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    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева
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    Американский военный самолет Boeing C-17A приземлился в Москве
    Стубб поддержал преступные удары Украины по складам Wildberries
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    Мерц заявил об уликах после атаки дронов на аэропорт Лейпцига
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

    29 комментариев
    25 августа 2026, 14:34 • Новости дня

    NYT: Западные танки на Украине собирают паутину в лесах

    NYT сообщила о вынужденном простое западных танков ВСУ из-за угрозы БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Западная бронетехника вооруженных сил Украины простаивает в лесных укрытиях из-за невозможности эффективно противостоять недорогим дронам на линии соприкосновения, пишет New York Times.

    Украинская армия практически перестала использовать предоставленные западными странами танки, передает РИА «Новости».

    Бронетехника вынужденно простаивает в лесных укрытиях из-за высокой уязвимости перед беспилотными летательными аппаратами, которые сейчас доминируют на поле боя.

    «Когда-то самые востребованные Украиной западные вооружения, танки теперь по большей части простаивают, укрытые в лесах и собирающие паутину», – отмечает The New York Times. Издание уточняет, что речь идет о 33-й отдельной механизированной бригаде, изначально созданной специально под западную бронетехнику.

    Танковый батальон этой бригады перестал получать боевые задачи. По словам одного из украинских военных, применять машины можно лишь в плохую погоду, когда использование дронов затруднено. Ранее издание Mundo сообщало, что значительная часть украинской бронетехники уничтожена, а оставшиеся экипажи переводят в пехоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2025 года украинские войска потеряли больше половины переданных Соединенными Штатами танков Abrams.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский подтвердил отвод оставшейся американской бронетехники с первой линии из-за уязвимости перед российскими беспилотниками.

    Источник в украинской разведке заявил о нулевой пользе немецких машин Leopard на фронте.

    24 августа 2026, 19:30 • Новости дня
    «Коалиция желающих» заявила о намерении направить военный контингент на Украину
    «Коалиция желающих» заявила о намерении направить военный контингент на Украину
    @ Florian Gaertner/DPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Сразу после установления надежного перемирия на территорию Украины планируется ввести многонациональный военный контингент в рамках новых гарантий безопасности, говорится в заявлении сопредседателей «Коалиции желающих».

    «Коалиция продолжит подготовку к развертыванию на Украине многонациональных сил после установления надежного прекращения боевых действий», – говорится в коммюнике канцелярии премьер-министра Британии Энди Бернема, передает ТАСС.

    Участники заседания планируют реализовать эти намерения в рамках широкого комплекса политически и юридически обязательных гарантий. Эти меры призваны обеспечить безопасность и процветание страны после вступления в силу режима прекращения огня.

    Точная численность предполагаемого контингента остается неизвестной. При этом сопредседатели коалиции призвали Россию согласиться на полное и немедленное прекращение огня без предварительных условий по существующей линии разделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Энди Бернем прибыл в Киев для обсуждения дальнейшей поддержки Украины.

    Государства «коалиции желающих» подтвердили готовность направить свои контингенты в зону конфликта.

    Страны Запада связали размещение военных с обязательным получением разрешения от России.

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    25 августа 2026, 01:57 • Новости дня
    Мирошник: Стубб словами о Wildberries оправдал преступления Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александер Стубб на заседании «коалиции желающих» назвал удары по складам Wildberries в России способом «усадить Москву за стол переговоров», что, по мнению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника – оправдание военных преступлений Киева.

    «Финский президент Стубб взялся за оправдание военных преступлений режима Зеленского.  Оказывается, по Стуббу, разрушать систему снабжения гражданского населения это нормально!», – написал Мирошник в Telegram-канале. Он отметил, что согласно логике финского лидера, лишать население товаров первой необходимости это не преступление, а лишь «единственный способ» принудить Россию к мирным переговорам.

    Специально для «законопослушного Стубба» российский дипломат привел выдержку из ст.54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, где опровергается «нормальность» перечисленных финном мер, толкающих на переговоры.

    Финский президент Стубб на заседании «коалиции желающих» заявил, что украинские «дальнобойные санкции» по Wildberries смогут вынудить Россию сесть за стол переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия заявила о готовности передать Украине технологии производства дальнобойных баллистических ракет. Мирошник указал  на провокационный характер передачи данных о производстве ракет SCALP.

