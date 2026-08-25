  • Новость часаАрмия России нанесла удары по промышленным объектам Запорожья
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    У Зеленского резко закончились деньги на самое необходимое
    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева
    Генсек ООН призвал ВСУ прекратить удары по мирным жителям
    Медведев: Москва не забудет ни одного антироссийского шага
    ВС России поразили судно с военным грузом для ВСУ в порту Южный
    В Армении задержан экс-президент Кочарян
    Стубб поддержал преступные удары Украины по складам Wildberries
    Бернем собрался просить у США ракеты Patriot для Украины
    Мерц заявил об уликах после атаки дронов на аэропорт Лейпцига
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

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    Платон Беседин Платон Беседин Как севастопольцы побеждают

    Чувство сопричастности излечивает меня от горечи, от досады и страха, накатывающего порою (чего уж скрывать), и делает сильнее. Всех нас, севастопольцев, делает сильнее.

    2 комментария
    25 августа 2026, 12:04 • Новости дня

    Бундесвер заказал строительство крупной военной базы в Литве

    Бундесвер поручил Rheinmetall строительство базы в Литве за 250 млн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит для бундесвера масштабную модульную военную базу в Литве, рассчитанную на проживание двух тысяч военнослужащих.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил первый заказ от вооруженных сил ФРГ на создание и обслуживание модульного военного лагеря в Литве, передает РИА «Новости».

    Инфраструктура предназначена для размещения до 2 тыс. солдат бундесвера.

    «В Литве концерн теперь в качестве генерального подрядчика создает модульный лагерь вместимостью до 2 тыс. военнослужащих, который должен начать работу с середины августа 2027 года», – отмечается в пресс-релизе компании.

    Стоимость контракта оценивается в 250 млн евро на строительство и 40 млн евро ежегодно на последующее обеспечение. Проект реализуется в рамках программы содействия вооруженным силам Германии G-CAP II SU, которая предоставляет стандартизированную модульную инфраструктуру для проживания военных.

    Rheinmetall является одним из ведущих производителей вооружений в Европе. Доходы компании значительно выросли благодаря поставкам военной техники на Украину, включая танки, бронемашины и системы ПВО. В конце 2023 года газета Financial Times назвала концерн одним из главных бенефициаров растущей мировой нестабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Германии столкнулись с нехваткой 2 тыс. добровольцев для литовской бригады.

    Министерство обороны балтийской республики запланировало возведение новой военной базы для солдат Североатлантического альянса.

    Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall согласовал строительство завода по производству боеприпасов на литовской территории.

    24 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Умер руководивший созданием «Панциря» глава холдинга «Высокоточные комплексы» Денисов
    Умер руководивший созданием «Панциря» глава холдинга «Высокоточные комплексы» Денисов
    @ "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ушел из жизни первый руководитель холдинга «Высокоточные комплексы» Александр Денисов, при непосредственном участии которого разрабатывались передовые зенитные системы для российской армии, сообщили в компании.

    «С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Александра Владимировича Денисова, первого генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы», который возглавлял холдинг со дня основания в 2009 году по 2022 год», – заявили представители компании, передает ТАСС.

    В корпорации отметили, что именно под руководством эксперта объединение в кратчайшие сроки достигло лидирующих позиций в отечественном оборонно-промышленном секторе. Продукция холдинга также завоевала прочное признание на мировом рынке вооружений.

    Денисов принимал самое непосредственное участие в реализации множества выдающихся оборонных проектов. Среди них создание зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», переносного комплекса «Верба» и управляемой ракеты «Изделие 305».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе текущего года холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

    В июне президент России Владимир Путин анонсировал расширение выпуска переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

    В начале года пресс-служба предприятия отчиталась о кратном увеличении производства вооружения.

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    25 августа 2026, 04:52 • Новости дня
    Бернем собрался просить у США ракеты Patriot для Украины
    Бернем собрался просить у США ракеты Patriot для Украины
    @ Press Service Of The President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Энди Бернем планирует в сентябре посетить Генассамблею ООН в США и убедить президента Дональда Трампа разрешить Украине доступ к части запасов зенитных ракет Patriot в преддверии зимы.

