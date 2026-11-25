Figaro: Производитель алкоголя Remy Cointreau сократит до 15% сотрудников

Tекст: Денис Тельманов

Сокращения связаны с необходимостью адаптации структур и численности персонала для повышения рентабельности. Они коснутся до 14% сотрудников во Франции и до 16% в других странах, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Figaro. Во Франции уже запущена программа добровольного ухода.

Отмечается, что общий штат компании составляет 1800 человек. При этом после публикации квартального отчета, согласно которому выручка увеличилась на 4,4%, акции Remy Cointreau выросли на 13%.

Remy Cointreau была образована в 1991 году в результате слияния Remy Martin и Cointreau. Компания выпускает коньяки Remy Martin и Louis XIII, ликер Cointreau, ром Mount Gay, бренди St-Remy и Metaxa, а также джин The Botanist.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европа оказалась под угрозой сокращения около 3,7 млн рабочих мест из-за проблем промышленности.

В пятницу британская газовая компания Centrica решила уволить сотни сотрудников.

На прошлой неделе производитель сигарет Imperial Brands запланировал сократить до 4,6 тыс. рабочих мест.