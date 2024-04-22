Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.7 комментариев
El Pais: Танки Leopard не помогли Киеву из-за господства России в воздухе
El Pais: Танки Leopard не помогли Украине на фронте из-за господства России в воздухе
Источник украинской разведки заявил испанской газете El Pais о никчемной пользе танков Leopard, переданных Киеву Западом, на фронте из-за господства России в воздухе.
По данным издания, польза Leopard в зоне боевых действий нулевая, военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать ее с советской, передает ТАСС.
Также опрошенные военные отмечают неблагоприятную ситуацию в 47-й механизированной бригаде ВСУ, которая является «зеркалом слабости» украинской армии перед лицом российского господства на фронте.
Кроме того, в бригаде наблюдается небывалая ротация кадров, за последний год сменилось четыре командира.
По данным издания, общими проблемами в ВСУ являются нехватка арсенала и новобранцев. Закон о мобилизации позволит призвать на службу новых солдат, но они будут неопытными, в то время как российские военные накопили опыт и вооружение. Лишь украинский парк беспилотников замедляет продвижение РФ, отмечают источники издания.