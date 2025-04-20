Украинская гимнастка отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинская спортсменка Таисия Онофрийчук дважды отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, выступающей за Кипр, во время церемонии награждения на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, передает РИА «Новости». Инциденты произошли после награждений в упражнениях с обручем и мячом.

В первом случае Онофрийчук одержала победу и получила золото, Туголукова оказалась на втором месте, а белоруска Анастасия Салос заняла третью позицию. После исполнения украинского гимна в честь победы Онофрийчук ушла с пьедестала и не стала фотографироваться с другими призерами. Аналогичная ситуация произошла и после награждения в упражнении с мячом – уже Туголукова заняла первое место, а украинка получила серебро, но вновь отказалась от совместной фотосессии.

Туголуковой шестнадцать лет, она сменила спортивное гражданство на кипрское в ноябре 2022 года.

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