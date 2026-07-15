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    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

    16 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Нетаньяху пытается создать в Иране «управляемый хаос»

    Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.

    3 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

    0 комментариев
    15 июля 2026, 21:10 • Новости дня

    Парижский суд оставил в тюрьме обвиняемую в шпионаже россиянку Новикову

    Парижский суд оставил в тюрьме обвиняемую в шпионаже россиянку Новикову
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Парижский суд отказался перевести под судебный контроль основательницу организации SOS Donbass Анну Новикову, обвиняемую в шпионаже.

    Об этом сообщил ее защитник Филипп де Вель, передает ТАСС. «К сожалению, я думаю, что для Анны скоро пойдет восьмой месяц предварительного заключения. Анна подала новое ходатайство об освобождении 7 июля, но его отклонили сегодня», – заявил адвокат.

    Защитник подчеркнул намерение предпринять все возможные шаги для освобождения своей клиентки из-под стражи. По его словам, французское законодательство позволяет подавать прошения о пересмотре меры пресечения каждые десять дней.

    Напомним, судебное разбирательство в отношении гражданской активистки Анны Новиковой началось в Париже 15 июля. В мае французская юстиция отказалась перевести главу гуманитарной ассоциации под домашний арест.

    Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции арестовали россиянку по подозрению в шпионаже осенью 2025 года.

    15 июля 2026, 11:43 • Новости дня
    В «Единой России» вступились за россиянку-волонтера, которую судят во Франции

    В «Единой России» заступились за обвиненную в шпионаже россиянку Новикову

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент и член генсовета «Единой России» Евгений Поддубный призвал защитить российскую активистку Анну Новикову, которую судят в Париже по обвинению в якобы шпионаже.

    Евгений Поддубный призвал защитить россиянку Анну Новикову, обвиненную французской контрразведкой в шпионаже, следует из сообщения на сайте «Единой России».

    Военкор напомнил, что в среду в Париже состоится очередное заседание суда, где будет рассмотрена мера пресечения для волонтёра.

    «Анна гражданский активист и одна из основателей гуманитарной организации «SOS Donbass». Анна и ее французские коллеги (они так же арестованы) пыталась открыть глаза европецам на зверства киевского режима в Донбассе, собирала гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, призывала европейцев обратить внимание на военные преступления киевского режима», – отметил журналист.

    По словам военкора, дело имеет политическую подоплеку, однако российские дипломаты делают все возможное для освобождения активистки.

    Он подчеркнул, что Новикова пострадала за свои убеждения и стремление говорить правду.

    В ноябре прошлого года французские спецслужбы задержали активистов ассоциации SOS Donbass по подозрению в шпионаже.

    Посольство России в Париже предложило предоставить Анне Новиковой жилье для перевода под домашний арест.

    В мае парижский суд отклонил прошение о смягчении меры пресечения российской общественнице.

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    14 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    @ REUTERS/Tom Nicholson

    Tекст: Денис Тельманов

    Граждане Франции выразили массовое возмущение появлением солдат киевского режима на торжественном шествии в честь Дня взятия Бастилии.

    Жители Франции жестко отреагировали на публикацию президента Эммануэля Макрона в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости». Французский лидер разместил видеокадры марша украинских подразделений на главном национальном празднике.

    «Позор – видеть, как французские вооруженные силы маршируют вместе с бандеровцами. Россия – единственный оплот против фашизма и западного упадка», – написал один из комментаторов под постом главы государства. Другие пользователи отметили недопустимость присутствия на Елисейских полях армии, симпатизирующей нацистским коллаборационистам.

    Некоторые юзеры посоветовали Макрону обратиться за медицинской помощью из-за его гордости за подобное мероприятие. Ранее лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо также называл позором участие украинских военных в торжествах 14 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал приглашение Владимира Зеленского на саммит G7 пощечиной для Франции. В начале июля политик выразил недоумение планами немецкого руководства по выделению Киеву 70 миллиардов евро.

    В прошлом году он раскритиковал подготовку украинской бригады на средства французских налогоплательщиков.

    Комментарии (11)
    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    14 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Макрон призвал не допустить капитуляцию Украины перед Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией Киева перед Россией.

    «История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», – подчеркнул глава государства в видеообращении, опубликованном на YouTube, передает РИА «Новости».

    Политик назвал недопустимыми любые попытки договориться с Москвой, если это нарушает интересы Киева. Он также высказался за дальнейшее оказание помощи Украине.

    Ранее французский лидер рассказал о планах президента США Дональда Трампа передать украинские территории России.

    Позже Макрон констатировал отказ Вашингтона от нейтралитета по данному конфликту.

    Глава российского МИД Сергей Лавров указал на нервозность подобных заявлений президента Франции о недопустимости капитуляции Киева.

