Бундесвер заказал строительство крупной военной базы в Литве

Бундесвер поручил Rheinmetall строительство базы в Литве за 250 млн евро

Tекст: Мария Иванова

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил первый заказ от вооруженных сил ФРГ на создание и обслуживание модульного военного лагеря в Литве, передает РИА «Новости».

Инфраструктура предназначена для размещения до 2 тыс. солдат бундесвера.

«В Литве концерн теперь в качестве генерального подрядчика создает модульный лагерь вместимостью до 2 тыс. военнослужащих, который должен начать работу с середины августа 2027 года», – отмечается в пресс-релизе компании.

Стоимость контракта оценивается в 250 млн евро на строительство и 40 млн евро ежегодно на последующее обеспечение. Проект реализуется в рамках программы содействия вооруженным силам Германии G-CAP II SU, которая предоставляет стандартизированную модульную инфраструктуру для проживания военных.

Rheinmetall является одним из ведущих производителей вооружений в Европе. Доходы компании значительно выросли благодаря поставкам военной техники на Украину, включая танки, бронемашины и системы ПВО. В конце 2023 года газета Financial Times назвала концерн одним из главных бенефициаров растущей мировой нестабильности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Германии столкнулись с нехваткой 2 тыс. добровольцев для литовской бригады.

Министерство обороны балтийской республики запланировало возведение новой военной базы для солдат Североатлантического альянса.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall согласовал строительство завода по производству боеприпасов на литовской территории.