Продажи водки в России выросли на фоне снижения спроса на вино
Розничные продажи водки в России в январе выросли и достигли 6,08 млн декалитров
В январе 2026 года россияне приобрели 6,08 млн декалитров водки, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Розничные продажи водки в России за январь 2026 года выросли на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6,08 млн декалитров, ппередает РИА «Новости».
В целом объем реализации ликеро-водочных изделий увеличился на 17,7% и достиг 1,7 млн декалитров. Прир этом продажи коньяка снизились на 0,3% и составили 1,05 млн декалитров.
Отмечается, что реализация слабоалкогольной продукции за месяц резко сократилась – на 62,2%, до 68,5 тыс. декалитров. В целом крепких спиртных напитков с содержанием алкоголя свыше 9% было продано на 4,1% больше, чем в январе прошлого года, – 10,03 млн декалитров.
Продажи виноградного вина снизились на 3,1% и составили 4,2 млн декалитров. В то же время спрос на игристые вина увеличился на 4%, до 2,1 млн декалитров. Реализация ликерных вин уменьшилась на 10,2% – до 85 млн декалитров.
Общий объем продаж алкогольной продукции в России в январе 2026 года составил 16,883 млн декалитров, что на 0,5% меньше, чем в январе 2025 года.
Продажи водки в России в 2025 году снизились на 3,6%.
