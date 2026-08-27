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    27 августа 2026, 11:30 • В мире

    Украинцы расползаются по миру из-за недоверия к Европе

    Украинцы расползаются по миру из-за недоверия к Европе
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    То, что ЕС перестал присваивать статус беженца мужчинам из Украины призывного возраста, спровоцировало панические ожидания у тех, кто переехал ранее. Европейцев подозревают в намерении депортировать побольше людей для пополнения ВСУ. Как следствие, украинцы начали перетекать в другие регионы мира.

    На данный момент в странах Евросоюза проживают более 4,4 млн беженцев из Украины. Из них чуть более миллиона – мужчины в возрасте от 18 до 64 лет. Даже если исключить больных и инвалидов, из них можно было бы составить армию, по численности сопоставимую с нынешним ВСУ.

    Особенно много потенциальных солдат в Германии, и в ходе апрельского визита туда на совместной пресс-конференции с канцлером Фридрихом Мерцем Владимир Зеленский заявил, что мужчины мобилизационного возраста должны вернуться в Украину, поскольку, «это вопрос справедливости». Мерц тут же поддакнул, пообещав «тесно сотрудничать, чтобы облегчить тем гражданам Украины, которые нашли здесь убежище, возвращение на родину».

    Разумеется, возвращаться мало кто собирается. Что бы ни внушала пропаганда, от личного участия в войне с Россией большинство украинцев пытается уклониться, если придется - сбежать. Это касается даже тех, кто уже служит в элитных частях.

    Недавно газета Die Zeit сообщила о нескольких сотнях украинских военных, сбежавших с учений в Германии. В одной лишь федеральной земле Саксония-Анхальт с 2022 года не досчитались более 80 украинских солдат, проходивших подготовку на полигонах. По украинским законам они считаются дезертирами и им грозит до 12 лет лишения свободы, если их все-таки поймают.

    «Многие дезертиры не шли в армию добровольно… И сразу воспользовались возможностью сбежать»

    – подчеркивает издание.

    В Брюсселе стараются помочь Зеленскому с людскими ресурсами по мере сил. В июле Совет ЕС пересмотрел положение о защите украинских беженцев: военнообязанным она больше не предоставляется. А 20 августа Еврокомиссия подчеркнула, что украинские женщины тоже должны документально подтверждать, что не уклоняются от военной службы.

    В ряде стран ЕС миграционные службы еще раньше стали требовать от совершеннолетних украинок электронный военный билет «Резерв+». «Решение Совета ЕС не делает различий между мужчинами и женщинами в вопросе применения», – подтвердил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

    Аналогичным образом поступила Швейцария, хотя юридически она не связана решениями Совета ЕС. Статус защиты отныне будет предоставляться только тем беженцам, кто «выполняет имеющиеся у них на Украине воинские обязанности».

    Формально нововведения затрагивают только новых соискателей статуса беженца, но вызвали тревогу и у тех, кто уже давно находится в ЕС. Некоторые опасаются, что вскоре их тоже начнут депортировать на родину, – и опасения небезосновательны.

    «Сами украинцы, конечно, домой не уедут. Поэтому сначала их будут лишать пособий, потом видов на жительство, а потом силой депортировать. Причем процесс может начаться в любой день, даже сегодня», – отмечает политолог-европеист Вадим Трухачев.

    Это предупреждение уже начинает сбываться. В Ирландии сообщили о работе над госпрограммой по возвращению на родину тысяч украинских беженцев.

    «К этому шло с самого начала»

    По словам доктора политических наук, профессора СПбГУ Натальи Ереминой, для украинцев выбор страны для переезда – это сложный компромисс между финансовыми возможностями, готовностью к бюрократическим процедурам и оценкой рисков, связанных с возможной депортацией.

    «Те, кто может себе это позволить, уезжают в Турцию или Латинскую Америку. Те, у кого средств меньше, рассматривают Грузию или Беларусь. Однако общая тенденция очевидна:

    Европа перестаёт быть надёжным убежищем, и украинские беженцы вынуждены искать новые пути»

    – заявила Еремина газете ВЗГЛЯД.

