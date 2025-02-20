  • Новость часаГенштаб: Освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области
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    Армия России готова выбить «курский козырь» из рук Зеленского
    Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
    Вашингтон заявил о желании вернуть потраченные на Украину деньги
    Автопроизводитель из Кореи заявил о начале сборке кроссоверов в России
    Песков: Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов
    Вэнс сделал предупреждение Зеленскому
    Путину показали док-станцию для вертолетных БПЛА
    Шольц объявил сторонников роста помощи Киеву «провинциальными придурками»
    Американцы рассказали о жизни в России и удивились экономике
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США

    Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Подвиг русского солдата сделал возможными переговоры в Эр-Рияде

    С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.

    17 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как работают фейки «от противного»

    Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.

    18 комментариев
    20 февраля 2025, 05:38 • Новости дня

    Против педагога в Самаре открыто уголовное дело из-за пощечины ученику

    Следователи открыли уголовное дело в отношении учительницы из Самары из-за пощечины школьнику

    Tекст: Антон Антонов

    Следователи возбудили уголовное дело против педагога из Самары, которая, как свидетельствует опубликованная в Сети видеозапись, дала пощечину ученику, сообщает СУСК России по Самарской области.

    На опубликованном в соцсетях видео учительница во время конфликта с учеником дала ему пощечину. Инцидент произошел в одной из школ в поселке Управленческом городского округа Самара. Причины конфликта не сообщается, передает РИА «Новости».

    Расследование проводится Следственным отделом по Красноглинскому району города Самары. Уголовное дело открыто по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщается в Telegram-канале СУСК России по региону.

    Прокуратура Самарской области проводит собственную проверку инцидента с привлечением специалистов городского департамента образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре ученик сломал нос учителю на уроке в нижегородской школе; в Екатеринбурге учительница биологии ударила ученика восьмого класса за его поведение на уроке. В ноябре в чебоксарской школе №63 шестиклассник угрожал ученикам и учителям ножом.

    19 февраля 2025, 14:22 • Новости дня
    Зеленский резко ответил на слова Трампа о выборах на Украине и низком рейтинге

    Зеленский ответил Трампу, что поменять его сейчас не получится

    Зеленский резко ответил на слова Трампа о выборах на Украине и низком рейтинге
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг заявления президента США о низком рейтинге, заявив о 57% доверия по данным Киевского международного института социологии (КМИС), и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве».

    Зеленский отреагировал на слова президента США, который заявил, что его рейтинг доверия составляет всего 4%, пишет украинское издание «Страна».

    В ответ глава киевского режима привел данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которому, по его словам, его поддержка составляет 57%. «Сегодня вышел рейтинг КМИС с 57% доверия ко мне», – заявил Зеленский. Он выразил убеждение, что цифра в 4% якобы является дезинформацией, поступающей от России. По его словам, существуют доказательства обсуждения таких данных между американскими и российскими сторонами.

    Он добавил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – то прямо сейчас никак не получится». Кроме того, Зеленский выразил свое возмущение по поводу высказываний президента США, обвинив его в том, что он «живет в дезинформационном пространстве».

    Отмечается, что опрос КМИС, на который сослался Зеленский, был опубликован спустя несколько часов после заявления американского лидера о низкой поддержке Зеленского на Украине. Исследование показало, что за последние два месяца, с декабря 2024 года по февраль 2025 года, рейтинг доверия к украинскому лидеру вырос с 52% до 57%, хотя до этого он демонстрировал устойчивое снижение.

    Президент США ранее заявил, что позиция Киева относительно переговоров с Россией вызывает разочарование, на Украине следует провести выборы, их отсутствием обеспокоены «многие» страны.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что резкая критика Киева главой Белого дома Дональдом Трампом говорит о том, что нынешняя украинская власть обречена.

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    19 февраля 2025, 17:05 • Новости дня
    Путину доложили о пересечении ВС России границы в Курской области и выходе на территорию Украины
    Путину доложили о пересечении ВС России границы в Курской области и выходе на территорию Украины
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что ему час назад доложили о пересечении бойцами ВС РФ границы с Украиной в Курской области.

