Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского

Эксперты оценили способность Трампа принудить Зеленского к энергетическому перемирию

Tекст: Евгений Поздняков,

Владимир Головашин

Украина при помощи трех БПЛА атаковала объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае. В Министерстве обороны произошедшее назвали «специально подготовленной провокацией» со стороны Киева, проведенной с целью подрыва мирных инициатив президента США. Удар был совершен через несколько часов после окончания переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

По данным ведомства, ВСУ пытались поразить объект в станице Кавказской. Данная инфраструктура обеспечивает перевалку нефти из железнодорожных цистерн в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате падения беспилотника на территории пункта разгерметизировался один резервуар.

Действия ВСУ стали причиной начала пожара площадью 1700 кв. м. Как сообщал оперативный штаб Краснодарского края, в ходе спасательных работ было эвакуировано 30 работников предприятия, никто из них не пострадал. К ликвидации возгорания оказались привлечены 105 человек и 45 единиц техники.

Напомним, 18 марта в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа были достигнуты договоренности об энергетическом перемирии в зоне СВО сроком на 30 дней. Данную инициативу предложил президент США. Российский лидер поддержал предложение, распорядившись прекратить удары по объектам электрогенерации на Украине.

В тот же день российская армия сбила семь собственных ударных БПЛА, ранее запущенных с целью поражения энергетической инфраструктуры в Николаевской области. Шесть из них были ликвидированы ЗРПК «Панцирь», а еще один – дежурным истребителем ВКС. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, тем самым Москва доказала готовность соблюдать достигнутые договоренности.

Позже спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в интервью для телеканала Fox News заявил, что в воскресенье, 23 марта, в Джидде будут обсуждаться «некоторые детали» прекращения огня на Украине. Он добавил, что между сторонами уже состоялся «очень хороший разговор» о том, что для этого необходимо. Позже агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский якобы согласился соблюдать перемирие в энергетике.

Однако в экспертном сообществе полагают, что основной проблемой для реального достижения перемирия станут вопросы контроля действий ВСУ и властей Украины. Главным «контроллером» офиса Зеленского могут выступить США, однако даже у Вашингтона здесь недостаточно рычагов влияния – и это несмотря на то, что власти Украины должны быть заинтересованы хотя бы в частичном восполнении энергодефицита.

«Текущее состояние украинской энергетики можно описать как плачевное. За последний год страна превратилась в нетто-импортера электричества. От коллапса республику спасает лишь резкое падение числа бытовых потребителей», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Сейчас на Украине практически полностью уничтожен тепловой сегмент генерации. Выведен из строя Харьковский энергетический узел. С серьезными повреждениями столкнулись Трипольская и Приднепровская ТЭЦ. Кроме того, значительно осложнена работа станций на западе страны», – добавил он.

«При этом наши удары по энергетической системе Украины до сих пор сохраняли гуманистический характер.

Например, мы не били по плотинам ГЭС, концентрируясь лишь на выведении из строя их машинных залов. То есть мы оставляли противнику возможность быстрого восстановления инфраструктуры в случае начала мирных переговоров», – акцентирует собеседник.

«Кроме того, нетронутым остался атомный сектор украинской энергетики. Фактически, на данный момент республика живет за счет оставшихся ГЭС и АЭС. Подобный подход как раз и гарантировал сохранение света в домах украинских граждан», – отмечает эксперт.

«Что касается энергетического перемирия, то нам, прежде всего, необходимо ответить на вопрос: как можно контролировать выполнение достигнутых договоренностей? Теоретически, заниматься фиксацией нарушений оговоренного режима могут обе стороны: Россия и Украина. Сделать это достаточно просто, тем более, все фото- и видеоматериалы ударов быстро утекают в Сеть», – рассуждает он.

«То есть обосновать факт необходимости привлечения к ответственности нарушителя труда не составит.

Но кто может выступать в качестве "судьи"? Теоретически, на такую роль могут претендовать США. Сумеют ли они выполнить данную задачу, станет понятно уже в ближайшее время», – полагает собеседник.

«Ударом по нефтебазе в Краснодарском крае Зеленский уже показал, что перемирие ему не интересно. Отказаться от него он не может по политическим причинам, поэтому он решил нанести удар до того, как решение вступит в силу. Штаты в данном случае могут попробовать обозначить некоторые карательные меры. Например, ограничить военные поставки или отказаться от передачи Киеву разведданных, как это было недавно», – говорит эксперт.

«Но это, фактически, единственный рычаг давления на офис Зеленского. Если Штаты им воспользуются, методов воздействия на Украину у Белого дома не останется. Скорее всего, американцы попытаются прокатить Киев на регулярных "качелях угроз", чтобы посадить офис Зеленского на короткий поводок», – считает Анпилогов.

В целом же в последние месяцы Россия не прибегала к масштабным ударам по украинской системе энергетики,

напоминает экономист Иван Лизан. «То есть Москва не преследовала цели полностью лишить Украину электричества. Однако ситуация в республике сложная. Из-за этого правительству пришлось докупать мощности в Евросоюзе. До начала СВО Украина могла вырабатывать около 55 ГВт электричества. К текущему моменту этот показатель упал до 19. При этом 5-6 ГВт приходятся исключительно на перетоки со стороны ЕС. Соответственно уровень самообеспечения республики в этой сфере снизился почти в три раза», – отмечает эксперт.

«Также Украина практически полностью лишилась маневровых мощностей, серьезно просели показатели ветряной и солнечной генерации. В связи с этим правительство начало ограничивать промышленное потребление электричества. В принципе, Россия поразила все объекты, до которых хотела дотянуться», – рассуждает собеседник.

«Разумеется, Киев пытался наносить ответные удары. Офис Зеленского сумел "пощипать" нашу нефтеперерабатывающую инфраструктуру,

однако точно оценить нанесенный ущерб на текущий момент невозможно, поскольку многие данные остаются засекреченными. По косвенным показателям можно считать, что урон относительно невелик», – уточняет он.

«Если бы у России в этом секторе начались серьезные проблемы, Москве бы пришлось запрашивать дополнительные объемы бензина из Белоруссии. Но такого не происходило. Вполне возможно, что Украина в обход оговоренного перемирия попытается продолжить бить по нашим объектам», – считает эксперт.

«Но для нас данная ситуация имеет в большей степени дипломатическое значение. Реагировать на действия офиса Зеленского до того, пока США не попытаются принять меры, бессмысленно. Но мы продемонстрировали серьезность намерений: остановили свои же БПЛА, целью которых выступали объекты генерации противника», – говорит собеседник.

«Теперь ход за Штатами. Если им удастся осадить офис Зеленского путем угрозы прекращения военных поставок – хорошо. В противном случае Вашингтон сумеет окончательно убедиться в том, что в урегулировании не заинтересован именно Киев, а не Москва», – заключил Лизан.