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    13 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    Макрон объявил о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»
    Макрон объявил о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече в Париже к так называемой коалиции желающих для поддержки Киева присоединились Молдавия и Северная Македония, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Молдавия и Северная Македония присоединились к нам», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    В понедельник участники коалиции собрались в Париже для обсуждения дальнейшей поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T и авиационных бомб AASM Hammer.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны.

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    15 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине

    MWM: Французские истребители Rafale на Украине уступят российским истребителям

    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставляемые Киеву французские истребители Rafale не смогут составить конкуренцию новейшим российским самолетам, включая Су-57, уступая им по ключевым характеристикам, отмечают американские профильные СМИ.

    Французские истребители Rafale, которые Украина планирует приобрести, столкнутся с серьезными проблемами при противостоянии с российскими самолетами, пишет Military Watch Magazine. Согласно оценкам издания, российская авиация обладает существенным преимуществом.

    «Ожидается, что Rafale столкнется со значительными ограничениями в противостоянии с новейшим российским боевым самолетом, истребителем пятого поколения Су-57, который сочетает в себе низкую заметность со значительно большим планером, способным нести гораздо более мощный радар, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения», – сообщается в материале.

    Автор статьи отмечает, что другие российские истребители, такие как Су-35С и Су-30СМ, также обладают значительными преимуществами в боевом радиусе, дальности полета, грузоподъемности и летных характеристиках. Утверждается, что Rafale превосходят все имеющиеся у Киева самолеты, но не могут конкурировать с американским F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Киеву 16 боевых самолетов Rafale к 2028 или 2029 году.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти французские истребители бесполезными для изменения ситуации на фронте. Ранее сообщалось, что российские самолеты пятого поколения Су-57 регулярно наносят успешные ракетные удары по глубокому тылу противника.

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    14 июля 2026, 11:19 • Новости дня
    Франция дала Украине лицензию на производство зенитных ракет Aster 30
    Франция дала Украине лицензию на производство зенитных ракет Aster 30
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французские власти намерены разрешить украинским предприятиям самостоятельную сборку боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, чтобы компенсировать острую нехватку средств противовоздушной обороны, пишет TWZ.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность передать технологии создания перехватчиков, передает издание TWZ.

    «Сегодня днем президент Зеленский и я согласовали дорожную карту между нашими двумя странами, реализующую то, о чем мы договорились в принципе в ноябре прошлого года относительно нашего двустороннего оборонного сотрудничества», – заявил французский лидер в Париже.

    Соглашение предусматривает выпуск ракет Aster 30, управляемых авиабомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP. Ожидается, что это поможет украинской армии эффективнее противостоять баллистическим угрозам на фоне истощения запасов американских комплексов Patriot.

    До конца этого года Париж планирует начать поставки модернизированных систем SAMP/T NG, а в перспективе передать 16 истребителей Rafale. Одновременно десять западных стран объявили о создании коалиции по интегрированной противоракетной обороне. Ранее украинский лидер жаловался на неспособность перехватывать баллистические цели из-за недостатка боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Киеву прав на производство зенитных ракет Aster-30.

    Девять европейских государств договорились поддержать разработку украинской системы противоракетной обороны.

    Соединенные Штаты предоставят Киеву разрешение на создание зенитных ракетных комплексов Patriot.

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    15 июля 2026, 05:25 • Новости дня
    Зеленский на параде в Париже нарушил экологические правила ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимир Зеленский во время военного парада во французской столице нарушил новые экологические правила Евросоюза, оторвав пластиковую крышку от бутылки с водой.

    Видео с главой киевского режима, который полностью откручивает и убирает крышку от бутылки с водой, быстро стало вирусным, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел во время традиционного парада по случаю Дня взятия Бастилии в Париже. В торжественном марше по Елисейским Полям приняли участие около 6,7 тыс. военных, что стало рекордом для этого мероприятия.

    Вместе с французскими солдатами в параде участвовали 500 военнослужащих из стран «коалиции желающих», включая 25 украинцев. Зеленский прибыл во Францию для участия во встрече этой коалиции вместе с другими европейскими лидерами.

    Директива ЕС (SUPD), вступившая в силу 3 июля 2024 года, обязывает сохранять пластиковые крышки прикрепленными к бутылкам объемом до трех литров. Во Франции за нарушение этих экологических норм физическим лицам грозит административный штраф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Франции возмутились участием украинских военных в торжественном шествии. Прибытие Владимира Зеленского на парижский саммит сопровождалось падением большой вывески. Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал проведение совместных военных учений «коалиции желающих».

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    14 июля 2026, 02:23 • Новости дня
    Вучич заявил о серьезном вооружении Украины европейскими странами

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны «серьезно вооружают» Украину, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич отметил, что речь идет о контрактах по истребителям Rafale, системам ПВО Freya, ракетам Aster и ЗРК SAMP/T, передает ТАСС.