    «Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад, – сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», – сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

    Путин отметил, что ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, специализирующееся на создании радиоэлектроники и беспилотных систем.

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    19 февраля 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский против США: чья возьмет?

    Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

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    19 февраля 2025, 17:27 • Новости дня
    Автопроизводитель из Кореи заявил о начале сборке кроссоверов в России

    Южнокорейский автопроизводитель KGM анонсировал начало производства в России

    Автопроизводитель из Кореи заявил о начале сборке кроссоверов в России
    @ Laurent Sanson/Psnewz/Zuma/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Южнокорейский концерн KGM планирует начать сборку кроссоверов в России с марта 2025 года, предлагая модели по цене от 3,59 млн рублей.

    На пресс-конференции в Москве генеральный директор «Рэкс Моторс» Виталий Осипов сообщил о планах компании KGM, ранее известной как SsangYong, начать производство автомобилей на территории России, передает «Комсомольская правда».

    Старт производства запланирован на март 2025 года. Первоначально будут выпускаться четыре модели кроссоверов – Torres, Tivoli, Korando и Rexton, которые уже зарегистрированы и представлены на российском рынке.

    Цены на модели будут варьироваться от 3,59 млн рублей за Tivoli до 6,79 млн рублей за Rexton. Каждая из машин будет иметь гарантию на пять лет или 100 тыс. километров пробега.

    Осипов отметил, что пока новых и уникальных моделей производиться не планируется, компания сосредоточится на уже проверенных кроссоверах, которые пользуются спросом.

    Ранее концерн Changan начал переговоры о запуске контрактной сборки своих автомобилей на заводе «Автотор» в Калининграде, что может укрепить его позиции на российском рынке.

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    19 февраля 2025, 06:35 • Новости дня
    Польша предостерегла соседей России от ввода войск на Украину

    Министр обороны Польши Косиняк-Камыш предупредил о рисках отправки на Украину войск из соседних с Россией стран

    Польша предостерегла соседей России от ввода войск на Украину
    @ Jakub Kaczmarczyk/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Государства, граничащие с Россией, не должны вводить войска на Украину, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «Ни одно государство, граничащее с Россией, не должно участвовать в возможной стабилизационной миссии на Украине», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на РАР.

    Министр пояснил свою позицию тем, что на Украине «легко могут произойти провокации». Однако он не стал уточнять, кем и против кого они могут быть направлены.

    Косиняк-Камыш также сообщил, что «сегодня нет коалиции каких-либо государств, которые планируют отправить войска на Украину». Польша «точно не отправляет и не будет отправлять войска», заверил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ сообщали, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия.

    В конце 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон пытался уговорить Польшу отправить солдат на Украину. Однако глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что его государство не планирует посылать на Украину военных.

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    19 февраля 2025, 10:17 • Новости дня
    Названы сроки возвращения американских компаний в Россию

    Глава РФПИ Дмитриев предположил возвращение американских компаний на российский рынок во втором квартале 2025 года

    Названы сроки возвращения американских компаний в Россию
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Процесс возвращения американских компаний на российский рынок будет непростым из-за того, что многие ниши уже заняты, Российский фонд прямых инвестиций прогнозирует, что это случится во втором квартале 2025 года, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев заявил, что РФПИ прогнозирует возвращение ряда американских компаний на российский рынок во втором квартале 2025 года, передает ТАСС.

    Однако, по словам главы РФПИ Дмитриева, возвращение компаний будет сопровождаться трудностями, так как с момента их ухода рынок претерпел значительные изменения, многие ниши заняты.

    Согласно данным, предоставленным Дмитриевым, американские компании понесли значительные потери в различных секторах экономики. В IT и медиа потери составили 123 млрд долларов, в потребительском секторе и здравоохранении – 94 млрд долларов, финансовые компании потеряли 71 млрд долларов, промышленность – 26 млрд долларов, а энергетика – 10 млрд долларов. Общие потери американских компаний оцениваются в 324 млрд долларов.

