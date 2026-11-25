Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Делегация России в ОБСЕ призвала иностранцев воздержаться от поездок на Украину
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова предостерегла иностранцев, включая персонал дипломатических миссий, от поездок на Украину.
«Ответственность за возможные негативные последствия целиком и полностью лежит на тех, кто игнорирует это предупреждение», – цитирует РИА «Новости» заявление Ждановой на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Она подчеркнула, что Вооруженные силы России продолжат наносить массированные удары в ответ на атаки гражданских объектов на территории страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила о риске прямого конфликта между ядерными державами из-за наращивания активности НАТО.
В прошлом месяце Юлия Жданова обвинила европейские страны в запугивании граждан мифической «российской угрозой».
МИД России предупредил дипломатов об опасности нахождения на Украине.