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    Главные города США начинают строительство коммунизма
    Стратегия Путина вынудила американцев усадить Киев за стол переговоров
    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства
    Врач: Борьба с «зимним авитаминозом» способна сделать человека больным
    Переговоры Путина и Лукашенко завершились
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    Рябков воздержался от оценки первого дня переговоров в Абу-Даби
    Летевшие в Петербург рейсы приземлились в Хельсинки
    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    22 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    18 комментариев
    11 ноября 2026, 05:50 • Новости дня

    Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку»

    Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили адскую перепалку на повышенных тонах

    Tекст: Антон Антонов

    В минувшие выходные премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп устроили «адскую перепалку на повышенных тонах», сообщил источник, знакомый с ходом беседы.

    Сложный телефонный разговор между лидерами США и Израиля прошел на фоне разногласий двух государств по поводу возобновления конфликта с Ираном, пишет Ynet.

    Источники издания охарактеризовали беседу как напряженную дискуссию на повышенных тонах.

    «Фейковые новости, полная чушь», – заявили в канцелярии премьер-министра Израиля в ответ на вопрос о скандале.

    В ведомстве подчеркнули, что беседа не носила конфронтационного характера. Факт разговора подтвердил высокопоставленный израильский чиновник, который также опроверг слова источников о тяжелой дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме.

    Поражение республиканцев на промежуточных выборах связывают с недовольством ходом конфликта с Ираном.

    10 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине

    Политолог Мартынов: Европейцы не готовы к конструктивному диалогу по Украине

    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сейчас европейские лидеры не демонстрируют готовности к конструктивному обсуждению урегулирования по Украине. Однако в будущем возможно их включение в большой дискурс, касающийся новой архитектуры безопасности Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее СМИ сообщили, что США настаивают на включении ЕС в мирные переговоры по украинскому кризису.

    «Нынешняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби – это часть объемного процесса по созданию новой архитектуры безопасности в Европе», – обратил внимание Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, продолжится обсуждение этой концепции уже на саммите АТЭС, в котором примут участие президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин.

    Говоря о европейцах, в последние дни так активно стремящихся стать частью переговорного трека, Мартынов отметил: «На данном этапе было бы странно включать их в процесс. Ведь лидеры ЕС сегодня даже не способны защитить национальные интересы собственных стран».

    «В первой половине прошлого века именно фатальные ошибки нескольких руководителей стран Европы привели к началу обеих мировых войн. Мы не хотим повторения подобных сценариев», – добавил эксперт.

    Политолог напомнил и про «недальновидную и опасную позицию европейских элит, приводящую лишь к эскалации украинского кризиса». «Впрочем, желание президентов и премьеров региональных государств принять участие в переговорах объяснимо и понятно», – подчеркнул аналитик.

    Между тем, продолжил он, в Москве неоднократно говорили, что поднимут трубку при звонке от европейских коллег. Лишнее тому доказательство – беседа Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. «Так что вполне можно допустить, что в перспективе какой-то обмен мнениями по ключевым вопросам будет возможен, но скорее на уровне экспертов», – считает Мартынов.

    «Кроме того, возможно включение лидеров стран ЕС в дискурс уместно на финальных этапах претворения в жизнь сформированной концепции новой архитектуры безопасности», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что Белый дом настаивает на том, чтобы Россия позволила Европе присоединиться к следующему раунду переговоров по Украине. С подобной инициативой выступят спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с Россией и Украиной в Абу-Даби, пишет издание Politico со ссылкой на официальных лиц США, пожелавших остаться неназванными.

    В публикации утверждается, что Кушнер и Уиткофф хотят ускорить темп переговоров и сделать нынешнюю встречу последней, проведенной без полноценного участия европейских представителей. «Нам нужна Европа за столом переговоров», – сказал один из американских чиновников.

    Впрочем, по другим данным, европейские страны сами настаивают на том, что Европа должна иметь право голоса в любом соглашении, касающемся урегулирования украинского кризиса, сообщает Al Jazeera. Об этом заявили главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Британии на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

    «Европейские представители должны сидеть за столом переговоров. Без Европы не может быть принято никакого решения», – сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. При этом он выразил уверенность в том, что «нет необходимости вносить фундаментальные изменения в архитектуру региональной безопасности».

