Отставной контр-адмирал обвинил США в сокрытии информации об НЛО

International Business Times: Экс-адмирал ВМС обвинил США в сокрытии видео НЛО

Tекст: Мария Иванова

Галлодет рассказал о двух видеозаписях, хранящихся в архивах Пентагона. На одной из них запечатлено погружение неопознанного летающего объекта в океан без брызг. На другой этот же объект движется с аномальной скоростью под водой, после чего выплывает и улетает, пишет International Business Times.

«Мне известно о другом видео, на котором показано нечто подобное, но оно снято сверху <…> Так что да, [неопознанным силам] удалось создать нечто такое, что мы понятия не имеем, как воспроизвести», – отметил бывший военный.

По его словам, американские военные изучили лишь около 10% объема воды на Земле, что позволяет «внеземным силам» скрываться от человечества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу трое федеральных агентов США наблюдали бесшумный матово-черный треугольный объект со скоростью военного истребителя.

В прошлом месяце Пентагон рассекретил пятиминутный ролик с разгоняющимся до 805 км в час неопознанным объектом в виде белой сферы.

Пентагон разрешил военнослужащим и сотрудникам передавать чиновникам секретную информацию об НЛО.