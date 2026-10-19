Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Украинские беженцы покинули Польшу из-за отношения местных жителей
Mysl Polska: Большинство беженцев с Украины решили уехать из Польши
Многие украинские беженцы в спешке собирают вещи и переезжают из Польши в Германию и Чехию на фоне недовольства отношением к ним местного населения.
Большинство украинских беженцев в спешке пакуют чемоданы и перебираются из Польши в ФРГ и Чехию из-за плохого отношения местного населения, передают «Вести» со ссылкой на польское издание Mysl Polska.
«Нам не всем должна нравиться Польша, как и не всем нам обязательно быть поклонниками Украины и украинцев», – утверждает автор публикации.
По его словам, польское население провожает бегущих украинцев без слез и сожалений. В материале отмечается, что среди поляков преобладает мнение, согласно которому недовольных никто насильно не держит.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Служба внешней разведки сообщила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших в Европу украинских беженцев.
Также украинцы начали разъезжаться по миру из-за недоверия к европейским странам.
Евростат зафиксировал сокращение программ поддержки для переехавших с Украины.