    В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его полностью устраивает нынешняя форма украинского независимого государства. Так французский дипломат прокомментировал слова Трампа, что после урегулирования конфликта Украина может получить другие очертания.

    Со своей стороны, замглавы российского МИД Александр Грушко указал, что Евросоюз сам исключил себя из переговорного процесса. Причинами он назвал финансовую, политическую и военную поддержку Киева, а также подготовку НАТО и ЕС к большому столкновению с Россией.

    Дипломат напомнил слова Путина о возможных посредниках. Глава государства отмечал, что лично предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому доверяют и который избегал грубых высказываний в адрес Москвы.

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    10 ноября 2026, 16:54 • Новости дня
    Лавров пошутил про самолеты прибывших к месту переговоров в ОАЭ европейцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос зарубежного корреспондента об участии слетевшихся в ОАЭ представителей европейских стран в переговорах.

    На пресс-конференции журналист спросил, почему Москва не допускает за стол переговоров европейцев, слетевшихся в Абу-Даби, передает ТАСС. Представитель прессы уточнил, что «чуть ли не все европейские страны» уже представлены в месте проведения переговоров России, США и Украины.

    «Вы предлагаете сбивать самолеты?» – пошутил в ответ глава российской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении Евросоюза направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины на предстоящих переговорах.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках европейских стран войти в переговорный процесс по украинскому конфликту.

    До этого глава российского внешнеполитического ведомства сравнил с роялем в кустах внезапное появление европейских представителей на переговорах американских посланников с украинской стороной в Киеве.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о проработке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Рубио: Трамп хочет провести саммит России, США и Китая по ядерному оружию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп намерен провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

    «Президент хочет, чтобы такая встреча состоялась, если возможно. Мы считаем, что это должно быть возможным, и среди тем, он считает, что нужно обсуждать статус ядерного оружия в мире», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    По его словам, стороны уже прорабатывают рамки будущих переговоров, в скором времени ожидается появление новостей по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о согласовании повестки возможных переговоров глав трех государств на полях саммита АТЭС.

    В начале месяца Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым перспективу контакта американского и российского лидеров.

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    10 ноября 2026, 16:28 • Новости дня
    Делегации России, США и Украины покинули место переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская, американская и украинская делегации покинули место проведения переговоров в Абу-Даби.

    Делегаты уехали с места встречи в сопровождении полицейских автомобилей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности. На встрече российская и украинская делегации использовали для общения русский язык.

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    10 ноября 2026, 15:18 • Новости дня
    Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Mehr: Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в церемонии принял участие начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи, сообщило агентство Mehr.

    В ходе торжественной церемонии открытия состоялся инспекционный осмотр объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr. На мероприятии присутствовали начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи и командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави.

    Отмечается, что военачальники провели детальный осмотр одного из новых подземных ракетных комплексов и проверили его готовность к выполнению боевых задач. Официальный представитель Корпуса стражей Хосейн Мохеби заявлял, что Тегеран полностью снял ранее существовавшие ограничения на дальность полета баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил о неспособности США обрушить иранскую экономику.

    В субботу Иран отменил ограничения на радиус действия своего ракетного арсенала.

    На прошлой неделе бойцы КСИР ликвидировали члена террористической ячейки в провинции Систан и Белуджистан.

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    10 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Microsoft выступила против запрета китайских компонентов для дата-центров

    Reuters: Microsoft призвала Трампа не запрещать детали из КНР для дата-центров

    Tекст: Денис Тельманов

    Корпорация Microsoft пытается убедить президента США Дональда Трампа отказаться от планов по запрету импорта китайских компонентов для центров обработки данных в сфере искусственного интеллекта, пишет агентство Reuters.

    Microsoft призывает администрацию Трампа отказаться от запрета на импорт из Китая оптических приемопередатчиков, используемых в центрах обработки данных с ИИ, пишет Reuters.