    Напомним, в разделе Мнения газеты ВЗГЛЯД вышла авторская колонка «Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны» о том, что самом главным содержанием ударов по складам Wildberries является закат общеевропейской концепции «оберегаемой войны», которая требовала защищать гражданское общество от ужасов войны и не рассматривать гражданские объекты как законные цели.


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    24 августа 2026, 19:11 • Видео
    Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

    Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

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    25 августа 2026, 00:28 • Новости дня
    Большинство стран ООН отказались поддержать антироссийское заявление

    Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление

    Tекст: Катерина Туманова

    Совместное осуждение действий Москвы на заседании ООН подписала только четверть участников, тогда как Соединенные Штаты проигнорировали данный документ.

    Подготовленную антироссийскую декларацию после заседания СБ ООН по Украине одобрили 50 государств из 193 членов организации, передает РИА «Новости».

    Текст документа озвучил глава МИД Дании Ларс Лекке. Основную массу подписантов составили европейские государства и другие союзники Запада, однако Вашингтон инициативу не поддержал.

    В принятом обращении авторы назвали спецоперацию «незаконным полномасштабным военным вторжением». Также в нем требуют от Москвы согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня.

    Российский МИД ранее неоднократно подчеркивал бесперспективность подобных инициатив. Дипломаты отмечали, что попытки заморозить конфликт ради предоставления Киеву времени на перегруппировку и перевооружение заранее обречены на провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН о том, как Украина превращается в «концлагерь имени Зеленского». А инициативы киевского режима дипломат назвал «пещерной русофобией». При этом посол Мирошник заявил, что Стубб словами о Wildberries оправдал преступления Киева.

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    24 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Бывший американский спецпосланник Келлог призвал мобилизовать украинок
    Бывший американский спецпосланник Келлог призвал мобилизовать украинок
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выступил за начало мобилизации женщин в ряды украинской армии.

    Келлог выразил уверенность в необходимости отправки жительниц Украины на фронт наравне с мужчинами из-за их высоких боевых качеств, передает ТАСС.

    «Моя дочь была военной, закончила военную академию и воевала в Афганистане. Так что мой ответ на вопрос, надо ли мобилизовать женщин, – да, потому что они воюют ничуть не хуже мужчин», – заявил американский политик.

    Келлог также добавил, что считает важным участие женской части общества в военной службе. По словам бывшего спецпосланника, он не видит в этом никаких проблем как на личном, так и на профессиональном уровне.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов жестко раскритиковал экс-министра обороны Украины Алексея Резникова за идею призыва женщин.

    Российские силовые структуры сообщили о начале подготовки украинского населения к женской мобилизации.

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный допустил отправку украинок на фронт ради спасения Европы.

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    24 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    Под Одессой обрушился склад с зерном

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области произошло обрушение зернового склада, в результате которого под завалами оказались две женщины, одна из них погибла.

    Инцидент произошел в городе Рени, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    «В Рени Одесской области обрушился склад с зерном: под завалами оказались две женщины, одна из них погибла», – говорится в сообщении.

    Власти региона пока не прокомментировали ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российские беспилотники поразили склады с вооружением в порту Рени.

    Ранее удары по дунайским портам приблизили полную изоляцию Украины.

    В начале августа массированная атака по Одесской области вывела из строя местную портовую инфраструктуру.

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    24 августа 2026, 20:25 • Новости дня
    Российская армия уничтожила сухогруз с военным грузом в порту Одессы
    Российская армия уничтожила сухогруз с военным грузом в порту Одессы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные нанесли удары по судам и портовой инфраструктуре на Украине, уничтожив военные грузы и топливо, сообщило Минобороны.

    Атаки осуществлялись с применением ударных беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования, сообщается в канале Минобороны в Max.

    В порту Одессы был поражен сухогруз, который доставил груз военного назначения. В порту Южный уничтожены три резервуара с горюче-смазочными материалами и четыре хранилища с военным имуществом для украинских войск. Также повреждены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки военных грузов.

    Кроме того, в районе Одессы нанесено поражение двум логистическим центрам. Эти объекты использовались для хранения боеприпасов, вооружения, военной техники и имущества, предназначенных для обеспечения украинских вооруженных сил.

