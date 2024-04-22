El Pais: Танки Leopard не помогли Киеву из-за господства России в воздухе

El Pais: Танки Leopard не помогли Украине на фронте из-за господства России в воздухе

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, польза Leopard в зоне боевых действий нулевая, военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать ее с советской, передает ТАСС.

Также опрошенные военные отмечают неблагоприятную ситуацию в 47-й механизированной бригаде ВСУ, которая является «зеркалом слабости» украинской армии перед лицом российского господства на фронте.

Кроме того, в бригаде наблюдается небывалая ротация кадров, за последний год сменилось четыре командира.

По данным издания, общими проблемами в ВСУ являются нехватка арсенала и новобранцев. Закон о мобилизации позволит призвать на службу новых солдат, но они будут неопытными, в то время как российские военные накопили опыт и вооружение. Лишь украинский парк беспилотников замедляет продвижение РФ, отмечают источники издания.