В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после пожара в Хабаровском крае
Дети попали в больницу с отравлением угарным газом после пожара в Хабаровском крае, один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в региональной прокуратуре.
«Дети получили лёгкое отравление угарным газом и госпитализированы в районную больницу. Ребенок 2023 года рождения в тяжелом состоянии доставлен в детскую краевую больницу», – сообщило ведомство в «Максе».
На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор района имени Лазо Никита Кобзарь.
Надзорное ведомство организовало проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и соблюдения требований пожарной безопасности местными властями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду главк МЧС по Хабаровскому краю сообщил о госпитализации шестерых детей после пожара в жилом доме в селе Новостройка.
Дети были оставлены дома без присмотра.