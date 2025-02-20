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Против педагога в Самаре открыто уголовное дело из-за пощечины ученику
Следователи открыли уголовное дело в отношении учительницы из Самары из-за пощечины школьнику
Следователи возбудили уголовное дело против педагога из Самары, которая, как свидетельствует опубликованная в Сети видеозапись, дала пощечину ученику, сообщает СУСК России по Самарской области.
На опубликованном в соцсетях видео учительница во время конфликта с учеником дала ему пощечину. Инцидент произошел в одной из школ в поселке Управленческом городского округа Самара. Причины конфликта не сообщается, передает РИА «Новости».
Расследование проводится Следственным отделом по Красноглинскому району города Самары. Уголовное дело открыто по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщается в Telegram-канале СУСК России по региону.
Прокуратура Самарской области проводит собственную проверку инцидента с привлечением специалистов городского департамента образования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре ученик сломал нос учителю на уроке в нижегородской школе; в Екатеринбурге учительница биологии ударила ученика восьмого класса за его поведение на уроке. В ноябре в чебоксарской школе №63 шестиклассник угрожал ученикам и учителям ножом.