    Бернем заявил, что он и другие европейские лидеры планируют отправиться в США в сентябре, чтобы убедить президента Дональда Трампа разрешить Украине доступ к части запасов зенитных ракет Patriot в преддверии зимы.

    «Я с нетерпением жду поездки в Нью-Йорк в сентябре», – сказал Бернхэм в интервью Bloomberg в Киеве в понедельник.

    Он имел в виду предстоящую встречу Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это будет его первая поездка в США с момента вступления в должность премьер-министра.

    «Я еще не подтвердил все детали, но, скорее всего, я поеду, особенно после сегодняшней дискуссии. Уезжая сегодня, я совершенно точно знаю, что мне нужно сделать в ближайшие несколько недель», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева и передать Киеву технологии производства дальнобойных ракет. ВСУ начали  применять британские дроны для дальнобойных атак вглубь России. Зеленский  пожаловался на трехкратное сокращение поставок западных зенитных боеприпасов.

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    24 августа 2026, 19:11 • Видео
    Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

    Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

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    25 августа 2026, 10:33 • Новости дня
    Освобожденные в Мали россияне рассказали о двух годах в плену у боевиков
    Освобожденные в Мали россияне рассказали о двух годах в плену у боевиков
    @ russian.rt.com

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Мали освободили двух россиян, которые провели 755 дней в плену у террористов. Участвовавшие в боевых действиях граждане России были отрезаны от внешнего мира после того, как попали в плен в июле 2024 года во время боёв при Тинзауатене.

    Бывшие бойцы Группы Вагнера провели 755 дней в неволе после захвата в июле 2024 года в районе Тинзауатена, передает RT.

    Освободить россиян удалось благодаря совместным усилиям Главного управления Генштаба, Африканского корпуса ВС России и командующего ливийскими войсками Саддама Хафтара. Ливийский генерал провел успешные переговоры с лидерами экстремистского формирования «Фронт освобождения Азавада».

    Один из бывших заложников по имени Василий описал тяжелые условия содержания. «Было полнейшее непонимание, чего ждать дальше, адреналин зашкаливал. Постоянная жара, ноги в цепях, плохая питьевая вода, из еды – одни макароны», – поделился россиянин. Его сослуживец Александр отметил, что сбежать через пустыню Сахара было невозможно. В первый год заложники еще надеялись на спасение, однако позже наступило отчаяние, доходившее до просьб о смерти. Военные подтверждают, что малийские боевики регулярно получают оружие, технику и финансирование из Франции и с Украины. В настоящее время спасенные бойцы проходят курс реабилитации на базе Африканского корпуса Министерства обороны России. После восстановления оба планируют отправиться в зону проведения специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, освобожденных из малийского плена россиян доставили в Ливию.

    Заместитель командующего Ливийской национальной армией Саддам Хафтар весной посетил Москву.

    Подразделения Африканского корпуса Минобороны России помогли властям Мали отбить массированную атаку исламистов.

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    25 августа 2026, 09:31 • Новости дня
    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева

    Песков опроверг слухи о новой мобилизации в России

    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухи о якобы новой мобилизации в России информационными утками, которые намеренно вбрасывают украинские власти.

    Песков опроверг информацию о якобы готовящейся новой волне мобилизации в России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные сообщения являются целенаправленными вбросами со стороны киевских властей.

    «Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», – заявил официальный представитель Кремля в интервью телеканалу RTVI.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о якобы планируемой российским руководством мобилизации грядущей осенью. Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский ложью готовит украинцев к «радикальной» мобилизации.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально.

    В июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять.

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    25 августа 2026, 03:28 • Новости дня
    Британия получила доступ к данным Украины с поля боя для обучения ИИ

    Британия получила доступ к данным ВСУ для обучения ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Великобритания стала первым иностранным партнером, получившим доступ к платформе данных с поля боя Avengers AI Labs, разработанной Украиной.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем и глава киевского режима Владимир  Зеленский подписали соглашение в Киеве, предоставив британским специалистам первый в истории доступ к украинской лаборатории искусственного интеллекта Avengers AI Labs, передает портал Aiweekly со ссылкой на сайт правительства страны.

