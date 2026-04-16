Росреестр сообщил о ежегодном обновлении карт данными из космоса с 2030 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Скуфинский сообщил, что в России с 2030 года карты страны будут обновляться ежегодно благодаря использованию данных дистанционного зондирования Земли из космоса, передает РИА «Новости».

По его словам, для реализации этой задачи Росреестр недавно согласовал детальный план совместных мероприятий с Роскосмосом. Скуфинский подчеркнул: «С 2030 года на основе материалов ДЗЗ из космоса выйдем на постоянный мониторинг и ежегодный цикл обновления карт».

Глава ведомства отметил, что использование данных из космоса позволяет существенно снизить расходы, ускорить процесс и минимизировать возможные риски по сравнению с традиционными методами, например, пилотируемой авиацией. Ведущие мировые державы – Китай и Индия – также перешли к созданию масштабной картографии на основе спутникового зондирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о выделении пяти миллиардов рублей на услуги по дистанционному зондированию Земли.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов представил спутники дистанционного зондирования «Зоркий» для создания цифровых карт.

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский заявил о планах расширения парка беспилотников ведомства до тысячи единиц.