    Ранее Дмитриев заявил, что американский бизнес потерял свыше 300 млрд долларов на фоне ухода из России.

    Глава РФПИ также заявил о сильном ударе по США из-за санкций против России.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях.

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    19 февраля 2025, 18:56 • Новости дня
    Суд удовлетворил требования бывших сотрудников российского Google в приоритетном порядке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Арбитражный суд Москвы принял решение удовлетворить требования бывших сотрудников ООО «Гугл» в приоритетном порядке по отношению к другим кредиторам, включая телеканалы.

    Арбитражный суд Москвы, по данным «Ведомости», принял решение удовлетворить в приоритетном порядке требования бывших сотрудников ООО «Гугл». Решение было принято после обращения конкурсного управляющего компании Валерия Таляровского, который указывал на нарушение законодательства России со стороны Google LLC и рост текущих обязательств ООО «Гугл».

    В заявлении Таляровского подчеркивается, что неисполнение судебных актов Google LLC приводит к невозможности удовлетворить требования работников. Общая сумма задолженности по зарплате и компенсациям составляет около 480 млн руб., в то время как требования телеканалов и других текущих кредиторов превышают капитализацию Alphabet.

    Бывшие сотрудники поддержали заявление управляющего, указав на отсутствие в законодательстве механизма изменения очередности в подобных ситуациях. Они также отметили, что требования телеканалов достигают фантастических значений – 2,8 дуодециллиона руб., что исключает справедливое удовлетворение требований.

    На заседании суда юрист обратил внимание на нереалистичность суммы требований телеканалов. Суд поддержал позицию арбитражного управляющего, отметив, что такие суммы вызваны отказом Google исполнять судебные решения. Решение суда может стать прецедентом в российской правоприменительной практике.

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    19 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Вэнс сделал предупреждение Зеленскому

    Daily Mail: Вэнс пообещал, что выпады Зеленского в адрес президента США «обернутся против него же»

    Вэнс сделал предупреждение Зеленскому
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Pess

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, заявив, что они могут навредить главе Украины.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail заявил, что публичные нападки Владимира Зеленского на президента США могут обернуться против него самого, передает РИА «Новости». Вэнс подчеркнул, что критика Трампа в публичном пространстве – это «ужасный способ» взаимодействия с администрацией США и не приведет к изменению мнения Трампа.

    В Белом доме также предупредили, что президент США не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского.

    Издание отмечает, что обострение риторики между Киевом и Вашингтоном происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Вэнса, Зеленский получает «неправильные советы» о взаимодействии с новой администрацией и привык к условиям, где его действия не подвергались критике.

    Вэнс также подчеркнул, что конфликт должен завершиться как можно скорее. Он отметил, что политика президента США основывается на его четком геополитическом видении, а не «на российской дезинформации».

    Президент США назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» в социальной сети Truth Social и предупредил, что он может потерять свою страну.

    Зеленский отверг обвинения Трампа в низком рейтинге и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве».

    На фоне этой критики глава МИД России Сергей Лавров также назвал Зеленского «жалкой личностью». Газета ВЗГЛЯД писала, что происходит в отношениях между США и Украиной.

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    19 февраля 2025, 11:52 • Новости дня
    Рар: Макрон в истерике из-за переговоров России и США

    Германский политолог Рар: Планы Макрона создать «антитрамповский интернационал» рушатся

    Рар: Макрон в истерике из-за переговоров России и США
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы уже пришли в себя после шока на Мюнхенской конференции по безопасности, понимая, что путь к конфронтации с США – путь в никуда. Только Макрон этого пока не осознает, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о намерении Франции провести новую встречу по Украине с 11 странами ЕС и Канадой.