    Avengers AI Labs – это платформа, построенная на основе 5 млн аннотированных изображений поля боя, получаемых из данных системы DELTA и обрабатывающей более 100 тыс. видеопотоков с дронов в месяц с примерно 70% идентификации целей противника в режиме реального времени.

    Три британских стартапа – Sintela, Mind Foundry и Skyral – реализуют пилотные проекты, ориентированные на оптоволоконные датчики защиты базы и маломощные чипы искусственного интеллекта для дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Британии в начале августа побывал с визитом в Киеве, а премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева. ВСУ начали применять британские беспилотники для дальнобойных атак вглубь России.

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    24 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Захарова напомнила об истинных оскорблениях ФРГ в ответ на обвинения Берлина

    Захарова в ответ на обвинения в якобы оскорблении ФРГ напомнила о поддержке ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на обвинения немецких журналистов в оскорблении Германии, напомнив Берлину о регулярных унижениях ФРГ и поддержке украинских властей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на упреки немецких журналистов по поводу мнимого оскорбления Берлина после удара по Борисполю, сообщают «Известия». В момент атаки в Киеве с необъявленным визитом находился глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

    «Оскорбляют Германию регулярно: то телефон Меркель прослушивали американские спецслужбы; то «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали; то немецкое руководство поставляет оружие киевскому режиму, из-за которого детей убивают из года в год; то немецкие официальные лица посещают Киев в момент нанесения ВСУ ударов по мирным жителям. И почему-то все эти оскорбления Германия терпит», – заявила дипломат.

    Министр иностранных дел Германии прибыл в украинскую столицу 22 августа. Целью его поездки стало обсуждение технического и экономического сотрудничества двух государств.

    Ранее 22 августа глава МИД Германии Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом. В ходе этой поездки немецкий министр пообещал выделить украинской стороне дополнительные 50 млн евро.

    В тот же день Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 40 автомобилей с пусковыми установками для дальних дронов. Удар наносился ракетами комплекса «Искандер» в районе Борисполя под Киевом. Ведомство неоднократно подчеркивало, что высокоточные атаки направлены исключительно на снижение военно-экономического потенциала противника.

    Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер назвал ракетный удар ВС России по пригороду украинской столицы в момент нахождения там Вадефуля явным оскорблением ФРГ.

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    24 августа 2026, 13:05 • Новости дня
    Умер один из богатейших людей Германии

    Основатель Kuehne+Nagel Клаус-Михаэль Кюне умер в 89 лет

    Tекст: Мария Иванова

    В Швейцарии скончался почетный председатель логистического гиганта Kuehne+Nagel Клаус-Михаэль Кюне, чье состояние оценивалось примерно в 49 млрд долларов.

    Клаус-Михаэль Кюне занимал пост почетного председателя логистического гиганта Kuehne+Nagel, чье состояние по данным индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index оценивалось примерно в 49 млрд долларов, передает РИА «Новости». Это делало предпринимателя одним из богатейших людей Германии.

    «Совет директоров, правление и сотрудники компании Kuehne+Nagel International AG скорбят в связи с кончиной Клауса-Михаэля Кюне. Клаус-Михаэль Кюне скончался в ночь на понедельник в возрасте 89 лет в Шинделлеги, Швейцария», – говорится в сообщении компании.

    Группа компаний Kuehne+Nagel является одним из ведущих мировых поставщиков логистических услуг со штаб-квартирой в Швейцарии. В компании работают около 88 тыс. сотрудников в более чем 1,3 тыс. подразделениях почти в 100 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский медиамагнат Дональд Ньюхаус ушел из жизни в возрасте 96 лет из-за онкологического заболевания.

