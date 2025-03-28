  • Новость часаМАК завершил расследование катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт: Украина системно нарушает энергетическое перемирие
    В Литве не смогли вытащить из болота утонувшую с экипажем из США боевую машину
    Суд вернул Долиной потерянную из-за мошенников квартиру
    Посольство РФ обвинило Лондон и Париж в попытке срыва урегулирования на Украине
    Кремль: Власти Украины утратили контроль над армией
    Карасин сообщил о спокойной реакции США на требование по SWIFT
    Песков: Путин не обсуждал с Трампом внешнее управление на Украине
    ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»
    Мнения
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    12 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

    0 комментариев
    28 марта 2025, 18:05 • Политика

    Отказ от энергетического перемирия толкает Украину к внешнему управлению

    Срывы энергетического перемирия толкают Украину к внешнему управлению

    Отказ от энергетического перемирия толкает Украину к внешнему управлению
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Анастасия Куликова

    В России заявили о праве не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае нарушений со стороны ВСУ. В пятницу Украина вновь атаковала станцию «Суджа», которая фактически полностью уничтожена. Как говорят эксперты, несоблюдение энергетического перемирия доказывает недоговороспособность киевской власти и подчеркивает актуальность идеи Владимира Путина о внешнем управлении Украиной под эгидой ООН.

    Россия сохраняет за собой право не исполнять мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае, если Киев его нарушает, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Соблюдение моратория, пояснил представитель Кремля, было бы нелогичным с учетом атак на российскую энергосистему.

    Песков подчеркнул, что российские Вооруженные силы продолжают выполнять приказ Верховного Главнокомандующего, но обратил внимание на продолжающиеся атаки со стороны Украины на российские объекты энергоснабжения.

    По данным Минобороны России, в пятницу около 10.20 по московскому времени вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли двойной удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области с использованием американских реактивных снарядов HIMARS. В результате сильного возгорания объект был фактически уничтожен.

    ГИС «Суджа» расположена в нескольких сотнях метров от границы с Украиной. Она была впервые подорвана 21 марта отступающими украинскими войсками. Эта станция считалась важным объектом энергетической инфраструктуры, через который до 7 августа 2024 года прокачивалось свыше 40 млн кубометров газа в сутки европейским потребителям. С августа прошлого года объект находился под контролем ВСУ и использовался ими в качестве логистического пункта.

    Кроме того, в пятницу российская противовоздушная оборона в Саратовской области сбила и перехватила 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа. Целью беспилотников была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

    В четверг в Белгородской области произошел прицельный артиллерийский обстрел объекта филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго», что привело к отключению электроснабжения в Шебекинском районе. А ранее украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области, Крыму и Краснодарском крае.

    Договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта. Российский лидер не только положительно откликнулся на инициативу Трампа, но сразу дал российским военным соответствующую команду. В этот момент в воздухе уже находились семь беспилотников, которые были нацелены на объекты энергетической инфраструктуры Украины, поэтому российские войска сбили их.

    На переговорах 25 марта Россия и США согласовали перечень объектов, на которые распространяется 30-дневный мораторий на атаки. В числе прочего запрет на удары коснулся нефтеперерабатывающих предприятий, нефте- и газопроводов с хранилищами, энергетической инфраструктуры.

    В четверг президент России заявил, что одна из главным проблем Украины заключается в большом влиянии на власть людей неонацистских взглядов. По его словам, различные формирования типа террористического и запрещенного в Росси «Азова» интегрируются в ВСУ, приобретают все больше оружия и «фактически начинают руководить страной». Это приводит к тому, что «гражданские органы власти, они сегодня на самом деле в соответствии с конституцией Украины не являются законными».

    В условиях этой фактической нелегитимности, подчеркнул Путин, неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей.

    В качестве одного из вариантов решения проблемы Путин предложил обсудить с США и европейскими партнерами возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. Так в свое время было в Восточном Тиморе, в некоторых частях бывшей Югославии и в Новой Гвинее.

    «Но это один из вариантов. И такая практика в работе Организации Объединенных Наций имеется, я уже некоторые примеры назвал. Но в целом мы приветствуем разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами. Только не за наш счет», – сказал президент во время встречи с личным составом атомного подводного крейсера «Архангельск».

    В экспертной среде говорят, что офис Зеленского продолжает демонстрировать недоговороспособность и системно нарушает соглашение об энергетическом перемирии. В связи с этим идея Путина о внешнем управлении Украиной получает особую актуальность.

    Как отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай», реализация инициативы Путина «зависит от того, как будет развиваться переговорный процесс и насколько адекватно смогут вести себя те, кто сейчас находится у власти в Киеве». За последние несколько недель офис Зеленского неоднократно демонстрировал, что он «слабо контролирует ситуацию, в том числе в своих головах».

