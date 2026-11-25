Минобороны Польши заявило об отказе НАТО перехватывать ракеты над Украиной

Tекст: Вера Басилая

Томчик заявил, что любые шаги по перехвату ракет должны приниматься всеми членами НАТО единогласно, однако блок не одобряет уничтожение воздушных целей над украинской территорией, передает РИА «Новости». «НАТО никоим образом не поддерживает это. Это создаст множество осложнений», – сказал он.

Замглавы ведомства не стал подтверждать публикацию агентства Bloomberg о том, что в понедельник Варшава просила союзников изучить возможность уничтожения летящих к границам НАТО ракет над Украиной. Он напомнил, что эту тему обсуждали несколько месяцев назад, и альянс полностью исключил подобную процедуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши обратились к союзникам по Североатлантическому альянсу с просьбой рассмотреть возможность перехвата российских ракет в воздушном пространстве Украины.

В пятницу министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о падении двух ракет и реактивного беспилотника на территории страны.

В сентябре Варшава отказалась сбивать беспилотники над Украиной до принятия соответствующего решения на уровне НАТО.