Конфронтация с Западом подстегнула несырьевой экспорт России

Tекст: Ольга Самофалова

В прошлом году объем российского экспорта товаров неэнергетического сектора вырос на 9%, достигнув отметки в 1,7 трлн рублей, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной в Кремле.

«Главный драйвер – масштабная переориентация потоков с Запада на Восток и Юг. С 2021 года доля дружественных стран в экспорте взлетела почти в два раза – до 85%. Ключевыми партнерами стали Китай, Индия, Белоруссия и Казахстан. Второй фактор – рост промпроизводства, который обеспечил товарную базу для поставок», – говорит Юлия Катасонова, старший директор рейтингов нефинансовых компаний и ESG рейтинговой службы НРА.

При этом зависимость от недружественных рынков заметно снизилась. Если в 2021 году, по данным Минпромторга, на такие страны приходилось около 55% экспорта, то в 2025 году уже лишь 25%.

Главным каналом для экспорта российской продукции стал Китай, товарооборот с которым растет очень быстро. Помимо привычного топлива к китайским потребителям едут мясо, морепродукты, кондитерские изделия, товары химической и лесной промышленности, продукция высоких технологий и легкой промышленности, отмечала глава РЭЦ.

Благодаря продвижению российских брендов, китайские потребители все лучше знают российские молочные продукты, мясо, шоколад и детское питание.

Изменилась и архитектура доставки товаров из России в Китай. Теперь это в том числе прямые контейнерные поезда, которые идут через Казахстан и Монголию. В РЭЦ отмечают, что для небольших компаний-экспортеров из России организован специальный маршрут «Экспортный экспресс для МСП». Это регулярные отправки целых контейнерных поездов, куда собираются небольшие партии грузов от малого и среднего бизнеса с объемом груза от одного контейнера. Поезда идут напрямую в ключевые распределительные центры – Сиань, Циндао, Чэнду и Суйфэнхэ. Там производители могут хранить товар на льготных условиях и продавать его даже с одного лота. Так перевозят все, что угодно – от замороженного мяса и кондитерской продукции до продукции химпрома.

Главный вклад в рост несырьевого экспорта из России дали машиностроение, которое выросло на 28%, а также химия и металлургия. «Россия обеспечивала поставки электроэнергетического, нефтегазового и ж/д оборудования, где у нее есть достаточные компетенции. Продукция минеральных удобрений и химии показала исключительную устойчивость, сохраняя глобальную конкурентоспособность и востребованность даже в недружественных странах», – говорит Катасонова. «Металлургия поддерживалась спросом на цветные и черные металлы, а также высокими мировыми ценами на часть продукции», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

Экспорт, конечно, был бы невозможен, если бы внутри страны не росло производство. И в первую очередь уникальный результат показала обрабатывающая промышленность, которая прибавила за три года почти 23%, заявил на днях глава правительства Михаил Мишустин. По оценке Минэкономразвития, в 2025 году обрабатывающая промышленность выросла еще на 3,6% после сильного роста на 9,1% в 2024 году.

«Ситуация стала для нас особенной, когда «обработка» обогнала сырьевой сектор, так долго «тянувший» российский экспорт. Прорыв стал возможен благодаря импортозамещению, резко ускорившемуся под давлением санкций, массивным инвестициям, в капитал сектора было вложено более 21 трлн рублей, и структурной адаптации производственных цепочек», – говорит Катасонова.

«Это действительно сильный результат для российской экономики. Он уникален потому, что после 2022 года для промышленности базовым риском был как раз не рост, а спад на фоне санкций, ухода части поставщиков,

проблем с оборудованием, расчетами и логистикой. Вместо этого часть отраслей быстро заняла освободившиеся ниши на внутреннем рынке и затем начала активнее выходить на внешние рынки. То есть рост получился не только из-за высокой базы госспроса, но и из-за реальной перестройки промышленности», – считает Чернов.

В этом году ситуация может быть не такой радужной. «В первом квартале 2026 года несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) вырос на 8,2% – до 37,7 млрд долларов, то есть положительная динамика пока сохраняется. Но дальше многое будет зависеть от курса рубля, стоимости логистики, внешнего спроса, расчетов с партнерами и цен на металлы, удобрения и другую промышленную продукцию», – говорит Чернов.

Амбиции у России по росту ННЭ высокие. В плане стоит рост такого экспорта на 67% к 2030 году по сравнению с 2023 годом, прежде всего за счет расширения поставок промышленной продукции. Получится?

«Базовым инструментом для этого будет устранение системных ограничений. Необходимо развитие транспортных коридоров, портов и логистики на Восток и Юг, нужно расширить доступ к финансированию через льготное кредитование и страхование экспортных сделок. Нужна активная работа с барьерами в виде торговых ограничений и повышение технологичности продукции», – отмечает Катасонова.

В сторону Китая ведутся работы в этом направлении. В частности, модернизируют терминалы в Забайкальске, Артеме, Кани-Кургане.

Вместо сложных транзитных морских перевозок появляются более удобные прямые маршруты. Но еще требуется расширить «узкие места» на восточном направлении – на переходах Забайкальск, Махалино, Гродеково.

Упростит и убыстрит поставки нашей продукции в Китай также переход на электронный документооборот, считают в РЭЦ. Это особенно актуально для поставок рыбы, мяса, птицы – продукции, которая пользуется высоким спросом в Китае.

«Главная задача не просто больше продавать сырье с небольшой переработкой, а увеличивать экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью. Основные проблемы – это дорогая логистика, сложности с платежами, сертификация, нехватка сервисной сети за рубежом и высокая ключевая ставка внутри страны. Без решения этих вопросов рост будет, но выйти на плюс 67% будет сложно», – заключает Чернов.