    «Макрон в полной истерике. Он хочет сколотить «антитрамповский интернационал» для спасения «либеральной Европы». Изначально казалось, что вместе с Лондоном и Берлином ему удастся быстро создать европейскую армию, дистанцировать Европу от НАТО, создать новый альянс для поддержки Украины. Но все его планы рушатся», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «У Европы кончились деньги на спасение Украины. Шольц отказал Макрону в усилении помощи Украине, хотя вчера еще говорил обратное. Видимо, европейцы уже пришли в себя после шока на Мюнхенской конференции по безопасности, понимая, что путь к конфронтации с США – путь в никуда. Только Макрон этого пока не осознает», – продолжил собеседник.

    По его словам, вместо того чтобы влиться в процесс по урегулированию конфликта на Украине, политик пытается усилить противостояние на стороне Киева. «На удивление либеральных элит Запада, Трамп, по-видимому, действительно договаривается с Путиным о мире», – считает аналитик.

    «Для французов это неприемлемо, они понимают, что их и ЕС в этом процессе полностью маргинализируют. Можно ожидать сенсацию: США согласятся с требованиями России не расширять дальше НАТО и заставят Зеленского провести выборы, на которых он с треском проиграет», – детализировал эксперт. В заключение Рар допустил, что после этого Россия может согласиться остановить боевые действия по нынешней границе фронта и перейти к переговорам с Киевом.

    Франция планирует провести в среду вторую встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности. На этот раз приглашены европейские страны, не присутствовавшие на первом саммите, и союзник по НАТО – Канада, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

    Во встрече примут участие Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко объяснил газете ВЗГЛЯД, почему первый неформальный саммит по Украине в Париже закончился провалом. Встреча стала ответом на переговоры России и США, которые вызвали оцепенение Европы.

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    19 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Скачко: Трамп дал сигнал, что политические дни Зеленского сочтены

    Политолог Скачко: После резкой критики Трампа политические дни Зеленского сочтены

    Скачко: Трамп дал сигнал, что политические дни Зеленского сочтены
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Резкая критика Киева главой Белого дома Дональдом Трампом говорит о том, что нынешняя украинская власть обречена. Единственный вопрос – уйдет ли Владимир Зеленский со своего поста самостоятельно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее американский лидер высказался за проведение президентских выборов на Украине.

    «Позиция Трампа по рейтингам Зеленского показывает, что Штаты намерены урегулировать конфликт, но при условии, что итоговый договор будет подписан безупречным в плане легитимности руководителем Украины. Что интересно, позиция во многом обусловлена реальностью, ведь рейтинги Зеленского сейчас катастрофически низкие», – отметил политолог Владимир Скачко.

    «Зеленский находится в положении политического цугцванга, когда любое действие ведет к ухудшению ситуации – как его личной, так и страны в целом. Нынешняя украинская власть упустила момент, когда можно было сесть за стол переговоров на более-менее выгодных для них условиях. Киев выбрал войну», – подчеркнул он.

    «Однако прекращения конфликта хотят все, за исключением разве что некоторых военных, националистов и бизнесменов, делающих на происходящем деньги. Не удивлюсь, что это и есть те 4%, а которых говорил глава Белого дома», – иронично заметил аналитик.

    «Слова американского лидера звучат как сигнал о том, что политические дни Зеленского сочтены», – спрогнозировал спикер. Он при этом обратил внимание на то, как украинская пресса пытается подавать заявления Трампа, во многом искажая их. «Я ничего другого и не ожидал», – заключил Скачко.

    Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, указав что его «рейтинг одобрения упал до 4%». «Разве народу Украины не нужны выборы?» – приводит Axios слова американского лидера.

    Глава Белого дома выразил «разочарование» жалобами украинских властей на то, что их не пригласили на встречу с Россией в Саудовской Аравии. «У них было три года, они давно могли бы заключить сделку», – сказал президент США.

    Трамп добавил, что стал «гораздо более уверен» в шансах заключения мирного соглашения после саммита в Эр-Рияде, и допустил встречу с президентом России Владимиром Путиным до конца февраля. Зеленский же возмутился отсутствию его на переговорах и отложил поездку в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать «легитимности» российско-американской встрече, сообщает Reuters.

    Между тем замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский, словно «крыса, загнанная в угол», будет действовать непредсказуемо.

