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    31 октября 2024, 11:20 • Экономика

    Что мешает росту доходов России от неэнергетических товаров

    Что мешает росту доходов России от неэнергетических товаров
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Долгое время считалось, что Россия зарабатывает только на своих энергоресурсах. Однако в последние годы стал заметен весомый вклад неэнергетических товаров в структуру доходов страны. Президент Путин дал поручение правительству уточнить, какой потенциал у экспорта этих товаров до 2030 года и что надо сделать для его роста.

    Президент Владимир Путин поручил правительству уточнить прогноз неэнергетического экспорта до 2030 года и предложить меры по его увеличению. Срок поручения – до 1 апреля 2025 года.

    В Минпромторге разрабатывают новый нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Цель – увеличить к 2030 году долю несырьевого неэнергетического экспорта как минимум на две трети, а экспорт агропромышленного комплекса – в полтора раза.

    Россия в последние годы добилась серьезных успехов в неэнергетическом экспорте.

    «С начала 1990-х годов неэнергетический экспорт России рос медленно, но ускорился в 2000-х благодаря возросшему спросу на мировых рынках и высоким ценам на сырье, что обеспечивало валютные поступления и стимулировало другие отрасли. В 2010-х Россия активно работала над диверсификацией экспорта, снижая зависимость от энергоресурсов, и к 2020 году структура экспорта стала включать больше продукции агропромышленного комплекса, металлургии и химической отрасли», – отмечает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

    По его словам, активный рост неэнергетического экспорта начался в 2010-х и был поддержан государственной программой по развитию экспорта, включая программу «Международная кооперация и экспорт». Господдержка помогла продвижению наших несырьевых товаров за рубежом и созданию торговых механизмов.

    В итоге к 2021 году неэнергетический экспорт достиг рекорда в 194 млрд долларов, однако санкции 2022-2023 годов нанесли значительный ущерб. В 2023 году неэнергетический экспорт снизился до 146,3 млрд долларов против 190,4 млрд долларов в 2022 году. Это итог санкций и уменьшения спроса в Европе,

    объясняет Кабаков.

    Динамика российского несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) сильно зависит от мировых цен, говорит Александр Фиранчук, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской Академии. По его словам, в 2021-2022 годах ННЭ достиг рекордных уровней благодаря резкому росту цен на такие ключевые товары, как металлы, продовольствие и удобрения. Однако коррекция цен в 2023 году привела к снижению стоимости этого экспорта на 25% по сравнению с 2021 годом, тогда как в физических объемах спад был меньше – на 10%.

    Однако в 2024 году неэнергетический экспорт снова начал расти. За семь месяцев он вырос на 5% до 89,8 млрд долларов.

    «В 2024 году ожидается рост экспорта за счет усиления позиций России на азиатских и африканских рынках, а также развития внутренней промышленности и расширения ассортимента продукции»,

    – говорит Кабаков.

    Однако из-за ужесточения санкций Россия столкнулась с новыми вызовами. «Санкции, логистические трудности и проблемы с финансовыми транзакциями могут затруднить возвращение экспорта ННЭ к показателям 2021 года – на это может уйти около пяти лет. Сохранение позиций на рынках развитых стран, особенно в сегментах удобрений и ряда металлов, будет играть определенную роль», – считает Александр Фиранчук из Президентской Академии.

    Эксперт обращает внимание на экспорт высокотехнологичных товаров, сосредоточенных в сегментах машин, оборудования и группы «другие товары», который претерпел более значительное снижение в 2023 году. Экспорт этих товаров сократился на треть по сравнению с 2021 годом, а их доля в общем экспорте уменьшилась с 8,3% до 5,4%. Прогнозы показывают, что к 2030 году этот экспорт частично восстановится, достигнув примерно 6% от общего объема, говорит Фиранчук. «Проблемы с потерей зарубежных партнеров и прекращением поставок создают значительные препятствия не только для восстановления экспорта, но и для внутреннего производства. Компании вынуждены искать обходные пути для поставок ключевых комплектующих, что увеличивает затраты и сроки поставок и снижает конкурентоспособность продукции», – переживает Фиранчук.

