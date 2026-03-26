В Красноярском крае семилетний мальчик утонул подо льдом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Семилетний мальчик погиб, провалившись под лед на реке Туба в Минусинском муниципальном округе Красноярского края, передает ТАСС. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, трагедия произошла, когда ребенок вместе со своим другом поехал кататься на велосипедах в село Городок.

Дети подошли к реке, чтобы бросать камни в воду, и вышли на лед. В ведомстве отметили: «7-летний мальчик вместе со сверстником поехали кататься на велосипедах в селе Городок. Дети приехали к реке Туба, чтобы побросать камни в воду и вышли на лед. Попав в промоину, один мальчик провалился в воду, второму ребенку удалось выбраться на берег».

Сейчас ведутся поисковые работы, однако течение реки осложняет поиски тела погибшего. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

