Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Песков: Путин был заранее проинформирован о задержании Чибиса
Президент Владимир Путин был заранее проинформирован о готовящемся задержании губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин был заранее проинформирован о том, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис будет задержан, пишут «Ведомости». «Конечно. Естественно, такие задержания без ведома президента не производятся», – сказал Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о следственных действиях в отношении задержанного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона.
В понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании чиновника по подозрению в хищениях и растрате бюджетных средств.