    Технологические компании предупреждают, что запрет на поставки таких компонентов может существенно замедлить строительство центров обработки данных и подорвать позиции США в гонке искусственного интеллекта.

    В настоящее время Microsoft строит в США 35 центров обработки данных, еще 134 объекта находятся на стадии планирования. В сентябре представители компании обсуждали возможные последствия ограничений с сотрудниками Белого дома и Совета национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2026 года советник президента России Антон Кобяков заявил о потере Вашингтоном лидерских позиций в глобальной технологической гонке с Пекином.

    Летом Вашингтон собрался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.

    В 2025 году президент США Дональд Трамп снял запрет на экспорт чипов H200 компании Nvidia для одобренных клиентов в Китае.

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    10 ноября 2026, 12:33 • Новости дня
    Рейтинг одобрения Трампа закрепился на рекордно низком уровне

    Reuters: Рейтинг одобрения Трампа среди американцев остался на уровне 32%

    Tекст: Ольга Иванова

    Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа сохранился на рекордно низкой отметке из-за недовольства американцев ростом цен.

    Деятельность Дональда Трампа на посту главы государства одобряют 32% американцев, пишет Reuters. Этот показатель остался неизменным по сравнению с предыдущими опросами и лишь на один процентный пункт превышает исторический минимум, зафиксированный в середине октября.

    Падение рейтингов президента негативно сказалось на результатах Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах. Партия потеряла контроль над обеими палатами Конгресса США, потерпев сокрушительное поражение.

    Работу главы Белого дома по борьбе с ростом стоимости жизни одобрил лишь 21% опрошенных. Инфляцию подстегнуло резкое подорожание топлива, которое произошло после начала военных действий против Ирана в феврале.

    Миграционную политику американского лидера поддерживают 38% респондентов, а экономический курс – 25%. На прошлой неделе глава государства назначил новым руководителем аппарата Белого дома Стивена Миллера, который считается главным архитектором программы по массовой депортации мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп назвал результаты промежуточных выборов в Конгресс огромным шагом назад в американской истории.

    Потерю поддержки главы государства среди значительной части мужского электората сочли причиной поражения республиканцев.

    В прошлом месяце рейтинг одобрения американского лидера снизился до исторического минимума в 31%.

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    10 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    Канада повторно ввела санкции против 11 компаний Ирана

    Канада повторно ввела санкции против 11 компаний Ирана за ядерную программу

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Канады приняли решение возобновить санкции в отношении 11 иранских компаний за их предполагаемое участие в ядерной программе Тегерана, заявила глава канадского МИД Анита Ананд.

    «Министр иностранных дел Анита Ананд сегодня объявила о возобновлении канадских санкций в отношении 11 иранских организаций <…> за содействие деятельности, которая может привести к распространению ядерного оружия, а также содействие разработке баллистических ракет», – передает ТАСС сообщение канадского МИД.

    Отмечается, что эти организации были исключены из санкционных списков 10 лет назад в рамках выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий.

    Теперь с учетом нового решения Оттава ввела уже 25 раундов антииранских санкций. С 2010 года под них попали более 500 физических и юридических лиц.

    В октябре Канада также восстановила действие санкций Совета Безопасности ООН в отношении Ирана, включающих запрет на экспорт и импорт ядерных материалов, технологий и оборудования для баллистических ракет.

    Также было введено эмбарго на поставки оружия и возобновлен запрет на обслуживание иранских судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Иран впервые за 48 лет взыскал компенсацию с США за введенные санкции.

    Минфин США включил в санкционные списки греко-панамскую юридическую фирму и связанных с ней лиц за помощь Ирану.

    Соединенные Штаты расширили санкции против якобы связанных с Ираном физических лиц, компаний и судов.

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    10 ноября 2026, 10:42 • Новости дня
    Саудовский нефтепровод «Восток – Запад» вновь подвергся атаке

    Атака вызвала пожар на ключевом нефтепроводе Саудовской Аравии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Нефтепровод «Восток – Запад» в Саудовской Аравии, имеющий ключевое значение для экспорта нефти, подвергся новой атаке в районе Медины, сообщило Министерство энергетики королевства.