    «Президент, на мой взгляд, своевременно поручил правительству уточнить прогнозы по неэнергетическому экспорту, – говорит Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова. – Российская экономика имеет потенциал для роста вне сектора энергетики в первую очередь в условиях глобального энергетического перехода. Из этого будут трансформироваться и активно развиваться такие отрасли, как высокие технологии, агропромышленный комплекс, производство, скажем, лития, а также добыча редкоземельных металлов и элементов. Например, рост в сфере ИТ достиг 15% по сравнению с 2023 годом, что свидетельствует о повышенном спросе на цифровизацию. Аграрный сектор также обеспечил положительную динамику: экспорт сельхозпродукции вырос на 12%. Эти изменения открывают новые возможности для диверсификации экономики и снижения энергетической составляющей».

    К перспективным направлениям для роста экспорта до 2030 года относятся агропромышленный комплекс, металлургия, IT и высокотехнологичная продукция, а также машиностроение, согласен Кабаков.

    В Российском экспортном центре отмечают, что дружественные страны Азии, Африки и Латинской Америки ждут от России поставок рядового промышленного сырья, сложного отраслевого и инфраструктурного оборудования, IT-решений, медикаментов, подвижного состава транспорта и т. д.

    «Эти российские товары будут рады видеть во многих странах, но для этого должна выстроиться новая промышленная база на отечественных технологических решениях»,

    – отмечают в пресс-службе РЭЦ.

    По данным РЭЦ, в странах постсоветского пространства высокий спрос на отечественные потребительские товары, в том числе на готовое продовольствие, стройматериалы, изделия из пластмасс, мебель, бытовую химию. Кроме того, развиваются поставки оборудования для энергетики и железных дорог. «Страны постсоветского пространства, ЕАЭС будут ключевыми рынками для многих российских товаров и в 2030 году, учитывая и тот факт, что в силу демографических причин спрос там будет расти быстрее, чем в России», – отмечают в пресс-службе РЭЦ.

    Большие ожидания связаны также со странами Глобального Юга, которым Россия готова предложить не только еду, энергоносители и промышленное сырье, но и товары и решения для полной модернизации всей инженерной, энергетической, транспортной, городской инфраструктуры, образовательные и медицинские услуги, IT-сервисы и многое другое, отмечают в РЭЦ.

    Товарооборот с дружественными странами уже вырос, и он сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был четыре года назад, отмечает пресс-служба Российского экспортного центра. Если в 2021 году на дружественные страны приходилось 60% российского несырьевого неэнергетического экспорта, то в настоящее время на них уже приходится 86% всех поставок из России.

    Однако есть сдерживающие факторы для дальнейшего роста ННЭ. Это логистические ограничения, недостаток финансовых инструментов для экспортеров и высокая конкуренция, указывает Кабаков.

    «Часть ограничений, мешающих переориентации экспорта, можно смягчить. Для решения логистических проблем необходимо развивать транспортную инфраструктуру и заблаговременно выявлять наиболее узкие места. Эффективность таких мер зависит от точности прогнозирования внешней торговли и определения перспективных направлений экспорта. Особое значение приобретает продуманная приоритезация железнодорожных перевозок с учетом добавленной стоимости и общих налоговых поступлений на единицу груза», – говорит Александр Фиранчук.

    Одна из проблем – это получить допуск для нашей продукции на новом рынке. «Многие из интересных нам стран защищают свой внутренний рынок высокими тарифами, в частности, Индия, ОАЭ, страны Африки. Но в промышленности они реализуют программы локализации (это наши возможности), такие проекты уже обсуждаются и даже реализуются в ряде стран. Все это наукоемкая, технологичная продукция, которая позволяет нашим поставщикам за счет обслуживания таких проектов закрепиться на целевом рынке на долгие годы», – отмечают в Российском экспортном центре.

    Также для роста ННЭ важна предсказуемая и обоснованная торговая политика. «В России активно применяются квоты и экспортные пошлины, которые стабилизируют внутренние цены и пополняют бюджет. Однако их длительное использование может снизить инвестиционную привлекательность и усложнить бизнес-планирование», – поясняет Фиранчук.

    Чтобы значительно увеличить доходы страны от неэнергетического сектора к 2030 году, необходимо усилить инфраструктуру, привлечь инвестиции в продукцию с высокой добавленной стоимостью, оптимизировать налоговые условия и выстроить защиту от валютных рисков, заключает Кабаков.

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    Что мешает росту доходов России от неэнергетических товаров

    Долгое время считалось, что Россия зарабатывает только на своих энергоресурсах. Однако в последние годы стал заметен весомый вклад неэнергетических товаров в структуру доходов страны. Президент Путин дал поручение правительству уточнить, какой потенциал у экспорта этих товаров до 2030 года и что надо сделать для его роста. Подробности

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