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    24 августа 2026, 14:37 • Новости дня
    CNN сообщил о рекордном числе крушений американских вертолетов Apache

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вертолеты Apache ВС США терпят крушения с рекордной частотой в 2026 финансовом году, инциденты связывают не только с человеческим фактором, но и техническими неполадками, сообщает канал CNN со ссылкой на анализ данных о происшествиях.

    Американские военные столкнулись с беспрецедентной частотой аварий ударных вертолетов в текущем финансовом году, передает РИА «Новости».

    Основными причинами инцидентов аналитики называют как человеческий фактор, так и серьезные технические недочеты.

    «Вертолеты Apache армии США терпят крушения с исторически высокой частотой на фоне широко распространенных проблем с трансмиссией модели», – отмечает канал CNN. Ранее внутренние документы сухопутных войск указывали на дефекты, способные привести к отказу хвостового винта.

    С октября зафиксировано пять крупных происшествий с участием этой техники. Текущий год рискует стать вторым по количеству аварий с момента ввода модели AH-64 в эксплуатацию в 2011 году. Антирекорд пока удерживает 2024 год с девятью инцидентами.

    Представитель американской армии майор Монтрелл Расселл пояснил, что правила секретности не позволяют раскрыть точное количество аварий, вызванных именно неисправностью трансмиссии. При этом в июле военные признавали, что лишь около половины недавних крушений произошли исключительно по вине экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские сухопутные войска приостановили учебные полеты вертолетов AH-64 Apache после недавней аварии в Техасе.

    В мае специалисты выявили у данных боевых машин опасный дефект трансмиссии.

    В июне еще один ударный вертолет этой модели упал в районе Ормузского пролива.

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    24 августа 2026, 13:59 • Новости дня
    Польша заказала несколько тысяч ПЗРК Piorun

    Польша и Mesko подписали контракт на тысячи комплексов Piorun по программе SAFE

    Tекст: Мария Иванова

    Польское оборонное предприятие Mesko получило крупнейший в своей истории заказ на производство переносных зенитных ракетных комплексов Piorun.

    Соглашение о выпуске нескольких тысяч ПЗРК Piorun подписали Агентство по вооружениям Польши и завод Mesko в городе Скаржиско-Каменна, сообщает ТАСС.

    Производство развернут в рамках программы милитаризации Евросоюза SAFE, церемонию подписания транслировал канал TVP Info.

    Глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш заявил: «Этот контракт стал крупнейшим на этот вид вооружения для польского ВПК». По его словам, Польше достанется 80% ПЗРК по контракту, оставшаяся часть заказа распределена между Латвией, Литвой и Норвегией.

    ПЗРК Piorun способен поражать воздушные цели типа вертолетов на расстоянии шесть километров. Производство комплексов на предприятии Mesko, входящем в концерн PGZ, началось в 2019 году – тогда выпускалось 300 ПЗРК в год, сейчас показатель превышает 1,3 тыс. изделий ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши решили удвоить производство ракет для ПЗРК Piorun до 2,6 тыс. в год в течение четырех лет.

    Благодаря льготным кредитам ЕС по программе SAFE польский военно-промышленный комплекс увеличил объем заказов на рекордные 143%.

    Ранее польские предприятия ВПК уже подписали за один день контракты на 16,5 млрд долларов в рамках той же европейской программы кредитования.

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    24 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    СВР: Германия расследует украинский след в инциденте с дроном в Лейпциге

    СВР: ФРГ рассматривает украинскую версию инцидента с дроном в Лейпциге

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии негласно прорабатывают версию о причастности Киева к инциденту с беспилотником, обнаруженным на стоянке украинских самолетов в Лейпциге, сообщает Служба внешней разведки (СВР).

    Служба внешней разведки России сообщает, что правоохранительные органы Германии рассматривают различные версии появления дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, включая украинский след, следует из сообщения на сайте СВР.

    Беспилотник обнаружили 5 августа на стоянке украинских транспортных самолетов.

    По данным ведомства, в Киеве довольны медийным эффектом от инцидента. Немецкие политики и европейские СМИ поспешили обвинить Москву еще до появления предварительных результатов расследования.