    «Мы находимся внутри очень сложного многопланового процесса. Стороны ни на что не соглашаются сразу, а ведут диалог, в котором много тонкостей и деталей», – подчеркнул Бордачев, посчитав неудивительным появившиеся спекуляции в западной прессе по этой теме. «Не удивлюсь, если слова неназванного чиновника из Белого дома Reuters и вовсе выдумало. Тем более такое уже случалось», – добавил политолог.

    Военный аналитик Борис Рожин считает, что противник ни в чем себя не ограничивает, поэтому «было ожидаемо, что Украина перейдет к системному нарушению соглашения об энергетическом перемирии». «Это подсказывал в том числе прошлый опыт взаимодействия с Киевом: на протяжении последних 11 лет не была выполнена ни одна договоренность», – пояснил Рожин.

    По его словам, офис Зеленского продолжает демонстрировать недоговороспособность: «На этом фоне идея Владимира Путина о внешнем управлении Украиной звучит актуально. Речь может идти о смене «управляющего»: сейчас действия киевским властям диктуют те, кто им платит. Российский президент же предлагает действовать в рамках ООН».

    «Мы наблюдали очередную провокацию ВСУ, Киев делает все, чтобы разрушить любые договоренности Москвы и Вашингтона», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. По его словам, «противник откровенно не соблюдает энергетическое перемирие, а Зеленский доказывает свою недоговороспособность». «Поэтому никакой роли в мирном урегулировании у него нет и быть не может», – подчеркнул он.

    «Трудно сказать, ставят ли такие действия оппонентов под сомнение целесообразность продолжения энергетического перемирия, поскольку это прерогатива военно-политического руководства России. Но очевидно, что Москва будет учитывать в этом вопросе атаки ВСУ, подобные сегодняшней», – уточнил собеседник.

    Как бы то ни было, стоит учитывать еще один важный факт – все соглашения, которые сейчас могла бы утверждать нынешняя украинская власть, «не будут стоить чернил, которыми они написаны». «Более того, если сейчас искусственно на место Зеленского поставят условного Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов), он объявит все договоренности предшественника ничтожными», – приводит пример спикер.

    Таким образом, продолжает дипломат, срыв энергетического перемирия и недоговороспособность киевской власти подчеркивает целесообразность идеи о внешнем управлении Украиной. «Это поможет запустить электоральные процедуры и привести к власти дееспособное правительство. С ним можно будет выстраивать диалог и подписывать легитимные документы», – сказал Долгов.

    Главное
    Посольство: Данных о пострадавших при землетрясении в Таиланде россиянах нет
    Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области
    Российские войска освободили харьковское село Красное Первое
    Еврокомиссия заявила о необходимом для выборов на Украине условии
    ФСБ задержала жителя Десногорска за призывы «убивать русских»
    Появилось видео момента затопления батискафа с россиянами в Египте
    Группа «Мумий Тролль» отказалась от концертов в России

    Трамп перекроит мировой авторынок до неузнаваемости

    Новые пошлины США на импортные автомобили если не убьют европейский автопром, то лишат его статуса глобального экспортного хаба, считают эксперты. Китай в этом плане отделается чуть легче, однако и ему придется находить лазейки, чтобы попасть на американский рынок. Американцам придется смириться с ростом цен. А выиграть от торгового апокалипсиса в том числе может российский авторынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Визит к Макрону стал для Зеленского сеансом саморазоблачения

    В ходе своего двухдневного визита во Францию и участия в саммите союзников Украины Владимир Зеленский держался весело и бодро. При этом он наговорил таких вещей, которые обойдутся ему и Украине дорого. Счет за эти разговоры придет не только из Москвы, но и из Вашингтона. Подробности

    Перейти в раздел

    «Как только тебя освободили, ты – русский». Почему школьный учитель стал штурмовиком

    «Мои ученики, вчерашние дети, недавно подписали контракт и тоже ушли на фронт». Житель поселка Еленовка под Донецком, ветеран СВО Евгений Рассоха рассказал газете ВЗГЛЯД, как из школьного учителя превратился в штурмовика и как опыт спецоперации сказывается на его жизни сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    В гибели американских военных у границ России подозревают «капитана Болото»

    Целый экипаж американской боевой машины внезапно исчез в Литве, прямо рядом с белорусской границей – и уже звучат подозрения о том, что за этим якобы может стоять Россия. На самом деле перед нами, скорее всего, трагическая случайность. Винить за которую, однако, можно только тех, кто зачем-то отправил американских военных за тысячи километров от дома, в Прибалтику. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

    • Почему Зеленский повеселел и расхамился

      Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

    • Переговоры России и США. Что нового?

      По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............