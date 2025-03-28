Срывы энергетического перемирия толкают Украину к внешнему управлению

Tекст: Анастасия Куликова

Россия сохраняет за собой право не исполнять мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае, если Киев его нарушает, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Соблюдение моратория, пояснил представитель Кремля, было бы нелогичным с учетом атак на российскую энергосистему.

Песков подчеркнул, что российские Вооруженные силы продолжают выполнять приказ Верховного Главнокомандующего, но обратил внимание на продолжающиеся атаки со стороны Украины на российские объекты энергоснабжения.

По данным Минобороны России, в пятницу около 10.20 по московскому времени вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли двойной удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области с использованием американских реактивных снарядов HIMARS. В результате сильного возгорания объект был фактически уничтожен.

ГИС «Суджа» расположена в нескольких сотнях метров от границы с Украиной. Она была впервые подорвана 21 марта отступающими украинскими войсками. Эта станция считалась важным объектом энергетической инфраструктуры, через который до 7 августа 2024 года прокачивалось свыше 40 млн кубометров газа в сутки европейским потребителям. С августа прошлого года объект находился под контролем ВСУ и использовался ими в качестве логистического пункта.

Кроме того, в пятницу российская противовоздушная оборона в Саратовской области сбила и перехватила 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа. Целью беспилотников была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

В четверг в Белгородской области произошел прицельный артиллерийский обстрел объекта филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго», что привело к отключению электроснабжения в Шебекинском районе. А ранее украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области, Крыму и Краснодарском крае.

Договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта. Российский лидер не только положительно откликнулся на инициативу Трампа, но сразу дал российским военным соответствующую команду. В этот момент в воздухе уже находились семь беспилотников, которые были нацелены на объекты энергетической инфраструктуры Украины, поэтому российские войска сбили их.

На переговорах 25 марта Россия и США согласовали перечень объектов, на которые распространяется 30-дневный мораторий на атаки. В числе прочего запрет на удары коснулся нефтеперерабатывающих предприятий, нефте- и газопроводов с хранилищами, энергетической инфраструктуры.

В четверг президент России заявил, что одна из главным проблем Украины заключается в большом влиянии на власть людей неонацистских взглядов. По его словам, различные формирования типа террористического и запрещенного в Росси «Азова» интегрируются в ВСУ, приобретают все больше оружия и «фактически начинают руководить страной». Это приводит к тому, что «гражданские органы власти, они сегодня на самом деле в соответствии с конституцией Украины не являются законными».

В условиях этой фактической нелегитимности, подчеркнул Путин, неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей.

В качестве одного из вариантов решения проблемы Путин предложил обсудить с США и европейскими партнерами возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. Так в свое время было в Восточном Тиморе, в некоторых частях бывшей Югославии и в Новой Гвинее.

«Но это один из вариантов. И такая практика в работе Организации Объединенных Наций имеется, я уже некоторые примеры назвал. Но в целом мы приветствуем разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами. Только не за наш счет», – сказал президент во время встречи с личным составом атомного подводного крейсера «Архангельск».

В экспертной среде говорят, что офис Зеленского продолжает демонстрировать недоговороспособность и системно нарушает соглашение об энергетическом перемирии. В связи с этим идея Путина о внешнем управлении Украиной получает особую актуальность.

Как отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай», реализация инициативы Путина «зависит от того, как будет развиваться переговорный процесс и насколько адекватно смогут вести себя те, кто сейчас находится у власти в Киеве». За последние несколько недель офис Зеленского неоднократно демонстрировал, что он «слабо контролирует ситуацию, в том числе в своих головах».

«Мы находимся внутри очень сложного многопланового процесса. Стороны ни на что не соглашаются сразу, а ведут диалог, в котором много тонкостей и деталей», – подчеркнул Бордачев, посчитав неудивительным появившиеся спекуляции в западной прессе по этой теме. «Не удивлюсь, если слова неназванного чиновника из Белого дома Reuters и вовсе выдумало. Тем более такое уже случалось», – добавил политолог.

Военный аналитик Борис Рожин считает, что противник ни в чем себя не ограничивает, поэтому «было ожидаемо, что Украина перейдет к системному нарушению соглашения об энергетическом перемирии». «Это подсказывал в том числе прошлый опыт взаимодействия с Киевом: на протяжении последних 11 лет не была выполнена ни одна договоренность», – пояснил Рожин.

По его словам, офис Зеленского продолжает демонстрировать недоговороспособность: «На этом фоне идея Владимира Путина о внешнем управлении Украиной звучит актуально. Речь может идти о смене «управляющего»: сейчас действия киевским властям диктуют те, кто им платит. Российский президент же предлагает действовать в рамках ООН».

«Мы наблюдали очередную провокацию ВСУ, Киев делает все, чтобы разрушить любые договоренности Москвы и Вашингтона», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. По его словам, «противник откровенно не соблюдает энергетическое перемирие, а Зеленский доказывает свою недоговороспособность». «Поэтому никакой роли в мирном урегулировании у него нет и быть не может», – подчеркнул он.

«Трудно сказать, ставят ли такие действия оппонентов под сомнение целесообразность продолжения энергетического перемирия, поскольку это прерогатива военно-политического руководства России. Но очевидно, что Москва будет учитывать в этом вопросе атаки ВСУ, подобные сегодняшней», – уточнил собеседник.

Как бы то ни было, стоит учитывать еще один важный факт – все соглашения, которые сейчас могла бы утверждать нынешняя украинская власть, «не будут стоить чернил, которыми они написаны». «Более того, если сейчас искусственно на место Зеленского поставят условного Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов), он объявит все договоренности предшественника ничтожными», – приводит пример спикер.

Таким образом, продолжает дипломат, срыв энергетического перемирия и недоговороспособность киевской власти подчеркивает целесообразность идеи о внешнем управлении Украиной. «Это поможет запустить электоральные процедуры и привести к власти дееспособное правительство. С ним можно будет выстраивать диалог и подписывать легитимные документы», – сказал Долгов.