    «Дотянулась рука Москвы», – заявили они, следуя отработанному сценарию, как это было с подрывом «Северных потоков» в 2022 году.

    В СВР отметили, что подобные обвинения призваны подтолкнуть Европу к дальнейшему опустошению военных арсеналов ради поддержки киевского режима. Кроме того, это может быть попыткой ослабить позиции немецкой оппозиции, выступающей за прагматичные отношения с Россией.

    По данным СВР, следствие всерьез прорабатывает версию о причастности Украины. Однако в российской разведке сомневаются, что властям Германии хватит политической воли огласить объективные выводы расследования.

    Немецкие правоохранители заподозрили Украину в инсценировке атаки беспилотника в аэропорту Лейпцига.

    Следователи обнаружили на найденном в аэропорту Лейпцига БПЛА генетические следы.

    Украинский самолет в аэропорту Лейпцига перевозил партию французских боеприпасов.

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    25 августа 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о высокой концентрации наемников ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись за прошедшие сутки по стратегическим направлениям фронта и узнали, как ВСУ с помощью наемников намерены удержать их от окружения противника восточнее Волчанска.

    «Поступают сообщения о прибытии в Харьков подразделений 33 ошп. Вероятно, они будут задействованы для недопущения окружения сил ВСУ восточнее Волчанска. Ранее данный полк принимал участие в боях на востоке Сумской области. Также отмечается высокая концентрация иностранных наемников», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в районе Казачьей Лопани штурмовики «Севера» продвинулись в лесопосадках на окраине населенного пункта. В ходе продвижения в плен взят военнослужащий ВСУ. А на Волчанском направлении тяжелые бои идут в районе Василевки. Продвижение за сутки составило до 800 м.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовые группы ведут стрелковые бои в лесопосадках возле Ястребщины. Крупный пункт дислокации 115 обр ТРО был уничтожен российскими бойцами, о чем говорят некрологи ВСУ.

    В Сумском районе бойцы закрепились в Новоконстантиновке (Перше-Травня) и продвинулись на 20 участках на 600 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил об уничтожении мощного укрепрайона ВСУ в Кучеров Яре. Он также заявил, что ВС России сдвинули ВСУ на 1 км от госграницы в Сумской области. Российские войска за сутки освободили три населенных пункта.

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    24 августа 2026, 12:47 • Новости дня
    Соцрасходы Германии взлетели из-за старения населения

    Институт ifo зафиксировал рекордный рост социального бюджета Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Расходы Германии на социальную сферу достигли рекордного уровня, а доля пенсионного обеспечения и медицины в них выросла до 70% на фоне старения населения.

    Социальный бюджет Германии за 1992–2025 годы увеличился в реальном выражении примерно на 70%, при этом его доля в ВВП страны также выросла, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анализ исследовательского института ifo.

    С 2019 по 2025 год суммарные социальные расходы с поправкой на инфляцию увеличились на 11,5%, а их доля в ВВП поднялась с 29,6% до 32%. В институте объясняют это тремя причинами: экономика Германии в 2023–2024 годах не показывала роста, число пожилых людей продолжает увеличиваться, а власти вводят новые и увеличивают уже существующие социальные выплаты.

    «На долю пенсионного обеспечения и медицину в 2025 году вместе приходится около 70% всех социальных расходов, и они обеспечивают более 80% реального роста расходов с 1992 года. Финансируемые за счет налогов системы поддержки и социального обеспечения составляют почти 20% социального бюджета», – говорится в сообщении института.

    Эксперты ifo отметили, что демографические изменения остаются главным структурным фактором роста затрат и усиливают перераспределение нагрузки между поколениями в немецком социальном государстве. Дополнительно ситуацию осложняет рекордно низкая рождаемость: по данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), в 2025 году она оказалась самой низкой с 1946 года – минимальной за весь послевоенный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рождаемость в Германии по итогам 2025 года упала до минимума с момента окончания Второй мировой войны.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее выступил за поэтапное повышение пенсионного возраста до 70 лет для предотвращения коллапса системы социального обеспечения. Он же заявлял, что государство всеобщего благосостояния в нынешнем виде больше не может финансироваться экономически.