    Она напомнила, что у ЕС заканчиваются деньги на содержание украинцев. Как следствие, растет соблазн швырнуть их в топку боевых действий. «Беженцы рассматриваются, как потенциальное пушечное мясо – и их жизнями готовы платить, чтобы причинить наибольший ущерб России. К этому шло с самого начала», – подчеркивает политолог.

    «Далеко ли до канадской границы?»

    В украинских пабликах идет активное обсуждение вопроса, куда же теперь «тикать», в том числе - и из Европы. Особенно много желающих покинуть Польшу, ведь там теперь настолько особая атмосфера, что за украинский язык запросто избить могут.

    «В Польше начали относиться к украинцам совсем по-другому. Не так, как прежде, не так, как пару лет назад», – подчеркивает беженец, уже переселившийся оттуда в Канаду. Это направление особенно популярно из-за наличия в Канаде огромной украинской общины. Неплохим вариантом считаются также США, Австралия и Новая Зеландия.

    Киевский политтехнолог Андрей Золотарев, знакомый с настроениями в среде беженцев, сообщает, что в моду резко вошел Уругвай, хотя «страна дорогая, со своими бюрократическими заморочками». «Наслушавшись просьб Зеленского к европейцам вернуть мужчин призывного возраста, – береженого бог бережет», - объясняет он.

    В числе других стран Латинской Америки часто рассматриваются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Чили. На форумах и в группах, где кучкуются беженцы, кипят дискуссии, ведется сравнительный анализ.

    Аргентину хвалят многие, включая тех, кто там не был. Правительство Хавьера Милея ввело для украинцев свободный въезд и пребывание сроком на три года, причем эта мера распространяется и их прямых родственников независимо от гражданства. А всего в стране проживают 350 тысяч этнических украинцев и их потомков. Основная масса украинских семей - те, кто переехал с Западной Украины еще первой половине XX века.

    В Парагвае и Чили безвизовый режим для украинцев действует только 90 дней. Но в глазах «ухилянтов», как их называют на родине, важнейшим преимуществом государств Латинской Америки является отсутствие у них механизмов принудительной высылки военнообязанных украинцев на родину, так как нет соответствующих соглашений с Киевом.

    В Бразилию граждане Украины и лица без гражданства, признанные «пострадавшими от вооруженного конфликта», тоже могут въезжать без визы и в течении трех месяцев подать заявление о двухлетнем виде на жительство, который предоставляется «по гуманитарным соображениям». А недавно там упростили процедуру оформления долговременной аренды жилья, поэтому в соцсетях стало много украинских групп, посвященные переезду именно в Бразилию.

    Переселенцы с восторгом отмечают, что «в отличие от украинских ментов, которых ненавидят, боятся и считают за мусор, бразильские полицейские вежливы и предупредительны».

    Конечно, в Латинской Америке не будет столь жирных социальных льгот, как в ЕС. Страны региона предлагают иную модель выживания:

    здесь меньше социальной поддержки, но и меньше контроля.

    Это удобно для тех, кто нашел удаленную работу со стабильным доходом: и жизнь существенно дешевле, чем в Европе, и риск депортации, минимален.

    Значительные украинские диаспоры уже существует в Бразилии, Парагвае, Уругвае. Это облегчает адаптацию и создает сеть поддержки для новых переселенцев.

    Из минусов Латинской Америки отмечают высокий уровень насильственной преступности, конкуренцию за рабочие места (для тех, кому они нужны), а также бюрократические процедуры, которые там традиционно сложны и запутаны.

    Те беженцы, что побогаче, смотрят на Турцию, где уже сейчас осели свыше 30 тысяч украинцев, и на некоторые страны Ближнего Востока. Есть один вариант Грузия, где беднее, зато значительно безопаснее. Кроме того, каждому беженцу грузины выплачивают около 15 евро в месяц и гарантируют бесплатное медицинское обслуживание.

    Некоторые посматривают и в сторону Белоруссии, несмотря на откровенно конфликтные отношения между Минском и Киевом. А вот Казахстан не котируется: формально он предлагает убежище, но на практике его почти невозможно получить из-за массы бюрократических требований.

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