВПК в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

    Российское военное ведомство подчеркнуло, что наносит удары по Киеву и другим украинским регионам «именно в ответ на действия главаря киевского режима». «После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность», – говорилось в заявлении МО.

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    6 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Макрон назвал испытание стратегической ракеты M51.3 посланием миру
    Макрон назвал испытание стратегической ракеты M51.3 посланием миру
    @ ariane.group

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон назвал тестовый пуск стратегической баллистической ракеты M51.3 «громким и четким посланием», которое должно внушать страх.

    «Сегодня мы стали сильнее, и я думаю, что послание было услышано повсюду – громко и четко. Оно должно было быть услышано», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Президент Франции назвал испытание «техническим успехом» и отметил, что подобными технологиями обладают очень немногие государства.

    «Чтобы быть свободными, нужно внушать страх. А чтобы внушать страх, нужно быть сильными», – заявил Макрон.

    Он также пообещал удвоить оборонный бюджет Франции в течение следующих десяти лет. Ранее министерство обороны страны провело пуск ракеты M51.3 без ядерного заряда с подводной лодки Vigilant.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Франция испытала стратегическую баллистическую ракету. В понедельник Bloomberg отметил, что годы правления Эммануэля Макрона превратили Францию в «слабое звено» Европы. В прошлом месяце президент Франции назвал цены на топливо в стране невыносимыми.

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    6 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    В армию поступили комплексы защиты от дронов «Зубр» и «Цитадель»
    В армию поступили комплексы защиты от дронов «Зубр» и «Цитадель»
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комплексы «Зубр» и «Цитадель», доказавшие эффективность в зоне спецоперации, переданы в российскую армию для защиты от дронов, сообщили в Минобороны.

    Российская армия получила новые комплексы для защиты от дронов «Зубр» и «Цитадель», сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    «Для обеспечения подразделений противовоздушной обороны, противодействия БПЛА противника, мобильных огневых групп поставлены радиолокационные станции, комплексы «Зубр», «Цитадель» и другие системы, способные обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели и доказавшие свою эффективность в зоне проведения СВО и в приграничных регионах», – заявили в министерстве.

    В четверг российские войска получили новый эшелон ПВО для борьбы с дронами.

    Ранее в России создали антидрон «Кречет» со скоростью полета до 450 км в час.

    Также подразделения в зоне СВО приступили к боевым испытаниям зенитного беспилотника «Сварог про» с искусственным интеллектом.






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    6 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС
    Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску заявил, что членство республики в Евросоюзе приведет к запрету на производство вина из популярных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия».

    Молдавия не сможет производить вино из сортов винограда «Изабелла» и «Лидия» после вступления в Евросоюз, заявил Осмокеску, сообщает РИА «Новости». «У нас есть некоторые сорта винограда, которые не допускаются Европейским союзом, мы не сможем производить из них вино, когда станем членом ЕС. Речь идет о двух сортах – «Изабелла» и «Лидия», – сказал он.

    Министр призвал молдавских производителей переходить на другие сорта, несмотря на то, что «Изабеллой» и «Лидией» в республике засажено более пяти тысяч гектаров земли. По его словам, задача состоит в увеличении количества плантаций и сортов, устойчивых к изменению климата, в том числе к засухе. Это позволит Молдавии конкурировать с Францией, Италией и Испанией, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году.

    В сентябре в республике предложили в угоду Евросоюзу прекратить экспорт в Россию и Белоруссию.

    В июле спикер парламента Молдавии назвал условие вступления страны в ЕС.

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    6 октября 2026, 10:04 • Новости дня
    Сепаратистская Партия Квебека победила на выборах
    Сепаратистская Партия Квебека победила на выборах
    @ Graham Hughes/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Канады Марк Карни столкнулся с новым вызовом для единства страны после победы сепаратистской Партии Квебека на провинциальных выборах, где она не смогла получить абсолютное большинство мест.

    Сепаратистская Партия Квебека одержала победу на провинциальных выборах в Квебеке, прошедших в понедельник, однако не набрала достаточного числа мест для единоличного формирования правительства и будет вынуждена опираться на поддержку оппозиции, передает The Guardian.

    Партия Поля Сен-Пьера Пламондона впервые за более чем десятилетие возвращается к власти с обещанием провести новый референдум о независимости Квебека от Канады, но ее результат – около 60 мандатов при необходимых для большинства 64 в 127-местном Национальном собрании – означает формат миноритарного правительства.

    Победа Партии Квебека усложнила задачу премьера Марка Карни по сохранению общенационального единства на фоне тарифного давления со стороны президента США Дональда Трампа, против которого Карни продвигает стратегию единого фронта, в то время как новый квебекский лидер добивается выхода провинции из состава Канады.

    Аналитики связали исход голосования с усталостью избирателей от находившегося у власти с 2018 года правоцентристского правительства Coalition Avenir Quebec, тогда как поддержка идеи независимости по опросам остается около 30%, что близко к минимальным значениям после неудачных референдумов 1980 и 1995 годов.

