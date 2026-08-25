Сальдо заявил о минировании украинскими дронами дорог в Херсонской области

Сальдо сообщил о дистанционном минировании дронами ВСУ дорог Херсонской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Противник использует небольшие беспилотники для сброса замаскированных мин в тыловых районах региона, передает канал губернатора на платформе «Макс».

«ВСУ дистанционно минирует дороги и поля: будьте предельно осторожны», – написал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, сбрасываемые боеприпасы тщательно маскируются под безобидные предметы, например, куски дерева или пеньки. Внутри таких устройств спрятан специальный взрыватель. Он способен сработать при приближении автомобилей, мотоциклов или людей с металлическими предметами.

Губернатор призвал местных жителей проявлять максимальную бдительность и внимательно смотреть под ноги. При обнаружении подозрительных находок категорически запрещается к ним подходить, перемещать или пытаться обезвредить. Об опасных предметах необходимо сразу предупредить профильных специалистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали сбрасывать с беспилотников заминированные армейские рюкзаки.

В июле Владимир Сальдо рассказал о маскировке самодельных взрывных устройств в тушах животных.

Весной противник дистанционно заминировал участок трассы «Новороссия» на границе Херсонской и Запорожской областей.