    Удар вызвал «ограниченный пожар», который удалось потушить, передает Al Jazeera со ссылкой на Саудовское агентство печати (SPA). «Сообщений о травмах или погибших не поступало, работа трубопровода не пострадала», – сообщил чиновник министерства.

    Кто стоит за атакой, не уточняется, однако инцидент произошел на фоне активизации боевых действий между коалицией во главе с Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Нефтепровод длиной 1,2 тыс. км, позволяющий обходить Ормузский пролив, имеет критическое значение на фоне ограничений в регионе из-за конфликта вокруг Ирана.

    Во вторник представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил об уничтожении баллистической и крылатой ракет, выпущенных хуситами по Эр-Рияду, а также еще одной ракеты, летевшей на юг страны. По данным AFP, в столице были слышны взрывы, жителей призвали укрыться из-за воздушной угрозы.

    В ответ коалиция нанесла авиаудары по газовому объекту и зданию нефтяной компании в столице Йемена Сане, контролируемой хуситами. Накануне мятежники заявили об атаке на деловой район Эр-Рияда, где в результате падения обломков получило повреждения здание компании Aramco.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция уничтожила две выпущенные йеменскими хуситами по Эр-Рияду ракеты. В прошлом месяце правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» заявило об ударах по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии. В сентябре МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке беспилотников из Ирака на нефтепровод «Восток – Запад».

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    10 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Глава МИД ОАЭ: Абу-Даби продолжит усилия для решения кризиса на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенные Арабские Эмираты намерены и в дальнейшем прилагать усилия для политического решения конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел страны Абдалла бен Зейд Аль Нахайян.

    На открытии трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины он подчеркнул, что устойчивые решения конфликтов могут быть найдены только путем диалога и деэскалации, сообщает РИА «Новости».

    «Мы подтверждаем приверженность продолжению усилий, направленных на достижение политического урегулирования кризиса на Украине», – приводит Sky News Arabia слова главы МИД ОАЭ.

    Переговоры начались во вторник в Абу-Даби. Абдалла бен Зейд Аль Нахайян обратился к участникам со вступительным словом, после чего покинул зал заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вместе с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном сели за стол переговоров между российской и украинской делегациями в Абу-Даби.

    Накануне Пекин призвал сохранить позитивную динамику переговоров. В тот же день украинская делегация направилась в Абу-Даби для участия во встрече по урегулированию конфликта.

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    10 ноября 2026, 13:26 • Новости дня
    Страны Персидского залива решили создать военный командный пункт в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры обороны стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) одобрили открытие передового командного пункта Единого военного командования в Кувейте, сообщил генеральный секретарь организации Джасем аль-Будайви.

    Участники объединения также договорились выделить соответствующие силы для нового командного пункта, передает РИА «Новости» со ссылкой на кувейтскую медиасеть Sarmad.

    «На сегодняшнем заседании министры обороны одобрили открытие передового командного пункта Единого военного командования на территории Кувейта и выделение для него соответствующих сил», – заявил аль-Будайви.

    Соответствующее решение было принято в Манаме на 23-й сессии Совета совместной обороны стран ССАГПЗ. Председателем заседания выступил министр обороны Бахрейна Абдалла бен Хасан ан-Нуайми.

    Генсек организации добавил, что на повестке дня также находились важные решения, призванные углубить военное сотрудничество и интеграцию стран ССАГПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко обсудил ситуацию в Персидском заливе с послом Катара в Москве Ахмедом Бен Насером Аль Тани.

    В прошлом месяце Катар заявил о готовности арабских стран Персидского залива к созданию новой региональной архитектуры безопасности.

    В прошлом году глава МИД Кувейта Абдалла аль-Яхья подчеркнул значимость начала Стратегического диалога между Россией и ССАГПЗ.

