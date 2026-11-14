Дзюдоист Ринер назвал поддержку Макрона «поцелуем смерти»

Дзюдоист Ринер назвал поддержку Макрона в свой адрес поцелуем смерти

Tекст: Вера Басилая

Ринер заявил, что решение участвовать в выборах принимал самостоятельно и не ассоциирует себя ни с одной политической партией, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

«Меня зовут Тедди Ринер, и я придерживаюсь собственных убеждений», – подчеркнул дзюдоист.

Ранее Макрон положительно оценил решение Ринера баллотироваться на пост главы государства, назвав его «великим чемпионом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Тедди Ринера назвали кандидатом против лидера фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

В понедельник самый титулованный в истории дзюдоист объявил о выдвижении кандидатуры на выборах президента Франции в 2027 году.

В сентябре спортсмен подвергся расистской травле после слов о крайне правых политиках.