    «В любом случае, украинцы серьезно вооружаются. Европа серьезно вооружает их», – подчеркнул Вучич.

    Сербский лидер находится в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Он принял участие во встрече лидеров стран Евросоюза, НАТО и так называемой коалиции желающих в Елисейском дворце.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон на пресс-конференции в Париже заявил о покупке Украиной 16 истребителей Rafale и поставке их в 2028–2029 годах.

    Французский лидер объявил о передаче Киеву лицензий на производство ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T и авиабомб AASM Hammer.

    Еврокомиссия сообщила о совместной с Киевом работе над производством ракет-перехватчиков и других стратегических систем ПВО в рамках программы SAFE.

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    13 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Макрон заявил о передаче Киеву лицензий на производство ракет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский лидер Эммануэль Макрон по итогам заседания «Коалиции желающих» в Париже объявил о передаче Киеву прав на выпуск вооружений.

    Речь идет о производстве крылатых ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T и авиационных бомб AASM Hammer, передает «Фонтанка».

    Кроме того, президент Франции анонсировал будущие поставки боевой авиации. Ожидается, что украинская армия получит истребители Rafale в 2028-2029 годах.

    «Эти решения стали продолжением договоренностей, которых стороны достигли 17 ноября 2025 года», – отметил глава государства.

    Осенью прошлого года лидеры двух стран подписали соглашение о военной помощи.

    Глава киевского режима сообщил о планах закупить сотню французских истребителей Rafale.

    Ранее летом прошлого года стороны договорились об усилении украинской противовоздушной обороны ракетами для систем SAMP/T.

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    13 июля 2026, 21:24 • Новости дня
    Матч Франции и Испании решили начать минутой молчания в память о теракте в Ницце

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полуфинальная игра мирового первенства по футболу между Францией и Испанией начнется с дани памяти погибшим 10 лет назад во время трагических событий в Ницце, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Перед матчем Франция – Испания пройдёт минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце, совершенного 14 июля 2016 года. Спасибо президенту ФИФА за то, что он откликнулся на просьбу Франции и всех французов», – заявил Макрон, передает RT.

    Встреча двух европейских команд состоится 14 июля в американском Далласе. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские власти решили задействовать 70 тыс. силовиков для охраны порядка в день полуфинала в США.

    Накануне игры глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес раскритиковал расистские высказывания бывшего испанского премьера о французской сборной.

    Нападающий французской команды Килиан Мбаппе в ходе текущего турнира установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира.

    Теракт в Ницце случился 14 июля 2016 года, на День взятия Бастилии. Тогда грузовой автомобиль въехал в толпу людей.

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    14 июля 2026, 22:29 • Новости дня
    Макрон наградил Стармера орденом Почетного легиона Франции

    Tекст: Катерина Туманова

    Покидающий пост британского премьер-министра Кир Стармер стал первым действующим главой правительства страны, который удостоился ордена Почетного легиона от президента Франции.

    Президент Франции Эммануэль Макрон вручил Киру Стармеру перед его уходом с поста премьера историческую награду за его ключевую роль в создании «коалиции желающих» – группы стран под председательством Франции и Британии, которые обязались поддержать Украину – в критический для Европы момент в начале 2025 года, пишет Guardian.

    «Присуждение этой награды Стармеру подчеркивает значительный сдвиг по сравнению с более напряженными отношениями Макрона с некоторыми предыдущими премьер-министрами, поскольку французский лидер часто конфликтовал с консерваторами Терезой Мэй, Борисом Джонсоном и Лиз Трасс по вопросу Brexit», – отметила газета.

    Вручая награду, Макрон заявил, что Стармер сыграл «историческую роль» в создании группы стран, поддерживающих Украину.

    «Должен сказать, все человеческие качества, которые мы учимся ценить, остаются очень важными для всех нас. В вас мы нашли очень надежного и дружелюбного партнера», – приводит газета слова Макрона на церемонии вручения ордена Стармеру.

    Еще одним британским премьер-министром, получившим аналогичную награду, но более высокого уровня, Большой крест ордена Почетного легиона – был Уинстон Черчилль, напоминает Guardian. Он получил его в 1958 году в знак признания его лидерских качеств и тесных связей с Францией во время Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон присоединился к программе военного финансирования Украины. Премьер Польши Дональд Туск сообщил о первых учениях «коалиции желающих». Макрон 13 июля объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих».


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    15 июля 2026, 09:28 • Новости дня
    Во Франции начался суд над основательницей SOS Donbass Новиковой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице Франции назначено судебное разбирательство в отношении гражданской активистки Анны Новиковой, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Слушания пройдут 15 июля в Париже, указала Лантратова, передает ТАСС.

