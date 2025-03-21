Эксперты назвали подрыв ГИС «Суджа» признанием Украины в собственной недоговороспособности

Tекст: Анастасия Куликова

ВСУ подорвали газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Объект расположен в Курской области, всего лишь в нескольких сотнях метры от границы с Украиной. В Минобороны произошедшее назвали «намеренной провокацией», совершенной с целью дискредитации мирных инициатив президента США. Следственный комитет России уже возбудил соответствующее уголовное дело по статье о совершении теракта.

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия ВСУ наглядно демонстрируют цену заверений Владимира Зеленского и его команды в контексте договоренностей о 30-дневном энергетическом перемирии, передает ТАСС. Позже в интервью журналисту Павлу Зарубину Песков добавил: «Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевским властям».

Подрыв ГИС «Суджа» не первый случай пренебрежения ВСУ к ранее оговоренному режиму. Двумя днями ранее украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, обеспечивающую перевалку топлива из железнодорожных цистерн в систему Каспийского трубопроводного консорциума. В результате действий противника возник пожар площадью в 10 тыс. кв. метров.

При этом удар был совершен через несколько часов после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого глава Белого дома выдвинул предложение об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер согласился с инициативой и дал военным соответствующий приказ.

После этого российская армия сбила семь собственных ударных БПЛА, запущенных для поражения энергетических объектов в Николаевской области. Шесть из них были ликвидированы ЗРПК «Панцирь», еще один – дежурным истребителем Воздушно-космических сил.

В экспертном сообществе отмечают, что удары ВСУ по энергетической инфраструктуре России в очередной раз подтверждают недоговороспособность Киева. Отмечается, что произошедшее может значительно скорректировать отношение США к Зеленскому, поскольку именно он показывает себя в качестве человека, не готового следовать мирным инициативам.

#{related«ГИС «Суджа» является точкой входа магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород с территории России на Украину. Через нее российский газ шел в Европу, однако с 1 января 2025 года транзит был остановлен», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Тем не менее труба все это время находилась под давлением, поскольку в ней сохранялись остатки газа. Этим и объясняется «огромный факел», возникший после удара ВСУ. Действия украинской стороны собеседник связывает с двумя факторами. Во-первых, это продолжение курса Киева по уничтожению инфраструктуры при отступлении.

«Противник до сих пор не предпринимал атак на ГИС лишь потому, что он контролировал Суджу. Сейчас, когда ВС России освободили город, в офисе Зеленского, видимо, испугались, что труба может быть использована российскими силами для операции, похожей на «Поток», – иронично отметил эксперт.

Но повторить данный маневр нашим бойцам было бы сложнее из-за потери эффекта неожиданности.

«Поэтому подрыв ГИС, вероятно, не имел военных целей», – считает аналитик. По его оценкам, причиной удара стали политические мотивы. «В действиях противоборствующей стороны можно усмотреть определенный сигнал европейцам», – уточнил он.

«Украина, фактически, повторяет действия администрации Джо Байдена в отношении «Северного потока». Тогда газопровод был взорван, чтобы лишить Европу дороги назад, к восстановлению прежних отношений с Россией», – детализировал собеседник.

На этом фоне Юшков вспомнил про недавний ультиматум Словакии к ЕС о необходимости восстановления транзита газа. В противном случае Братислава обещала блокировать решения союза по украинскому вопросу. «После подрыва ГИС «Суджа» в офисе Зеленского могут заявить о неисправности газопровода. Это станет причиной отказа от возобновления перекачки топлива», – допустил спикер.

«Что касается энергетического перемирия в зоне СВО: Россия уже подтвердила, что не будет наносить ударов по соответствующей инфраструктуре противника.

Со стороны Киева четких заявлений сделано не было. Я не удивлюсь, если на Украине ответственность за удар по ГИС переложат на Москву», – заключил Юшков.

«Произошедшая атака подтверждает критическую недоговороспособность текущего руководство республики», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

«Это обернется негативными последствиями для самого Киева. Теперь в Вашингтоне задумаются, может ли Зеленский вести переговоры, и правомочен ли он представлять Украину вообще. Все говорит о том, что этот человек становится абсолютно неуправляемым», – указал парламентарий.

Сенатор напомнил о будущих переговорах делегаций России и США в Саудовской Аравии, где, вероятно, появятся и украинские представители. «В этом контексте Белому дому важно учитывать, что за офисом Зеленского стоят Британия, Германия и Франция, чьи лидеры выступают за продолжение боевых действий против России», – акцентировал Джабаров.

Украина и страны ЕС с помощью терактов разрушают энергетическое перемирие,

подчеркнул Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. По его мнению, подрыв «Суджи» – это демонстративный шаг, которым оппоненты показывают, что для них договоренности Путина и Трампа ничего не значат.

Как считает эксперт, президент России, поддерживая инициативу американского коллеги, понимал: ВСУ будут саботировать соглашение. «Теракт показал, что разговаривать с Киевом и стоящими за ним европейскими странами бесполезно», – говорит Трухачев.

И более того, мы не можем быть уверены в том, что именно Зеленский отдал приказ об уничтожении ГИС, считает политолог Иван Лизан. «Можно предположить, что подрыв инфраструктуры стал итогом самовольной деятельности отступающих украинских военных. Однако

если это окажется правдой, тогда ситуация еще хуже и недоговороспособность Киева начнет создавать новые опасности.

Подобные выходки со стороны ВСУ как минимум свидетельствуют о том, что начальство в Киеве не контролируют их действий, так как станция должна была оставаться нетронутой. Таким образом Зеленский не может контролировать процесс соблюдения тех или иных соглашений», – отмечает эксперт.

«А значит обсуждать с ним какие-либо вопросы прекращения огня, пускай и частичного, бессмысленно. Для России это не стало новостью. Украинская сторона не раз подводила нас, например, в вопросах обмена пленными и срыва договоренностей в начальник этапах СВО. Да и до начала спецоперации Киев часто пытался обмануть Москву «на ровном месте». Теперь же этот нелицеприятный факт постепенно становится очевидным и для Вашингтона», – считает Лизан.

В свою очередь Андрей Исаев, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, добавляет: после подрыва ГИС все усилия Венгрии и Словакии по решению проблемы поставок российского газа в Европу теперь лишаются смысла. Для восстановления разрушенного, по оценкам специалистов, понадобится минимум 2,5 года.

По его словам, неважно, будет ли Зеленский нарушать энергетическое перемирие по собственной инициативе или потому, что он не в состоянии контролировать «атаманов своих банд». «В любом случае он недоговороспособен. Поэтому залогом прочного мира может стать только полный демонтаж режима кровавого клоуна, а в случае соглашения о временном прекращении огня необходимо договориться о карательных санкциях для Киева за каждое подобное нарушение», – резюмировал Исаев.