Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.0 комментариев
В Якутии возбудили дело после гибели людей на реке Лене
В Якутии возбудили дело по факту гибели людей в машине на реке Лене
В результате происшествия на реке Лене в Якутии автомобиль с людьми провалился под лед, погибли ребенок и пожилой мужчина, сообщили в региональном СК.
Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Якутии после ЧП с провалом автомобиля под лед, сообщает СК РФ по региону. По информации следственного управления, ЧП произошло утром 27 декабря 2025 года на участке реки Лены в районе «Даркылах», не предназначенном для переправы машин. В этом месте идет слив очистных вод.
За рулем Toyota Estima был 23-летний водитель, оказывавший частные услуги по междугородней перевозке пассажиров. В салоне в момент происшествия было семь человек, шестерым удалось выбраться, 11-летняя девочка осталась в салоне и погибла.
Еще одной жертвой трагедии стал пожилой мужчина, тело которого нашли на берегу в 50 метрах от машины – по предварительным данным, он скончался от воздействия холода.
Все остальные пассажиры, а также водитель, сейчас находятся в больнице. На месте инцидента продолжают работать следователи, криминалисты и оперативные службы. Из воды извлекли транспортное средство и тело ребенка. По факту гибели людей ведутся следственные действия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в субботу спасатели Якутии вытащили машину с телом ребенка, провалившуюся под лед на реке Лена, в салоне которой находились восемь человек.
Глава Якутска Евгений Григорьев сообщил подробности трагедии. Но по его словам, погибших было трое.