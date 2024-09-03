Украинский спортсмен оскорбил россиянина на Паралимпиаде в Париже

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Немножко скребет на душе, что проиграл этому недоразумению. Все они поддерживают СВО, приедут домой и будут фотографироваться с депутатами», – передает RT слова Литвиненко.

Спортсмены выступали в классе T36 (люди с нарушениями координации), Торсунов с результатом 5,83 м. установил рекорд Паралимпийских игр.

Ранее украинский пловец Александр Комаров отказался от совместной фотографии с россиянином Кириллом Пульвером после церемонии награждения на Паралимпиаде в Париже.