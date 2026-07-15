Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.16 комментариев
Парижский суд оставил в тюрьме обвиняемую в шпионаже россиянку Новикову
Парижский суд отказался перевести под судебный контроль основательницу организации SOS Donbass Анну Новикову, обвиняемую в шпионаже.
Об этом сообщил ее защитник Филипп де Вель, передает ТАСС. «К сожалению, я думаю, что для Анны скоро пойдет восьмой месяц предварительного заключения. Анна подала новое ходатайство об освобождении 7 июля, но его отклонили сегодня», – заявил адвокат.
Защитник подчеркнул намерение предпринять все возможные шаги для освобождения своей клиентки из-под стражи. По его словам, французское законодательство позволяет подавать прошения о пересмотре меры пресечения каждые десять дней.
Напомним, судебное разбирательство в отношении гражданской активистки Анны Новиковой началось в Париже 15 июля. В мае французская юстиция отказалась перевести главу гуманитарной ассоциации под домашний арест.
Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции арестовали россиянку по подозрению в шпионаже осенью 2025 года.