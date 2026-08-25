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    25 августа 2026, 11:22 • В мире

    У Зеленского резко закончились деньги на самое необходимое

    У Зеленского резко закончились деньги на самое необходимое
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Владимир Зеленский опять требует у Европы денег. Уже не мелочась: 30 млрд долларов за раз и быстро. В противном случае война будет проиграна, потому что закончились средства на самое необходимое – армию. Это произошло как из-за действий России, так и из-за ошибок самого Зеленского.

    «8-10 млрд из них нам нужны, чтобы был нормальный старт у следующего года. Деньги нужны заранее на обеспечение оружием и всем необходимым в январе. Плюс почти 20 млрд – это заработные платы наших военнослужащих, выплаты семьям погибших и другие направления финансирования», – так Владимир Зеленский описывает размер дыры в кармане.

    По словам главы киевского режима, проблема возникла из-за дефицита бюджета в Минобороны в объеме 27 миллиардов. Намек на то, что источник проблемы – решения бывшего главы ведомства Михаила Федорова: это он, мол, перебрасывал деньги, отложенные на второе полугодие, на траты в первом.

    В этом есть доля правды. В Киеве решились на такой бюджетный финт для финансирования так называемой операции по принуждению России, в рамках которой Украина регулярно выпускала рои дронов по целям в глубоком тылу РФ. Стоимость только одного запуска в ряде случаев могла превышать сотню миллионов долларов.

    Однако решение принимал не Федоров, а Зеленский вместе со своими западными партнерами. Они рисковали, оставляя ВСУ без денег на второе полугодие, но декларируемое желание «поставить российскую экономику на колени» было сильнее.  

    «Киев и Брюссель рассчитывали на то, что им удастся реализовать свои задачи летом, а осенью каким-то образом выйти на прекращение огня»,

    – заявил газете ВЗГЛЯД бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

    План провалился. По словам президента России Владимира Путина, «критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может». А вот ответы ВС РФ в виде масштабных ударов по портам, энергоструктуре, инфраструктуре, пограничным переходам, складам критический ущерб действительно нанесли. «В результате для всех становится очевидным, что осенью Украина оказывается в более уязвимом положении», – подчеркивает Килинкаров.

    Эти удары выбивают налогооблагаемую базу Украины. «Одесский порт в месяц вывозил пять миллионов тонн зерна. Альтернативным образом можно вывезти только миллиона полтора, и то в лучшем случае. Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла – и его тоже надо как-то вывозить. А Польша запретила транзит всей украинской сельхозпродукции через свою территорию», – перечисляет Килинкаров. Как следствие, поступления в бюджет резко уменьшились.

    Собственные доходы Украины в первом полугодии составили 43 млрд долларов. Еще 13 миллиардов были вложены в бюджет за счет иностранных средств. Расходы же составили 63 миллиарда. Налицо дыра в семь миллиардов, закрытых переброской денег со второго полугодия.

    Ради денег Зеленский даже готов (правда, только на словах) выполнить требование Евросоюза по принятию антикоррупционного пакета законопроектов. «Здесь очень важно, чтобы парламент работал, весь парламент, включая оппозицию. Потому что этих 30 миллиардов нет ни у власти, ни у оппозиции, а нужны они на оборону всей страны», – намекнул он.

    Вот только Рада не спешит рассматривать эти законопроекты. А саботирует их принятие именно партия Зеленского, ведь они навредят их шефу.

    «По сути, это два пакета. Первый усиливает возможности антикоррупционных органов. Второй минимизирует влияние президента на силовые структуры, включая СБУ. Так что выполнить требования ЕС по принятию этих законов Зеленский не может. В ином случае он превратится в свадебного генерала со всеми вытекающими для него последствиями», – говорит Спиридон Килинкаров.

    Казалось бы, нет законов – нет денег. Однако Зеленский, судя по всему, считает, что сможет выбить средства из Брюсселя без превращения в свадебного генерала. Он запугивает европейцев, что отсутствие выплат военнослужащим может привести к обрушению фронта, а значит, к победе России, на предотвращение которой

    Европа уже потратила не 27, а 270 миллиардов.

    Чтобы как-то компенсировать свои инвестиции за счет контроля послевоенной Украины, надо заплатить еще и прямо сейчас. А глава киевского режима, так уж и быть, позволит Раде принять наименее опасную для себя часть антикоррупционных законопроектов.

    На День независимости Украины глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала Зеленскому 6,1 млрд евро. Но, во-первых, эти деньги – не на зарплату, а на системы ПВО и вооружения, и значительная часть из них вообще не попадет на Украину, отправившись напрямую западным поставщикам.

    Во-вторых, это часть уже согласованного 90-миллиардного пакета помощи, рассчитанного до конца 2027 года. Но Зеленскому нужен еще один пакет, в необходимости выделения которого Урсула должна убедить страны ЕС в условиях, когда они предыдущий не очень-то хотели давать – время такое, что самим мало.

    Если Брюссель потребует еще 30 миллиардов, причем в кратчайшие сроки (за пару месяцев), это грозит закончиться фиаско. И для Урсулы, и для Зеленского, и для проекта Украины в его нынешнем виде.

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