    Пламондон объявил, что не будет выносить вопрос о независимости на голосование до ухода Трампа из Белого дома и готов сотрудничать с федеральными властями, когда это отвечает интересам Квебека, но его курс на сопротивление росту иммиграции, разрыв символических связей с британской монархией и блокировку проекта скоростной железной дороги между Квебеком и Онтарио может усилить трения с Оттавой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Канады решили запустить в США рекламу с цитатами Рональда Рейгана против тарифов Дональда Трампа. Власти Канады также в прошлом году пригрозили ответными мерами на тарифы Трампа против страны. В 2024 году Оттава пообещала ответить на возможное введение Белым домом новых тарифов в отношении канадских товаров.

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    6 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    На Госуслугах анонсировали внедрение «зеленой кнопки»

    На портале Госуслуги подготовили механизм отмены защитной «красной кнопки»

    На Госуслугах анонсировали внедрение «зеленой кнопки»
    @ Ибрагим Кумыков/ТРК Таврия/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На портале «Госуслуги» будет внедрена «зеленая кнопка», которая позволит пользователям снимать ограничения, наложенные ранее с помощью «красной кнопки» для защиты от мошенников.

    «Зеленая кнопка» на портале будет работать как механизм отмены «красной кнопки» и снятия ограничений со стороны участников системы «Антифрод», говорится в материалах к форуму «Цифровые решения», передает РИА «Новости».

    Ранее вице-премьер России Дмитрий Григоренко сообщал, что «красная кнопка» для защиты от киберпреступников заработает на Госуслугах в текущем году. В настоящий момент к этому сервису подключаются банки и операторы связи.

    Кроме того, в конце июня президент Владимир Путин подписал закон о новых мерах защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Документ включает около 30 мер, в том числе тревожную кнопку на Госуслугах, самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт.

    Третий пакет мер против кибермошенников, по словам Григоренко, находится на финальной стадии разработки и включает почти 20 инициатив, с акцентом на борьбу со схемами с сим-картами. Он будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на Госуслугах запланировали ввести «красную кнопку» для защиты от мошенников.

    Госдума во втором и третьем чтениях приняла документ о новых мерах борьбы с кибермошенниками.

    В правительстве также создали оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством во главе с вице-премьером Григоренко.

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    6 октября 2026, 07:59 • Новости дня
    Охотинспектор назвал главную ошибку при встрече с медведем

    Охотинспектор Волков посоветовал не бросать предметы в медведя

    Охотинспектор назвал главную ошибку при встрече с медведем
    @ Jorge Sanz/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бросание предметов в бурого медведя может спровоцировать нападение, этого делать нельзя, рассказал государственный охотинспектор Архангельской области Евгений Волков.

    Бросание различных предметов в бурого медведя способно вызвать агрессию со стороны животного, сообщает ТАСС. Государственный охотинспектор Архангельской области Евгений Волков подчеркнул, что категорически нельзя кидать в хищника камни или палки.

    «Не бросайте в медведя предметы (камни, палки) – это может спровоцировать атаку. Главное – не провоцировать зверя. Чаще всего медведь не ищет конфликта, но может защищаться, если чувствует реальную угрозу. Будьте внимательны и осторожны в местах, где он обитает», – предупредил специалист.

    Инспектор также посоветовал избегать любых напряженных ситуаций при встрече с диким зверем. Особую опасность представляют медвежата, поскольку рядом с ними всегда находится готовая защищать потомство мать. Кроме того, эксперт настоятельно рекомендовал не подкармливать медведей, так как это приучает их к людям и значительно увеличивает риск нападений в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне охотники в Иркутской области ликвидировали двух опасных медведей. В Государственной думе предложили установить специальные защитные контейнеры для мусора на туристических маршрутах. В конце сентября на Камчатке хищник убил собиравшего клюкву мужчину.

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    6 октября 2026, 09:08 • Новости дня
    Число погибших при атаке БПЛА в Подмосковье увеличилось до двух человек
    Число погибших при атаке БПЛА в Подмосковье увеличилось до двух человек
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество погибших в результате атаки беспилотников на Московскую область возросло до двух человек, ранения получили девять жителей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

    «В Барыбино (Домодедово) спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину», – сообщил Воробьев в Max. Он добавил, что находившаяся в доме женщина пострадала.

    Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа. Всего, по словам губернатора, пострадали девять человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

    Воробьев уточнил, что в семи муниципалитетах, включая Волоколамск, Ступино, Дмитров, Наро-Фоминск, Серпухов, Домодедово и Истру, пострадали 47 частных домов.

    Кроме того, в селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме и окна расположенной рядом котельной, а в Истре и Ступино повреждены три автомобиля. В деревне Литвиново произошло небольшое возгорание на территории склада, которое уже потушили. На местах продолжают работать экстренные и коммунальные службы.

    Ранее сообщалось, что во вторник при налете беспилотников на Подмосковье погиб один человек.

    При атаке пострадали жилые дома.

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