    «Французские власти уже более полугода держат ее в женской тюрьме по абсурдному доносу Союза украинцев Франции», – указала она.

    Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что претензии к россиянке связаны исключительно с ее деятельностью по сбору помощи для мирного населения Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские спецслужбы задержали активистов ассоциации SOS Donbass по подозрению в шпионаже в ноябре 2025 года.

    В апреле посольство России согласовало повторный визит к россиянке.

    Парижский суд отклонил прошение о переводе главы гуманитарной организации под домашний арест в мае.

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    15 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Поражение сборной Франции обернулось массовыми беспорядками и задержаниями

    В Париже 141 болельщик задержан после матча Франция – Испания

    Tекст: Мария Иванова

    Во французской столице после проигрыша национальной сборной в полуфинале чемпионата мира задержали 141 болельщика за уличные беспорядки и использование пиротехники.

    Правоохранительные органы задержали 141 футбольного фаната в Париже в ночь на среду, сообщает канал BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции, передает ТАСС.

    Большинство болельщиков оказались в участках из-за использования пиротехники, которую они направляли в том числе против сотрудников полиции.

    Несмотря на локальные стычки в столице и пригородах, обошлось без пострадавших и серьезного материального ущерба. Аналогичные беспорядки вспыхнули в Лионе, где агрессивно настроенная молодежь вступила в столкновения с силовиками. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, по итогам инцидентов там задержали около 20 человек.

    Сборная Франции уступила команде Испании со счетом 0:2, теперь ей предстоит матч за третье место. После завершения чемпионата мира главный тренер французской команды Дидье Дешам покинет свой пост. Специалист бессменно руководил национальной сборной на протяжении 14 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла французских футболистов в полуфинале чемпионата мира.

    Президент Эммануэль Макрон поздравил испанскую команду с победой.

    Накануне игры власти Франции задействовали 70 тыс. полицейских для охраны порядка.

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    15 июля 2026, 03:40 • Новости дня
    Макрон поздравил Испанию и понадеялся на будущие победы сборной Франции

    Макрон направил поздравление Испании с выходом в финал ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон после провала национальной сборной в полуфинальном матче поздравил соперников-победителей из Испании и понадеялся на потенциал сборной своей страны.

    «Поздравляем Испанию с выходом на новый этап! Спасибо синим (сборной Франции – прим. ВЗГЛЯД) за то, что самоотверженно защищали наши цвета. Сегодняшнее поражение тяжелое, но эта команда молода и полна потенциала будущих побед»,  – написал он в соцсети Х.

    Напомним, испанцы разгромили французов и стали первыми финалистами мундиаля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч Франции и Испании решили начать минутой молчания в память о теракте в Ницце. Нападающий французской сборной Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира.

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    15 июля 2026, 13:14 • Новости дня
    Пожар под Парижем вспыхнул с новой силой

    В лесу Фонтенбло под Парижем зафиксировали три новых очага возгорания

    Tекст: Мария Иванова

    Локализованный лесной пожар во французском регионе вновь начал распространяться из-за аномальной жары и вероятных умышленных поджогов.

    В лесу Фонтенбло под Парижем обнаружили новые очаги возгорания, передает РИА «Новости» со ссылкой на французский канал BFMTV.

    Ранее власти департамента Сена и Марна отчитывались о локализации огня на площади более 2 тыс. гектаров. На место происшествия экстренно направили вертолеты спасательных служб.

    «Три «умеренных» повторных возгорания были выявлены в районе конноспортивного комплекса Grand Parquet, где начинался второй пожар», – говорится в материале. Ожидается, что полная ликвидация возгораний займет еще несколько недель. В тушении уже задействованы авиация и свыше 800 спасателей.

    Полиция задержала шесть человек по подозрению в умышленном поджоге и неосторожном обращении с огнем. Двое из них уже признали вину, причем один оказался пожарным-добровольцем.

    Стихия разбушевалась на фоне аномальной жары, когда температура воздуха во Франции превысила 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля лесной пожар на юге Франции охватил почти 1,4 тыс. гектаров.

    Позже власти объявили повышенную угрозу новых возгораний в шести южных департаментах страны.

    До этого метеорологи зафиксировали в республике более 170 температурных рекордов из-за аномальной жары.

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    Прибалтику накрыли увольнения и безденежье

    «Скоро... мы окончательно превратимся в хутор: без леса, без дорог, без железки и без мозгов». Такими словами жители Латвии комментируют нарастающий экономический упадок страны. Как выглядит финансовый и производственный кризис в Прибалтике, какое отношение к нему имеет страх перед «российской агрессией» – и почему Украина только способствует разорению своих прибалтийских союзников? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Новые санкции США против России: главное

      Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

    • США забирают Ормуз себе. Осилят?

      Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

    • Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

      Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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