    Ранее российская армия уничтожила танкер с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

    Несколькими днями ранее ударные беспилотники атаковали транспортное судно с военным грузом в Черноморске.

    В середине августа Вооруженные силы России поразили три сухогруза в порту Одессы.

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    25 августа 2026, 08:54 • Новости дня
    КПП на границе Украины и Молдавии остановил работу после взрывов
    КПП на границе Украины и Молдавии остановил работу после взрывов
    @ dpsu.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский контрольно-пропускной пункт «Виноградовка», расположенный на границе с Молдавией в Одесской области, приостановил работу после взрывов, сообщает Госпогранслужба Украины.

    Украинская сторона закрыла пограничный переход «Виноградовка» после серии взрывов в регионе, передает ТАСС. Информацию об инциденте подтвердили представители Государственной пограничной службы страны.

    «Сейчас пропуск граждан и транспортных средств через этот пункт пропуска приостановлен», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Через международные переходы в Одесской области регулярно осуществляется транзит военных грузов. Вооружение для украинской армии поставляется из Румынии через молдавскую территорию.

    Ранее из-за взрывов остановил работу украинский контрольно-пропускной пункт «Табаки» на границе с Молдавией.

    Накануне этого инцидента молдавские пограничники обнаружили воронку с обломками неизвестного беспилотника вблизи государственной границы.

    Российские войска целенаправленно уничтожают транспортную инфраструктуру для блокирования логистических коридоров противника.

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    25 августа 2026, 08:19 • Новости дня
    Генсек ООН призвал ВСУ прекратить удары по мирным жителям

    Генсек ООН Гутерриш призвал ВСУ прекратить удары по мирным жителям

    Генсек ООН призвал ВСУ прекратить удары по мирным жителям
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Организация Объединенных Наций потребовала немедленно остановить атаки на мирное население после массированного удара украинских войск по Краснодарскому краю, унесшего жизни троих детей.

    «Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией этого конфликта, в том числе на территории Российской Федерации. Атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются явным нарушением международного гуманитарного права», – указал Дюжаррик, передает ТАСС.

    Где бы эти атаки ни происходили, их необходимо немедленно прекратить.

    Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на Кубань.

    До этого Гутерриш осуждал удары украинских дронов по российским регионам.

    В июне представители международной организации выступили с резкой атак на мирное население из-за удара беспилотника по автобусу под Брянском.

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    25 августа 2026, 01:55 • Новости дня
    Стубб назвал удары ВСУ по складам Wildberries дорогой к мирным переговорам

    Стубб назвал удары ВСУ по Wildberries мерами достижения мира

    Стубб назвал удары ВСУ по складам Wildberries дорогой к мирным переговорам
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Финский президент Александер Стубб на заседании «коалиции желающих» в Киеве заявил, что украинские «дальнобойные санкции» по Wildberries смогут вынудить Россию сесть за стол переговоров, сообщал портал «РБК-Украина».

    Для завершения войны, считает Стубб, союзники должны продолжать оказывать Украине помощь и военную, и финансовую для повышения способности наносить удары.

    «Если вы думаете, целесообразна ли эта военная стратегия с точки зрения Украины, я хотел бы сказать, что, безусловно, так и есть. Это единственный способ, которым мы сможем обеспечить участие России в мирных переговорах за столом», – сказал Стубб на пресс-конференции по итогам заседания в Киеве.

    По его словам, удары по складам Wildberries увеличило число россиян, желающих скорейшего окончания конфликта.

    Однако по мнению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, высказывания Стубба – оправдание военных преступлений Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН сообщила о росте пострадавших мирных жителей в России на 119%. Постпред при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН о том, как Украина превращается в «концлагерь имени Зеленского».

    Ударами по Киеву Россия сокращает дальнобойные возможности ВСУ.

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    24 августа 2026, 23:10 • Новости дня
    Небензя указал на превращение Украины в «концлагерь имени Зеленского»

    Небензя: Украину превратили в «концлагерь имени Зеленского»

    Небензя указал на превращение Украины в «концлагерь имени Зеленского»
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятилетия независимости Украины стараниями правителей фактически довели страну «до ручки», а при участии Запада превратили ее в «концлагерь имени Зеленского», заявил на заседании СБ ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя.