    На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он указал, что США, являющиеся основным покровителем киевского режима, проявили недовольство Зеленским. По словам Медведева, Зеленский будет готов на любые провокации, чтобы сорвать мирное урегулирование, вплоть до применения «грязной бомбы».

    Для решения обозначенных проблем Медведев призывает к «дератизации», подразумевая под этим устранение влияния нынешнего украинского руководства. Он считает, что именно те, кто ранее поддерживал Украину, должны теперь взять на себя ответственность за изменения.

    Ранее опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты оценили итоги переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.

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    19 февраля 2025, 14:40 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики Трампа

    Лавров: Президент США не скрывает мнения о «жалкой личности» Зеленского

    Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США является политиком, который не скрывает своего мнения о таких «жалких личностях», как Владимир Зеленский, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал свое мнение о президенте США и его отношении к некоторым мировым лидерам. Лавров подчеркнул, что американский лидер является абсолютно самостоятельным политиком, который привык выражать свои мысли и мнения прямо и открыто, передает ТАСС.

    «Такие люди обычно не скрывают своего мнения о жалких личностях, наподобие господина Зеленского», – заявил Лавров.

    Ранее президент США раскритиковал Владимира Зеленского, указывая на его низкий рейтинг одобрения в четыре процента.

    Политолог Владимир Скачко отметил, что эта резкая критика со стороны Трампа свидетельствует о том, что нынешняя украинская власть обречена.

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    19 февраля 2025, 06:57 • Новости дня
    Британия задумалась о патрулировании неба над Украиной

    Times заявила о возможной отправке Британией истребителей для патрулирования воздушного пространства над Украиной

    Британия задумалась о патрулировании неба над Украиной
    @ Izzy Poles/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вместо отправки на Украину сухопутных войск Великобритания может направить свои истребители Typhoon для патрулирования воздушного пространства над Украиной в рамках миротворческой миссии, сообщил источник в британском правительстве.

    Это позволит сократить сопутствующие расходы. «Возглавляемая Великобританией миссия по патрулированию воздушного пространства может быть смоделирована по образцу миссий НАТО, которые уже проводятся в странах Балтии», – приводит РИА «Новости» текст статьи Times.

    По данным источника, для реализации миссии тоже потребуется значительное количество ресурсов, включая самолеты и системы противовоздушной обороны. Предполагается, что истребители будут базироваться в Польше. Такой вариант патрулирования был бы более вероятным, чем создание бесполетной зоны, которая требует круглосуточного присутствия в небе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о готовности страны внести вклад в безопасность Украины через размещение своих войск на ее территории при необходимости. Однако бывший глава британского генштаба Дэвид Ричардс отметил, что численность армии Великобритании недостаточна для отправки войск на Украину.

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    19 февраля 2025, 14:42 • Новости дня
    Канада призвала Европу объединиться против Трампа

    Глава МИД Канады Жоли предупредила Европу о политической угрозе от администрации США

    Канада призвала Европу объединиться против Трампа
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли завершила поездку по Европе, заявив, что уведомила европейских союзников о политической угрозе, которую нынешняя администрация США представляет для Канады, и призвала к координации действий.

    В Брюсселе Жоли рассказала, что многие европейские коллеги не осведомлены о ситуации в США и Канаде. Она отметила, что европейцы не выступают открыто против угроз президента США аннексировать Канаду или ввести тарифы из-за собственных сложностей в отношениях с Вашингтоном, передает CBC.

    Жоли подчеркнула важность своего визита в Европу для обсуждения совместной реакции на тарифы и защиты национальной безопасности и суверенитета. Министр заявила, что несмотря на шутки американских сенаторов о возможной аннексии Канады, это не смешно и является вопросом уважения к стране и ее народу.

    Кроме того, Жоли подтвердила, что вопрос о возвращении России в G7 остается закрытым для Канады, несмотря на заявление главы США о желании вернуть Россию в группу.