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    10 ноября 2026, 16:27 • Новости дня
    Ирак не пустил самолет сборной Ирана из-за санкций США

    Reuters: Самолету со сборной Ирана по футболу запретили посадку в Ираке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление гражданской авиации Ирака запретило самолету со сборной Ирана по футболу совершить посадку в Басре из-за санкций США, введенных в отношении иранских авиакомпаний, пишет агентство Reuters.

    Сборная Ирана направлялась в Басру для участия в турнире четырех стран, сообщает Reuters со ссылкой на представителей аэропорта. Самолет вернулся в Иран, теперь команда будет добираться до Басры наземным транспортом.

    Помимо сборной Ирана, на турнире четырех стран также сыграют команды Ирака, Ливана и Палестины.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле из-за санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Азербайджан полностью прекратил обслуживание рейсов авиакомпаний Ирана из-за новых американских санкций.

    Минфин США расширил ограничительные меры против авиаперевозчиков за связи с Тегераном.

    Летом американские власти разрешили иранским футболистам прибыть на матч чемпионата мира за два дня до игры.

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    10 ноября 2026, 11:05 • Новости дня
    Маск и глава Mastercard вошли в делегацию Трампа на саммит АТЭС в Китае

    SCMP: Маск и Мибах присоединились к делегации Трампа на АТЭС в Шэньчжэне

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск и глава Mastercard Майкл Мибах войдут в делегацию президента США Дональда Трампа на саммит АТЭС в Шэньчжэне, тогда как участие главы Nvidia Дженсена Хуанга осложнило расследование о связях с иностранной разведкой.

    К саммиту АТЭС, который пройдет на следующей неделе в китайском Шэньчжэне, к делегации президента США Дональда Трампа должны присоединиться несколько ведущих американских бизнесменов, включая главу Tesla и SpaceX Илона Маска и исполнительного директора Mastercard Майкла Мибаха, пишет South China Morning Post.

    Руководитель Nvidia Дженсен Хуанг, по данным издания, вел переговоры об участии в поездке, однако его присутствие на саммите оказалось под вопросом на фоне расследования предполагаемых связей с иностранной разведкой и скандала, затронувшего компанию и технологическую отрасль в целом; при этом Пекин назвал выдвинутые обвинения «неподтвержденными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп выступил в защиту генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга на фоне расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    Трамп сообщил о намерении провести в Китае переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС.

    Россия, США и Китай начали обсуждение повестки возможной встречи лидеров трех стран перед этим саммитом.

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    10 ноября 2026, 18:46 • Новости дня
    Посольство России выразило соболезнования из-за взрыва на заводе в Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Турции выразило искренние соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва и пожара на металлургическом комбинате в турецкой провинции Измир.

    «С глубоким сожалением встретили сообщения о взрыве и пожаре на металлургическом заводе в измирской промышленной зоне Алиага, в результате которых погибли и пострадали турецкие граждане. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, желаем скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник число жертв трагедии в Измире увеличилось до 18. В рамках расследования взрыва на металлургическом заводе выдали ордера на задержание 11 человек.

    В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели 16 человек.

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    10 ноября 2026, 14:52 • Новости дня
    В Ираке десятки учениц школы попали в больницу с признаками удушья

    INA: В Ираке десятки учениц школы попали в больницу с признаками удушья

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В иракской провинции Майсан 61 школьница доставлена в медицинское учреждение из-за проблем с дыханием после предполагаемой утечки хлора на близлежащем промышленном объекте.

    Инцидент произошел в подготовительной школе «Аз-Захра», передает ТАСС со ссылкой на агентство INA.

    Врачи оценивают состояние пострадавших учениц как легкое или средней степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь. В настоящее время компетентные органы проводят расследование происшествия в учебном заведении.

    Местные власти распорядились сформировать специальную комиссию для установления причин утечки хлора, источник которой находится на соседнем предприятии. Ровно неделю назад из этой же школы в больницу попали 59 человек из-за подозрений на аналогичное отравление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре после массового отравления в Каневском районе Кубани госпитализировали нескольких школьников.

    В марте в Башкирии девять детей отравились хлором после купания в частном заведении.

    В прошлом году в Якутии 13 детей пострадали от отравления хлором во время посещения бассейна.

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