    «Сегодняшнее заседание проводится под громкой вывеской 35-й годовщины незалежности Украины. Только есть ли что праздновать? За эти десятилетия под руководством разных ее правителей страна была «доведена до ручки», – приводит слова дипломата постпредство России при ООН.

    Небензя указал на то, что при самом активном участии стран коллективного Запада, претендующих на «цивилизованность» и «демократичность», Украина была превращена в «концлагерь имени Зеленского».

    Он отметил, что в стране установлен полный запрет на инакомыслие и оппозицию, а людей, которые решились озвучить альтернативную точку зрения, без суда и следствия «отправляют за решетку или уничтожают физически».

    Небензя напомнил и беспрецедентные гонения на каноническое православие, которые сопровождаются жестокими избиениями духовенства и прихожан.

    «Усиленно переписывается история: отвергается наследие Советского Союза, восхваляются приспешники Гитлера и коллаборационисты, истребившие в годы Второй мировой войны сотни тысяч русских, евреев, поляков и самих украинцев», –  сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Святогорской лавре УПЦ убили монаха и ранили двух иноков. Политолог Скачко заявил, что Зеленский готовит население Украины к ужесточению «бусификации». МИД указал на то, что киевские власти превратили героизацию нацизма в государственную политику.

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    25 августа 2026, 10:33 • Новости дня
    Освобожденные в Мали россияне рассказали о двух годах в плену у боевиков
    Освобожденные в Мали россияне рассказали о двух годах в плену у боевиков
    @ russian.rt.com

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Мали освободили двух россиян, которые провели 755 дней в плену у террористов. Участвовавшие в боевых действиях граждане России были отрезаны от внешнего мира после того, как попали в плен в июле 2024 года во время боёв при Тинзауатене.

    Бывшие бойцы Группы Вагнера провели 755 дней в неволе после захвата в июле 2024 года в районе Тинзауатена, передает RT.

    Освободить россиян удалось благодаря совместным усилиям Главного управления Генштаба, Африканского корпуса ВС России и командующего ливийскими войсками Саддама Хафтара. Ливийский генерал провел успешные переговоры с лидерами экстремистского формирования «Фронт освобождения Азавада».

    Один из бывших заложников по имени Василий описал тяжелые условия содержания. «Было полнейшее непонимание, чего ждать дальше, адреналин зашкаливал. Постоянная жара, ноги в цепях, плохая питьевая вода, из еды – одни макароны», – поделился россиянин. Его сослуживец Александр отметил, что сбежать через пустыню Сахара было невозможно. В первый год заложники еще надеялись на спасение, однако позже наступило отчаяние, доходившее до просьб о смерти. Военные подтверждают, что малийские боевики регулярно получают оружие, технику и финансирование из Франции и с Украины. В настоящее время спасенные бойцы проходят курс реабилитации на базе Африканского корпуса Министерства обороны России. После восстановления оба планируют отправиться в зону проведения специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, освобожденных из малийского плена россиян доставили в Ливию.

    Заместитель командующего Ливийской национальной армией Саддам Хафтар весной посетил Москву.

    Подразделения Африканского корпуса Минобороны России помогли властям Мали отбить массированную атаку исламистов.

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    25 августа 2026, 08:12 • Новости дня
    Упавший беспилотник спровоцировал пожар на Афипском НПЗ
    Упавший беспилотник спровоцировал пожар на Афипском НПЗ
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате крушения фрагментов дрона в Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод, в соседнем поселке пострадали десять жилых построек, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

    «Возгорание произошло и на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Сейчас на месте случившегося работают пожарные и оперативные службы», – написал губернатор в Max.

    Также он сообщал, что при этой атаке двое мирных жителей погибли в районе железнодорожной станции Афипская.

    Накануне обломки сбитых беспилотников повредили четыре частных дома в Темрюкском районе Кубани.

    В середине июля атака дронов спровоцировала возгорание на территории Афипского НПЗ.

    В июне падение фрагментов БПЛА привело к пожару на этом же предприятии.

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    25 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины

    Эксперт Рар: Мерц отказался от визита в Киев из-за низкого рейтинга

    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон видят рост антиукраинских настроений в своих странах и потому отказались от визита в Киев на 35-летие независимости Украины. Лондон слишком сильно увяз в помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не приехали в Киев на 35-летие независимости Украины по вполне объяснимым причинам. Так, первый борется за свой рейтинг, который быстро падает. В сентябре в трех землях Восточной Германии состоятся парламентские выборы. На них, по всем прогнозам, выиграют несистемные силы – «Альтернатива для Германии» и «Левая партия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он также напомнил, что в восточных регионах Германии сильны антиукраинские настроения. «Люди не хотят дальше финансировать боевые действия. Мерц это понимает и начинает осторожничать», – детализировал собеседник.

