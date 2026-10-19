Mysl Polska: Большинство беженцев с Украины решили уехать из Польши

Tекст: Дмитрий Зубарев

Большинство украинских беженцев в спешке пакуют чемоданы и перебираются из Польши в ФРГ и Чехию из-за плохого отношения местного населения, передают «Вести» со ссылкой на польское издание Mysl Polska.

«Нам не всем должна нравиться Польша, как и не всем нам обязательно быть поклонниками Украины и украинцев», – утверждает автор публикации.

По его словам, польское население провожает бегущих украинцев без слез и сожалений. В материале отмечается, что среди поляков преобладает мнение, согласно которому недовольных никто насильно не держит.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Служба внешней разведки сообщила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших в Европу украинских беженцев.

Также украинцы начали разъезжаться по миру из-за недоверия к европейским странам.

Евростат зафиксировал сокращение программ поддержки для переехавших с Украины.