    Канада также была приглашена на второй французский саммит по Украине и европейской безопасности после того, как президент Франции Эммануэль Макрон созвал первый саммит без участия некоторых европейских стран, включая Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский политолог Александр Рар сказал, что европейцы уже пришли в себя после шока на Мюнхенской конференции по безопасности, осознав, что конфронтация с США – путь в никуда, но только президент Франции Эммануэль Макрон этого пока не осознает.

    Также сообщалось, что Франция организует вторую встречу с участием 11 европейских стран и Канады для обсуждения европейской безопасности на Украине в гибридном формате.

    Между тем Канада готова дать жесткий и однозначный ответ на введенные США пошлины на сталь и алюминий для защиты канадских рабочих.

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    19 февраля 2025, 13:08 • Новости дня
    Лева из «Би-2» заявил о готовности купить HIMARS для ВСУ при наличии средств
    Лева из «Би-2» заявил о готовности купить HIMARS для ВСУ при наличии средств
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер группы «Би-2» Лева (Егор Бортник, признан иноагентом) заявил пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что купил бы HIMARS для ВСУ, если бы имел большие деньги.

    В разговоре с пранкерами музыкант заявил, что если бы у него были значительные финансовые средства, он купил бы партию снарядов для системы HIMARS для ВСУ, передает «Рен-ТВ».

    Также Бортник признал, что ежемесячно отправляет 5 тыс. евро в поддержку киевского режима. Он сообщил, что ранее приобрел две скорые помощи и один большой автобус для нужд Украины.

    Кроме того, Бортник отметил, что несмотря на регулярную финансовую помощь, его собственный уровень жизни остается скромным. Он подсчитал, что общая сумма его вложений в помощь украинским боевикам составила около 100 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Замоскворецкий суд Москвы доказал участие Макаревича в политической деятельности в пользу Украины. Весной 2024 года в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом музыкант, считавший, что общается с Владимиром Зеленским, выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины».

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    19 февраля 2025, 19:37 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленского диктатором
    Трамп назвал Зеленского диктатором
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов, назвав его «диктатором без выборов».

    По мнению американского лидера, украинский президент пользуется низкой поддержкой среди населения и не смог бы добиться успеха без манипуляций с экс-президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости».

    В публикации в соцсети TRUTH Social глава США также подчеркнул, что продолжающийся конфликт с Россией разрушает Украину. По его словам, ситуация остается критической, и Зеленский должен поторопиться, иначе Украина может потерять свою независимость.

    Кроме того, Трамп напомнил о своей позиции, заявив, что он, будучи президентом, смог бы быстро достичь мирного урегулирования. Он высказал недовольство политикой администрации Байдена, которая, по его мнению, не пыталась добиться мирного разрешения конфликта.

    Ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступил с требованием к западным странам продолжать поставки вооружений Киеву, а не обсуждать проведение выборов в стране.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики Трампа.

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    19 февраля 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин заявил, что Киев скоординировал с Европой атаку на КТК
    Путин заявил, что Киев скоординировал с Европой атаку на КТК
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Петербурге, выразил мнение, что Вооруженные силы Украины не могли самостоятельно организовать атаку на станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Он отметил, что атака ВСУ на объект КТК выглядит как скоординированные с Европой действия, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Украина получает информацию от западной космической разведки.

    Путин также связал инцидент с новыми санкциями Евросоюза, добавив, что атака на КТК может привести к стабильным высоким ценам на энергоресурсы на мировых рынках, что в свою очередь невыгодно потребителям. Он упомянул, что на КТК пострадало западное оборудование, которое нельзя быстро восстановить.

    Президент отметил, что Россия получает всего «пять копеек» за транзит нефти по КТК, и вся эта нефть принадлежит американским и европейским компаниям. Путин также объяснил, что на объекте не было российских средств ПВО, так как это международный объект.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК, он призвал акционеров КТК поставить оборудование для восстановления работы, а вице-премьер России Александр Новак заявил, что атака Киева на нефтеперекачивающую станцию КТК является ответом на переговоры между Россией и США.

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