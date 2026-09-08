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    8 сентября 2026, 08:40 • Экономика

    Каким будет осенний курс рубля

    Эксперты объяснили падение рубля летом и спрогнозировали осенний курс

    Каким будет осенний курс рубля
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Летом российский рубль потерял почти 16 рублей к доллару. Быстрее всего он слабел в августе. Хотя обычно российская валюта начинает снижаться осенью. Однако на этот раз ситуация летом была нетипичная для России. Почему рубль ослаб и что ждать от валютного курса этой осенью?

    За три летних месяца 2026 года рубль потерял к доллару почти 16 рублей. Это минус 22%. Причем, в августе отмечается наибольшее ослабление. На на 7 сентября 2026 года курс доллара к рублю - 86,6 рубля, по данным Банка России.

    Эксперты отмечают целый ряд важных факторов, которые забирали валюту с рынка, что и способствовало ослаблению курса рубля в августе.

    Во-первых, это операции Минфина и ЦБ в рамках бюджетного правила. «В августе Минфин увеличил покупку валюты на внутреннем рынке примерно на 22% выше июльского уровня. Забирая валюту с рынка, регулятор сам способствует ослаблению курса рубля»,- говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    Одновременно снизился приток экспортной выручки на внутренний рынок. Почему это произошло? Снижение притока валюты в страну в августе объясняется тем, что экспортная выручка поступает с лагом в один-два месяца, а в июле были более низкие цены на российскую нефть, отмечает Сергей Клисенко, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

    Кроме того, морские отгрузки нефти из России в августе сократились, что привело к общему снижению объемов экспортных продаж, а значит и валютной выручки,

    говорит Потавин. По данным S&P Global, в августе морской экспорт нефти был сокращен на 12% по сравнению с июлем, при этом поставки сырья через черноморские порты снизились до 380 тыс. баррелей в сутки, что меньше в два раза по сравнению с июлем.

    Против рубля сыграл рост импорта и спроса на валюту от импортеров. России пришлось импортировать топливо для сглаживания его дефицита на внутреннем рынке. Это привело также к увеличение выплат по топливному демпферу и снижению нефтегазовых доходов бюджета, отмечает Клисенко. Властям пришлось компенсировать нефтяникам их потери из-за невозможности экспортировать топливо на мировые рынки, где держатся довольно высокие цены.

    «Нефтегазовые доходы снизились из-за роста топливного демпфера до 197 млрд рублей и обратного акциза на нефтяное сырье (107 млрд рублей). С июня 2026 года топливный демпфер работает также для импорта топлива и направлен на выравнивание стоимости привозного бензина со стоимостью на внутреннем рынке. Выплаты по акцизу направлены на модернизацию НПЗ и стимулирование производства топлива класса Евро 5 и выше», - объясняет Клисенко.

    Наконец, против рубля играет и высокая геополитическая напряженность. «Риски эскалации военного конфликта на Украине заставляют население и бизнес более активно покупать валюту, как защитный актив», - считает Потавин.

    По его мнению, эти же факторы - сокращение экспорта и геополитика - будут актуальными для определения динамики курса рубля и на осень этого года. При этом, Минфин с 7 сентября решил сократить покупку валюты на месяц с 6,5 млрд рублей до 2,5 млрд рублей в день, что должно несколько поддержать рубль.

    «В целом мы не ожидаем нового сильного падения курса российской валюты этой осенью. В сентябре допускаем стабилизацию курса рубля и даже небольшое его укрепление.

    Поэтому в сентябре-ноябре курс доллара, вероятно, будет торговаться в районе 83-88 рублей. Соответственно, курс евро может быть в диапазоне 95-101 рубля. Китайский юань в конце года мы ждем в районе 12,2-13,1 рублей», - говорит Потавин. К концу года курс доллара, вероятно, окажется в районе 87-90 рубля, курс евро в диапазоне 100-104 рубля, китайский юань - 12,5-13,2 рубля, прогнозирует эксперт.

    Аналитики «СберИнвестиций» базовым сценарием на сентябрь считают стабилизация курса рубля к доллару и юаню примерно около текущих уровней. Но есть риски. Во-первых, если экспорт физически просядет сильнее ожиданий из-за проблем с портовой инфраструктурой, то валюты на рынке может стать меньше. Во-вторых, геополитика снова может выйти на первый план. На фоне выборов в России и США инвесторы могут активнее уходить в валюту. Если эти риски реализуются, доллар может подняться до 90-95 рублей за доллар, считают в «СберИнвестиции». Но к концу года там ждут небольшого укрепления рубля - примерно до 85 рубля за доллар и 12,5 рублей за юань.

    В НРА менее оптимистично оценивают курс. «При сохранении дефицита бензина продолжительное время и росте физических объемов его импорта НРА ожидает, что курс рубля может продолжить плавное ослабление в течение сентября-октября, выйдя к уровню 90 рублей за доллар США и потенциально до 95 рублей к концу года», - говорит Клисенко.

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