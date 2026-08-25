Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Владимиров: Ставрополье впервые экспортирует в Индию 500 тыс. саженцев яблонь
Впервые со времен Советского Союза Ставропольский край в 2026 году поставит в Индию 500 тыс. саженцев яблонь, сообщил глава региона Владимир Владимиров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планах региональных аграриев. В 2026 году край отправит в Индию 500 тыс. саженцев яблонь, передает РИА «Новости».
«Сегодня самое главное то, что вот крен мы взяли в импортозамещение. Я вам приведу пример. Представляете, мы с Советского Союза никогда не экспортировали в Индию саженцы яблок. В этом году мы экспортируем туда 500 тысяч, и мы сегодня производим 5 миллионов, и фактически это хорошо», – сказал Владимиров.
Ранее российский лидер отметил рост товарооборота между Москвой и Нью-Дели.
До этого Путин пообещал увеличить объемы экспорта агрохимической продукции индийским фермерам.