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    24 августа 2026, 12:27 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся домой после дальнего похода

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Из дальних морей в Североморск вернулся фрегат «Адмирал флота Касатонов», завершив 130 суток службы и пройдя более 27 тыс. морских миль, сообщает Минобороны.

    О возвращении фрегата «Адмирал флота Касатонов» в базу Северного флота в Североморске сообщил Минобороны России, передает Минобороны.

    Корабль завершил дальний поход продолжительностью 130 суток, в ходе которого прошел свыше 27 тыс. морских миль.

    Во время миссии экипаж решал задачи стратегического сдерживания и обеспечивал безопасность судоходства в Атлантике, Баренцевом, Норвежском и Средиземном морях. Доклад о выполнении поставленных задач принял командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов.

    На причале моряков встречали родные и близкие. Встреча прошла в эмоциональной обстановке: людей объединили слезы радости, крепкие объятия и крик долгожданного приветствия: «С возвращением!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фрегат «Адмирал флота Касатонов» участвовал в масштабных учениях ВМФ России по защите судоходства на Балтике.

    Фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» вышли в Баренцево море для отработки учебно-боевых задач.

    Ранее фрегат «Адмирал Касатонов» Северного флота выполнил успешный пуск крылатой ракеты «Калибр» из Баренцева моря по береговой цели в Архангельской области.

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    24 августа 2026, 19:25 • Новости дня
    Норвегия подписала соглашение о покупке 20 финских бронетранспортеров Patria 6x6

    Tекст: Денис Тельманов

    Оборонное ведомство Норвегии пополнит свой арсенал 20 современными боевыми машинами Patria 6x6, способными перевозить до десяти бойцов.

    О заключении контракта сообщила пресс-служба финской оборонной компанией Patria, передает РИА «Новости».

    «Patria и Норвегия договорились о закупке 20 бронированных машин Patria 6x6 в рамках многонациональной программы Common Armoured Vehicle System», – говорится в официальном заявлении.

    Контракт включает поставку командно-штабных машин, запчастей и дистанционно управляемых боевых модулей. Финская сторона также обеспечит техническое обслуживание техники и обучение норвежских солдат. Первые поставки стартуют уже в текущем году.

    Представители компании добавили, что соглашение предусматривает возможность дополнительного приобретения еще 40 единиц техники.

    Программа CAVS, объединяющая усилия нескольких стран, включая Британию, Германию и Швецию, была запущена в 2020 году. Всего с начала реализации проекта заказано почти 2 тыс. бронетранспортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2024 года Финляндия решила дополнительно закупить 40 бронемашин Patria 6x6.

    В ноябре прошлого года Латвия передала украинским вооруженным силам 21 бронетранспортер финского производства.

    В феврале текущего года Норвегия выделила около 105 млн долларов на совместную с Германией закупку запчастей для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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    24 августа 2026, 21:16 • Новости дня
    Глава МИД Германии признал нехватку денег на помощь Украине

    Глава МИД Германии Вадефуль признал нехватку денег на помощь Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские государства столкнулись с нехваткой финансов для оплаты поставок вооружений Киеву, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

    По его словам, немецкие власти могут заранее выделить часть денег, изначально запланированных на следующий год, передает РИА «Новости».

    «Денег действительно не хватает... Я должен обсудить это в Берлине и Брюсселе, в том числе на встрече европейских министров иностранных дел», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства после визита в Харьков.

    Дипломат добавил, что планирует провести переговоры с министром финансов Ларсом Клингбайлем. Цель встречи – определить дальнейшие шаги Германии и других стран, а также оценить возможность досрочного направления будущих бюджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД Германии Йоханн Вадефуль посетил с визитом прифронтовой Харьков.

    В ходе поездки на Украину немецкий министр пообещал выделить Киеву 50 млн евро гуманитарной помощи. Во время нахождения дипломата в украинской столице Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по объектам в Киевской области.

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