    «Это же касается Макрона. Во Франции через десять месяцев пройдут выборы президента. По всей видимости, страна перейдет под руководство правых, которые выступают против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине. Макрон не хочет в Киеве давать обещания, которые Париж потом все равно нарушит», – пояснил спикер.

    Кроме того, указал аналитик, у европейских лидеров чувствуется усталость от постоянных просьб о помощи и деньгах со стороны Зеленского. «В Европе начинают понимать, что никакого нового прорыва ВСУ на фронте ожидать не стоит. Их ожидания последних четырех лет не оправдываются. Думаю, Мерц и Макрон осознают, что скоро нужно будет начинать договариваться с Россией. Британия отказывается принять реальность. Лондон настолько вложился в конфликт и погряз в нем, что полностью связал свою судьбу и геополитические интересы с Украиной», – резюмировал Рар.

    Ранее Киев по случаю 35-летия Украины посетили глава Евросовета Антониу Кошта, премьер Британии Энди Бернем, руководитель МИД Германии Йоханн Вадефуль, президент Молдавии Майя Санду, лидеры и главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Латвии, Литвы.

    Бернем в свой первый зарубежный визит привез Украине секретные данные о британских компонентах для производства дальнобойных ракет SCALP. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что этот «подарок» имеет как политическое, так и вполне конкретное военное содержание.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не присутствовали на празднествах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что фундамент Евросоюза – партнерство между Францией и Германией – затрещал и может быть разрушен уже в ближайшие годы.

    Помимо этого, Киев посетили сенаторы Ричард Блюменталь и Джеймс Лэнкфорд, а также бывший вице-президент Майк Пенс и экс-спецпосланник по Украине Кит Келлог.

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    25 августа 2026, 04:52 • Новости дня
    Бернем собрался просить у США ракеты Patriot для Украины
    Бернем собрался просить у США ракеты Patriot для Украины
    @ Press Service Of The President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Энди Бернем планирует в сентябре посетить Генассамблею ООН в США и убедить президента Дональда Трампа разрешить Украине доступ к части запасов зенитных ракет Patriot в преддверии зимы.

    Бернем заявил, что он и другие европейские лидеры планируют отправиться в США в сентябре, чтобы убедить президента Дональда Трампа разрешить Украине доступ к части запасов зенитных ракет Patriot в преддверии зимы.

    «Я с нетерпением жду поездки в Нью-Йорк в сентябре», – сказал Бернхэм в интервью Bloomberg в Киеве в понедельник.

    Он имел в виду предстоящую встречу Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это будет его первая поездка в США с момента вступления в должность премьер-министра.

    «Я еще не подтвердил все детали, но, скорее всего, я поеду, особенно после сегодняшней дискуссии. Уезжая сегодня, я совершенно точно знаю, что мне нужно сделать в ближайшие несколько недель», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева и передать Киеву технологии производства дальнобойных ракет. ВСУ начали  применять британские дроны для дальнобойных атак вглубь России. Зеленский  пожаловался на трехкратное сокращение поставок западных зенитных боеприпасов.

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    25 августа 2026, 09:39 • Новости дня
    ВС России поразили судно с военным грузом для ВСУ в порту Южный
    ВС России поразили судно с военным грузом для ВСУ в порту Южный
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные поразили беспилотниками сухогруз с военным грузом для украинской армии в порту Южный, сообщило Министерство обороны утром во вторник.

    Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по украинским портам и судам, доставляющим грузы для нужд ВСУ, указало ведомство в Max.

    Минувшей ночью российские ударные беспилотники атаковали порт Южный. В результате был поражен сухогруз с грузом военного назначения для украинской армии.

    Кроме того, ударам подверглись объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки военной помощи.

    Накануне российская армия уничтожила танкер с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

    Неделей ранее ВС России атаковали два сухогруза с оружием для украинских подразделений.

    За прошлую неделю российские войска поразили два патрульных катера ВМС Украины, а также 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ.

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