Зеленский сообщил о переговорах с Макроном по ракетам для ПВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

О переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости». Украинский лидер подчеркнул, что стороны подробно обсудили усиление противовоздушной обороны, включая поставки ракет для систем SAMP/T. Также речь шла о финансировании дронов-перехватчиков.

«Детально говорили про укрепление украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков... Хочу отдельно отметить нашу договоренность о подготовке пилотов для «Миражей»: Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах», – заявил Зеленский.

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