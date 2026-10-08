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    8 октября 2026, 08:40 • Экономика

    Пополнение резервов ослабляет рубль

    Пополнение резервов ослабляет рубль
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Сверхдоходы от дорогой нефти заставили Минфин в шесть раз увеличить объем скупки валюты в октябре в пользу резервов. Однако для рубля этот фактор является крайне неприятным. Российская валюта начала снова слабеть после укрепления в сентябре. Ждут ли резкого обвала рубля эксперты?

    С 7 октября Минфин начала в увеличенном размере покупать валюту в ФНБ в рамках бюджетного правила. Покупки в этом месяце увеличены сразу в шесть раза сравнению с предыдущим месяцем. И это стало основной причиной ослабления рубля на этой неделе.

    «Когда на валютный рынок выходит крупный покупатель иностранной валюты, такой, как ЦБ РФ, действующий по поручению Минфина, рубль слабеет, а иностранная валюта дорожает», - говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global.

    Вторая причина - это традиционное снижение российской валюты в начале месяца после окончания налогового периода в конце предыдущего месяца, добавляет она.

    В августе рубль тоже ослаб из-за резкого увеличения покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, а в сентябре рубль смог немного укрепиться главным образом благодаря резкому сокращению покупок валюты Минфином, отмечает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    И вот с 7 октября по 6 ноября Минфин начал покупать валюту по 12,7 млрд рублей в день. Это более чем в шесть раз превышает сентябрьские покупки в 1,9 млрд рублей в день.

    «Резкий рост ежедневного объема покупок валюты Минфином означает, что спрос на иностранную валюту на рынке значительно увеличится. Это прямой фактор давления на рубль: Минфин забирает валюту с рынка, сокращая ее доступное предложение для других участников. Объемы покупок валюты в октябре станут самыми большими за последние три года, то есть Минфин перейдет от «осторожного» режима к «активному поглощению валюты», - говорит Потавин.

    Ослабление рубля - это уже тренд, причем, запущенный еще в июле, просто в сентябре была коррекция наверх, но теперь рубль вновь вернулся к падению, считает Мильчакова. Однако речь будет идти скорее о плавной девальвации без резких движений.

    «Возможно, что в третьей декаде октября падение рубля приостановится, во-первых, на фоне налогового периода, когда рубль традиционно растет, во-вторых, если Банк России примет решение снова оставить ключевую ставку без изменений на уровне в 14% годовых, как это было в сентябре.

    Если сигнал рынку будет жесткий, то есть регулятор заявит о возможном продолжении курса на ужесточение денежно-кредитной политики, тем более – не исключив повышения ключевой ставки, то рубль может вновь даже вернуться на уровень 82-83 рубля за доллар», - считает Мильчакова.

    По ее мнению, именно жесткая монетарная политика может стать главным фактором, который сдержит падение рубля, не допустив его сильной девальвации, хотя многие экспортеры, конечно, будут этим недовольны.

    «Наш прогнозный диапазон по курсу доллара на ближайший месяц — 84–91 руб. Если в ноябре ситуация измениться из-за роста НГД, то рубль может вновь укрепиться», - говорит Потавин.

    «Приток нефтедолларов, а точнее, «нефтеюаней», в ФНБ, безусловно, будет влиять на укрепление рубля, особенно в налоговый период. Однако прямо пропорциональной зависимости от динамики нефтяного рынка у российского рубля нет уже давно, тем более, что ценообразование на российскую нефть во многом зависит не только от рыночных, но и от геополитических факторов. В основном, на курс рубля влияет денежно-кредитная политика ЦБ РФ, а также покупки или продажи валюты Минфином по бюджетному правилу, плюс геополитика», - говорит Мильчакова.

    По ее словам, у правительства пока сохраняется линия на плавное ослабление рубля. «Крепкий рубль приводит экспортеров к убыткам, а целые отрасли - к технической рецессии в начале года, например, сталелитейную и угольную отрасли, да и сам бюджет при крепком рубле чисто математически получает меньше нефтяных доходов, поскольку баррель нефти в рублях при сильном рубле стоит дешевле.

    При этом для государства по-прежнему актуальна задача не допустить срыва рубля в неконтролируемое пике, как это было осенью 2023 и в декабре 2024 года, так как неконтролируемый обвал рубля будет сильным проинфляционным фактором»,

    - объясняет Мильчакова. Поэтому к концу 2026 года она не ждет большого обвала рубля, но и сильного укрепления тоже.

    «При слабом рубле растут нефтегазовые доходы, однако слишком низкий курс рубля повышает стоимость импорта, ускоряет инфляцию , что в свою очередь в рамках текущей политике ЦБ приводит к увеличению ключевой ставки», - замечает Мария Иванеева, директор по страхованию торговых кредитов брокера Mains.

    «По прогнозу Freedom Global, к концу декабря можно будет увидеть 90 рублей за доллар и примерно 100 рублей за евро. Однако, скорее всего, выше этих отметок доллар и евро в текущем году расти не будут. По мере снижения инфляции и постепенного восстановления экономического роста у рубля наверняка будет больше предпосылок к постепенному укреплению, чем к продолжению падения. Мы полагаем, что коридор в 80-90 рублей за доллар мог бы быть в настоящее время вполне оптимальным и для экспортеров, и для бюджета, и для населения. В целом очень важно, чтобы курс рубля был предсказуемым и без резких скачков в любую сторону», - заключает эксперт Freedom Global.

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